📌مؤشر US500 يخسر 1%

شهدت الأسابيع الأخيرة انعكاسًا سريعًا في المعنويات والاتجاه قصير الأجل في سوق الأسهم. فعلى مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 العام أكثر من 5%، وخسر مؤشر ناسداك 100 أكثر من 7%.

على الرغم من عدم وجود سبب مباشر واحد لهذا التصحيح، وأن موسم الأرباح الأمريكي كان قويًا نسبيًا، يبدو أن الأسباب الرئيسية لا تزال قائمة: عدم اليقين بشأن حالة الاقتصاد، في ظل غياب أحدث البيانات (إغلاق الحكومة)، وتقييمات الأسهم المرتفعة، وخطر التركيز المفرط لرأس المال في مجموعة محدودة من أسهم شركات مختارة.

بدأ المستثمرون في تسعير سيناريوهات أقل تفاؤلاً، وهم غير متأكدين من استمرار صعود سوق الذكاء الاصطناعي، كما يتضح، على سبيل المثال، في انخفاض أسهم CoreWeave (CRWV.US) وشركة Softbank اليابانية - اللتين تُعتبران "اللاعبين الأكثر نشاطًا" في قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

تتزايد المخاوف بشأن تأثير إغلاق الحكومة على الاقتصاد، وضعف ثقة المستهلكين، وضعف سوق العمل. أحد المؤشرات الواضحة على هذا الضعف هو النتائج الأخيرة لشركة هوم ديبوت ( HD.US )، والتي تحذر بوضوح من تباطؤ اقتصادي.

في ظل هذه الظروف، بدأت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الإشارة في الأسابيع الأخيرة إلى أن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر ليس مؤكدًا كما بدا للسوق حتى وقت قريب. انخفضت فرص خفض أسعار الفائدة في ديسمبر من حوالي 40٪ الأسبوع الماضي إلى 20٪ هذا الأسبوع. تفاعلت تقييمات الأسهم "بحساسية" مع هذا السيناريو.

بعد انخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى ما دون 6728 نقطة، انضمت صناديق CTA إلى البائعين. ونظرًا للطبيعة المحددة لأنشطتها واستراتيجياتها، لم تساهم في الانخفاضات طالما ظل المؤشر فوق المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا. ومع ذلك، فإن ما يسمى بـ "الاستراتيجيات النظامية" الآن تعقد فرص وول ستريت في حدوث انعكاس مفاجئ في المشاعر والانتعاش، حيث يتعين على صناديق CTA البيع "جنبًا إلى جنب مع السوق". وعلى المدى القصير، تظل نتائج شركة إنفيديا وموقف لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، الذي سيعلنه البنك المركزي يوم الأربعاء، بمثابة مؤشرات على الاتجاه المستقبلي للسوق.

المصدر: Goldman Sachs FICC

US500 (D1)

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 (US500) بأكثر من 1% اليوم، لتهبط إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك الأسي 50.

المصدر: xStation5