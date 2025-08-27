DE40: يوم آخر من الخسائر في أوروبا والدولار يتعافى

واصلت المؤشرات الأوروبية عمليات البيع المكثفة التي شهدتها أمس وسط مخاوف بشأن السياسة الفرنسية والميزانية. فقد مؤشر DE40 نسبة 0.4%، وانخفض مؤشر ITA40 بنسبة 0.6%. وانخفض مؤشرا EU50 وUK100 بنسبة 0.15% و0.25% على التوالي. واستعاد الدولار بعض خسائره مقابل اليورو، والتي نجمت عن إقالة دونالد ترامب لليزا كوك. وانخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.5%. ويترقب السوق نتائج شركة NVIDIA.

افتتحت البورصات الأوروبية على انخفاضات ليوم آخر. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تصحيح مكاسب الأسبوع الماضي عقب تغير في المعنويات ومشاكل داخلية في فرنسا. وقد يؤدي التصويت بسحب الثقة من الحكومة الفرنسية إلى تأخير كبير في الموافقة على الميزانية، مما سيكون له عواقب سلبية على ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا.

تتحسن معنويات الأعمال الألمانية وفقًا لتقرير IFO الصادر في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن المستهلكين الألمان لا يشاركون هذا الشعور.

انخفض مؤشر ثقة المستهلك GfK دون التوقعات:

تاريخ النشر: -23.6 (المتوقع -21.7، السابق -21.7)

تطلب جمعية التجزئة الألمانية من الحكومة الدعم وسط مخاوف بشأن سوق العمل والاستهلاك.

انهيار شركات التجزئة البريطانية. يستمر تدهور ثقة المستهلكين في المملكة المتحدة، حيث تُقلّص الأسر نفقاتها في مواجهة ارتفاع الفواتير والتضخم وتوقعات سوق العمل المتشائمة بشكل متزايد. يُحذّر دويتشه بنك القطاع البريطاني من مزيد من الانخفاضات. انخفضت شركة أسوشيتد بريتش فودز بنسبة 5%، وخفّضت تصنيفات ويكس وكينغفيشر الاستثمارية.

يُظهر تقرير اتحاد الصناعات البريطانية انخفاضًا في المبيعات يفوق التوقعات.

تاريخ النشر: -32 (المتوقع -28، السابق -34)

DE40 (D1)





المصدر:Xstation

اخترق السعر نموذج المثلث الصاعد متوسط ​​الأجل السابق، ممتدًا إلى الحد السفلي منه. ومن مؤشرات ضعف الاتجاه فجوة الطلب مقابل مستوى المقاومة الذي حددته القمة المحلية. حاليًا، توقف السعر عند متوسط ​​EMA50. ستكون منطقة الدعم التالية خط اتجاه صاعد أقل حدة، مدعومًا أيضًا بمتوسط ​​EMA100. إذا اخترق السعر هذا الحد أيضًا، فقد يشير ذلك إلى انعكاس في الاتجاه على المدى المتوسط ​​أو حتى الطويل، وقد يتجه السعر بعد ذلك نحو EMA200 وأدنى مستوى سجله في يونيو عند مستوى 23,000 نقطة.

أخبار الشركة:

جيه دي سبورتس (JD.UK) - سجلت شركة التجزئة البريطانية للملابس والأحذية الرياضية انخفاضًا حادًا آخر في المبيعات بنسبة 3%. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون واثقين، وارتفع سعر السهم بنسبة 2.5%.

ريو تينتو (RIO.UK) - أعلن الرئيس التنفيذي عن إعادة هيكلة الشركة إلى وحدات متخصصة في استخراج مواد خام محددة. سيشمل التقسيم الحديد والألمنيوم والليثيوم والنحاس. وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 0.5%.

هوتشيلد ماينينغ (HoC.UK) - خفّضت الشركة توقعاتها السنوية بسبب التقارير المخيبة للآمال من مناجمها البرازيلية. وانهار سعر السهم بنسبة 16%.

راينميتال (RHM.DE) - اقترحت شركة لوكهيد مارتن شراكة مع عملاق الدفاع الألماني في إنتاج أنظمة الصواريخ. تُنتج راينميتال حاليًا بشكل رئيسي صواريخ مضادة للطائرات، وتهدف الشراكة المحتملة، التي تجري مناقشتها حاليًا مع لوكهيد مارتن، إلى توسيع الإنتاج ليشمل صواريخ ATACMS التكتيكية وصواريخ هيلفاير جو-أرض. وذكرت مجلة WirtschaftsWoche أن سعر سهم راينميتال ارتفع بنسبة 0.2%.