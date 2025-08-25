DE40: تصحيح المكاسب في ظل البيانات الإيجابية

أظهر مؤشر IFO "لمناخ الأعمال" ارتفاعًا ملحوظًا، متجاوزًا التوقعات. ويشير حاليًا إلى 89 نقطة، مقارنةً بالتوقعات البالغة 88.6 نقطة و87 نقطة في التوقعات السابقة. ويمثل هذا أكبر ارتفاع في عامين. كما لوحظ ارتفاع أكبر في مؤشر التوقعات، الذي ارتفع من 90.8 نقطة في يونيو إلى 91.6 نقطة في أغسطس. وعلى الرغم من المخاوف العديدة، يكتسب الاقتصاد الأوروبي زخمًا.