ملخص السوق اليومي - نقطة تحول وول ستريت

شهدت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ارتفاعًا حادًا: شهدت العقود الآجلة في وول ستريت انتعاشًا حادًا عقب بيانات اقتصادية أمريكية أفضل من المتوقع، وتجدد الآمال في إمكانية إلغاء جزء من الرسوم الجمركية التي فُرضت على بعض الدول في عهد ترامب.

مكاسب عامة في السوق: ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ( US500 ) بنحو 0.7%، بينما ارتفع مؤشر ناسداك 100 ( US100 ) بنحو 1%. وأكد مؤشر راسل 2000 ( US2000 )، الذي ارتفع بأكثر من 1.4%، اتساع نطاق الانتعاش، لا سيما في القطاعات غير التكنولوجية.

مرونة سوق العمل: أظهر تقرير ADP للوظائف زيادة قدرها 42 ألف وظيفة، متجاوزًا التوقعات التي تراوحت بين 28 و30 ألف وظيفة. وتشير البيانات إلى تحسن محتمل في سوق العمل، حتى في ظل فترة تعليق العمل الحكومي الطويلة.

زخم قطاع الخدمات: ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد ( ISM ) بشكل غير متوقع إلى 52.4 نقطة، متجاوزًا بشكل كبير توقعات 50.8 و50.0 نقطة سابقًا. وبينما ارتفع المؤشر الفرعي للأسعار إلى 70 نقطة، كان هذا الارتفاع الإجمالي مدفوعًا بالمؤشرين الفرعيين لنشاط الأعمال والطلبات الجديدة، مما يشير إلى مرونة الاقتصاد.

تماسك زوج اليورو/الدولار الأمريكي: استقر زوج اليورو/الدولار الأمريكي دون مستوى 1.1500 على خلفية تراجع احتمالات خفض سعر الفائدة الأمريكي في ديسمبر. ورغم ذلك، أشار ميران، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن الولايات المتحدة تتطلب أسعار فائدة أقل، مقللًا من احتمالية ارتفاع التضخم.

ارتفاع حاد في مخزون النفط: كشف تقرير وزارة الطاقة الأمريكية عن زيادة كبيرة في مخزونات النفط الخام، حيث ارتفعت بمقدار 5.2 مليون برميل يوميًا، متجاوزًا توقعات بانخفاض طفيف. ويُعزى هذا التراكم في المخزون إلى انخفاض إنتاج المصافي. في الوقت نفسه، حفّز انخفاض مخزونات المنتجات محاولةً لرفع أسعار النفط الخام عن مستوى 60 دولارًا للبرميل، لكنّ اختبارًا رابعًا اليوم أدّى في النهاية إلى اختراق هذا الدعم. انخفض النفط بنسبة 1.2% اليوم.

انتعاش المعادن النفيسة: تعافى الذهب والفضة من خسائرهما السابقة، مرتفعَين بنسبة 1.3% و2.3% على التوالي، ويرتبط ذلك بتزايد حالة عدم اليقين المحيطة بتوقف العمل الحكومي المستمر. ومن المثير للاهتمام أن الذهب ارتفع رغم تراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.

تدقيق المحكمة العليا في الرسوم الجمركية: بدأت المحكمة العليا الأمريكية جلسات استماع بشأن قانونية استخدام دونالد ترامب لصلاحيات خاصة لفرض الرسوم الجمركية. وتشير التقارير الأولية إلى أن المحكمة تساورها شكوك حول شرعية قرار ترامب وأساسه القانوني.

انتعاش المؤشرات الأوروبية: حققت مؤشرات مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأوروبي نتائج إيجابية مفاجئة، مما عزز انتعاش أسواق الأسهم الأوروبية. ارتفع مؤشر داكس الألماني ( DE40 ) بنسبة 0.9%، ومؤشر كاك 40 الفرنسي ( FRA40 ) بنسبة 0.7%.

أبرز نتائج أرباح الشركات: حققت ماكدونالدز و AMD تقدمًا عقب نتائجهما الفصلية. أظهرت ماكدونالدز نموًا ومرونةً في مواجهة حالة عدم اليقين الحالية (رغم أنها جاءت أقل بقليل من التوقعات)، بينما قدمت AMD توقعات قوية لاستمرار النمو. في المقابل، شهدت شركتا أريستا نتوركس و SMCI تصحيحات حادة.