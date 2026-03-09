DE40 يخسر 2.6% 📉 الأسهم الأوروبية تحت الضغط

تفاعلت أسواق الأسهم الأوروبية بذعر مع الارتفاع الحاد في أسعار النفط، حيث تداول خام برنت قرب 107 دولارات للبرميل بعد قفزة بلغت 15%. ويُعدّ عقد داكس الألماني الآجل (DE40) من بين أكبر الخاسرين في أوروبا، إذ لا تزال المنطقة تعتمد بشكل كبير على واردات النفط والغاز من الشرق الأوسط. ونظرًا للتركيز الكبير لشركات الكيماويات والصناعات في سوق الأسهم الألمانية، يبدو هذا السوق عرضةً بشكل خاص للآثار السلبية طويلة الأجل لارتفاع أسعار الطاقة.

كما تعتمد ألمانيا بشكل كبير على مواد خام أخرى تُنقل عبر مضيق هرمز. ويتداول مؤشر داكس حاليًا عند حوالي 1000 نقطة أسفل متوسطه المتحرك الأسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر)، وقد انخفض بنحو 12% عن أعلى مستوياته الأخيرة. وعلى الإطار الزمني اليومي، يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى حالة تشبع بيعي عند 26. وفي الوقت نفسه، تظهر بوادر عودة حذرة للمشترين، وقد شكّلت شمعة اليوم ذيلًا طويلًا جدًا. وتمكن المؤشر من كبح الانخفاض قرب مستوى 23670.

DE40 (الإطار الزمني D1)