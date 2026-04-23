"دو" تحقق بداية قوية في 2026 مع نمو الإيرادات والأرباح رغم التحديات التشغيلية

استهلت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» عام 2026 بأداء مالي وتشغيلي قوي، مؤكدة قدرتها على الحفاظ على زخم النمو ومرونة نموذج أعمالها رغم التحديات التي شهدتها بيئة التشغيل، لا سيما خلال شهر مارس. وسجلت الشركة نمواً ملحوظاً في الإيرادات بنسبة 6.9% لتصل إلى 4.1 مليار درهم، مدعومة بالأداء القوي خلال شهري يناير وفبراير، إلى جانب كفاءة التنفيذ عبر مختلف قطاعاتها.

ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11.7% لتبلغ 2.0 مليار درهم، مع تحقيق هامش قوي وصل إلى 49.5%، فيما قفز صافي الربح بنسبة 15.5% ليصل إلى 0.8 مليار درهم، ما يعكس متانة العمليات التشغيلية وانضباط إدارة التكاليف.

رغم التباطؤ النسبي خلال مارس نتيجة عوامل خارجية، من بينها التطورات الجيوسياسية وتراجع تدفقات الزوار، أظهرت الشركة قدرة عالية على التكيف، مدعومة بخطط فعالة لضمان استمرارية الأعمال. كما واصلت تحقيق تدفقات نقدية قوية، حيث ارتفع التدفق النقدي الحر بنسبة 14.2% ليصل إلى 1.7 مليار درهم، ما عزز مركزها المالي ومرونتها.

وعلى صعيد قاعدة العملاء، ارتفع عدد مشتركي خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 6.1% ليصل إلى 9.7 مليون مشترك، فيما نمت خدمات الهاتف الثابت بنسبة 6.3% لتصل إلى 745 ألف مشترك، بدعم الطلب المستمر على خدمات الاتصال وحلول الإنترنت، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على العمل والدراسة عن بُعد.

كما واصلت «دو» الاستثمار في بنيتها التحتية، مع تركيز على تطوير شبكات الهاتف المتحرك وتوسيع الألياف الضوئية ومراكز البيانات، دعماً لاستراتيجيتها طويلة الأجل لتنويع الإيرادات. وفي خطوة تعزز مرونتها المالية، نجحت الشركة في إعادة تمويل تسهيلات ائتمانية بقيمة ملياري درهم بشروط محسّنة.

وأكدت الإدارة أن الأداء القوي يعكس صلابة الاقتصاد الإماراتي وكفاءة استراتيجية الشركة، مع استمرار التركيز على الابتكار الرقمي والتوسع في الخدمات، بما يدعم تحقيق نمو مستدام خلال الفترة المقبلة.