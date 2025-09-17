DE40: تنهد ارتياح قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي

بعد جلسة الأمس التي انتهت بانخفاضات في القطاع المصرفي، تسجل أسواق أوروبا الغربية مكاسب اليوم. ويركز المستثمرون على قرار الاحتياطي الفيدرالي، الذي سيُعلن عنه مساءً.

تشهد التداولات هدوءًا نسبيًا، وتسجل المؤشرات الرئيسية في أوروبا أداءً إيجابيًا، مما يشير إلى انتعاش جزئي بعد الانخفاضات السابقة. مع ذلك، لا يزال حجم التداول محدودًا في ظل انتظار السوق لإشارات من الولايات المتحدة بشأن المزيد من السياسة النقدية.

يرتفع المؤشر الألماني اليوم بفضل موجة من المعنويات الإيجابية في أسهم التكنولوجيا.

بيانات الاقتصاد الكلي:

من منظور الاقتصاد الكلي، لفتت بيانات التضخم النهائية الأنظار، والتي جاءت أقل بقليل من القراءة الأولية. قد يفسر السوق هذا على أنه إشارة إلى تراجع تدريجي لضغط الأسعار.

يتوقع إجماع السوق أن يقرر الاحتياطي الفيدرالي اليوم رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ومع ذلك، فإن التأثير الأكبر على الاتجاه المستقبلي للأسواق سيأتي من الرسالة الواردة في البيان والمؤتمر الصحفي، وخاصةً فيما يتعلق بآفاق التضخم والنمو الاقتصادي.

DE40 (D1)

يوضح الرسم البياني بوضوح نموذج رأس وكتفين، مما يشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه الصاعد. يُحدد خط العنق مستوى الدعم السابق، الذي تم اختراقه، مما يعزز النبرة السلبية للإطار الفني. بالإضافة إلى ذلك، انخفض السعر إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك الأسي 100، مؤكدًا ميزة البيع. يشير الإطار العام إلى خطر تعميق التصحيح، حيث يُعد سلوك السوق في منطقة مناطق الدعم اللاحقة حاسمًا لوقف الزخم الهبوطي. إذا رغب المشترون في استعادة زخمهم، فسيكون من الضروري العودة السريعة فوق مستوى 23,700 نقطة.

أخبار الشركة:

سنتريكا (CNA.UK) - حظيت الشركة بدعم بعد أن رفعت جي بي مورغان توصيتها، مما حسّن المعنويات تجاه قطاع الطاقة في المملكة المتحدة. ارتفع سعر السهم بأكثر من 1% اليوم.

بايرسدورف (BEI.DE) - تعرضت شركة إنتاج السلع الاستهلاكية لضغوط بيع بعد تخفيض تصنيف جيفريز أمس، مما حافظ على النبرة السلبية المحيطة بالشركة. انخفض سعر السهم بنحو 1.5% عند الافتتاح.