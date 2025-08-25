DE40: تصحيح المكاسب في ظل البيانات الإيجابية

أثار خطاب جيروم باول في جاكسون هول يوم الجمعة حماسًا كبيرًا في المؤشرات. صباح الاثنين، بدأت المؤشرات الأوروبية بتصحيح لهذه المكاسب. انخفض مؤشر DE40 بنسبة 0.36% عند الافتتاح، وانخفض مؤشر EU50 بنسبة 0.45%.
بيانات الاقتصاد الكلي:
- أظهر مؤشر IFO "لمناخ الأعمال" ارتفاعًا ملحوظًا، متجاوزًا التوقعات. ويشير حاليًا إلى 89 نقطة، مقارنةً بالتوقعات البالغة 88.6 نقطة و87 نقطة في التوقعات السابقة. ويمثل هذا أكبر ارتفاع في عامين. كما لوحظ ارتفاع أكبر في مؤشر التوقعات، الذي ارتفع من 90.8 نقطة في يونيو إلى 91.6 نقطة في أغسطس. وعلى الرغم من المخاوف العديدة، يكتسب الاقتصاد الأوروبي زخمًا.
- أكدت كريستين لاغارد، في أحدث تصريحاتها، أن سوق العمل الأوروبي تعامل مع الصدمة بشكل جيد للغاية، وأشارت إلى أن الأسوأ قد انتهى.
- خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للنمسا وسط مخاوف بشأن عجز الموازنة المتزايد.
- يميل سوق الخيارات بشكل متزايد نحو تقييم اليورو مقابل الدولار. وقد أنهت أوروبا دورة تخفيضات أسعار الفائدة دون تباطؤ اقتصادي حاد أو تدهور في سوق العمل. في غضون ذلك، يتزايد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتسريع وتعميق دورة تخفيض أسعار الفائدة.
الوضع الفني للمؤشر متوتر للغاية. على المدى اليومي، يمر السعر بلحظة حاسمة. تُمثل المنطقة المحيطة بمستوى 24,320 الحد الأدنى للقناة الصاعدة. ويشكل متوسط EMA 50 القريب دعمًا إضافيًا لهذا الاتجاه. في حال فشل الاتجاه الصاعد الحالي في الصمود، فمن المرجح أن يواجه استقرارًا ضمن نطاقات تتراوح بين 23,500 و24,650. وقد تحمي منطقة دعم أخرى بين 23,500 و23,000 من أي انخفاضات إضافية، والتي تُحددها أدنى مستويات محلية، ويعززها أيضًا متوسط EMA 100.
بيانات الشركات:
- بدأت الشركات الرائدة في أسواق الأسهم الأوروبية الأسبوع بانخفاضات. فقدت شركة فالنيفا (VLA.FR)، وهي شركة فرنسية لتصنيع اللقاحات، ترخيص أحد منتجاتها في الولايات المتحدة الأمريكية، مما أدى إلى خسارة تزيد عن 20% ومحو جميع مكاسب الأسبوع السابق.
- انخفضت أسهم شركة أورستيد (ORSTED.DK) بنسبة 15% بسبب خلاف مع الإدارة الرئاسية بشأن بناء توربينات الرياح بالقرب من رود آيلاند.
- أدى تراجع الثقة في الطاقة المتجددة إلى انخفاض أسهم شركة فيستاس (VWS.DK) المصنعة لتوربينات الرياح بنحو 4%.