فرنسا على حافة الهاوية

بينما تجد فرنسا نفسها عالقة بين قيود مالية وشلل سياسي، فإنها تُخاطر بالانزلاق من حالة عدم الاستقرار إلى أزمة نظامية.

تهدف ميزانية 2026 إلى خفض العجز إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي في ظل ارتفاع الديون وارتفاع عوائد السندات وانعدام ثقة السوق.

إن قرار إبقاء سيباستيان ليكورنو رئيسًا للوزراء، على رأس حكومة موسعة لتشمل ستة أعضاء سابقين في حزب الجمهوريين (يمين) وثمانية من كبار موظفي الخدمة المدنية، لا يفعل شيئًا لتخفيف الشعور العميق بعدم الاستقرار الذي يثقل كاهل الحياة السياسية الفرنسية. تواجه حكومة ليكورنو الثانية، التي لم تُشكل بعد، بالفعل تهديدًا مزدوجًا باللوم: فقد قدم كل من حزب فرنسا الأبية (أقصى اليسار) والتجمع الوطني (أقصى اليمين) اقتراحًا، بينما يفكر الحزب الاشتراكي (يسار) في تقديم اقتراح ثالث بعد عرض ميزانيتي الدولة والضمان الاجتماعي يوم الثلاثاء.

سيمثل مجلس الوزراء الافتتاحي، المقرر عقده في الساعة العاشرة صباحًا غدًا، معمودية النار الحقيقية لسلطة تنفيذية تتعرض لضغوط شديدة. ومن المقرر تقديم مشروع قانون المالية ومشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي هناك قبل تقديمهما إلى الجمعية الوطنية. ونظرًا لضيق الوقت، سيكون النص مطابقًا للنسخة المرسلة في 2 أكتوبر إلى المجلس الأعلى للمالية العامة. إنها ميزانية استمرارية، مع هامش محدود للمناورة، تعكس كلاً من القيود السياسية وضغوط السوق.

رسميًا، تُحافظ الحكومة على هدفها المتمثل في خفض العجز العام إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مع تأكيدها على الهدف الأوروبي البالغ 3% بحلول عام 2029. لكن الطريق إلى هذا الهدف أصبح أكثر صعوبة: فقد تم تخفيض النمو إلى 1%، وكل عُشر نقطة مئوية من العجز الإضافي يُضاعف دينًا يتجاوز بالفعل 114% من الناتج المحلي الإجمالي. في ظل البيئة الحالية، ومع استقرار عوائد سندات الحكومة الفرنسية (OATs) عند 3.470% وفارق سعر الفائدة مع السندات الألمانية عند 0.844%، فإن أي خلل في الميزانية، حتى لو كان طفيفًا، قد يُعيد إشعال التوترات في أسواق الديون السيادية.

تتشكل ميزانية ليكورنو من خلال ضبط النفس القسري. ومن المتوقع تحقيق وفورات قدرها ستة مليارات يورو من خلال تخفيضات تكاليف التشغيل الحكومية والتحويلات الاجتماعية. ألغى رئيس الوزراء بعض التدابير المثيرة للجدل، مثل إلغاء عطلتين رسميتين اقترحهما فرانسوا بايرو، لكنه لا يزال ملتزمًا التزامًا راسخًا بخفض مستوى معيشة الدولة.

على الصعيد المالي، استبعد سيباستيان ليكورنو "ضريبة زوكمان" التي يطالب بها اليسار، واختار بدلاً منها "ضريبة على الأصول المالية" التي تملكها العائلات، وهو إجراء من المتوقع أن يجمع ما بين مليار و1.5 مليار يورو. كما يخطط للحفاظ على المساهمة التفاضلية على الدخل المرتفع، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الشركات، بتكلفة تقديرية تبلغ 1.1 مليار يورو. وتشمل التعديلات الإضافية خفضًا طفيفًا في ضريبة الدخل للأزواج ذوي الدخل المنخفض، وخصمًا ثابتًا منقّحًا للمتقاعدين الأكثر ثراءً.

وفيما يتعلق بالسياسة الاجتماعية، فتح رئيس الوزراء الباب أمام تعليق جزئي لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية: وهو مطلب اشتراكي رئيسي. ومع ذلك، لا يزال ملتزمًا بخفض الإنفاق على الرعاية الصحية، لا سيما من خلال مضاعفة المدفوعات الطبية المشتركة وتشديد القيود على الإجازات المرضية. سيتم تجديد "السنة البيضاء" المقترحة، والتي تتضمن تجميد رواتب موظفي الخدمة المدنية والمزايا الاجتماعية، في حين يجري النظر في زيادة مستهدفة في معاشات النساء.

يعكس هذا المزيج من الإجراءات الموقف الدفاعي لحكومة في وضع البقاء. من خلال الجمع بين الانضباط المالي والامتيازات الضريبية الانتقائية والسياسة الاجتماعية الحذرة، تأمل الإدارة في احتواء انعدام ثقة السوق دون إثارة غضب الرأي العام. لكن هذه لم تعد أجندة اقتصادية، بل هي استراتيجية أخيرة.

لم تعد أزمة فرنسا مالية فحسب؛ بل أصبحت نظامية. الأغلبية الرئاسية، التي توسعت بشكل مصطنع بفضل حلفاء هشّين، تكافح لإخفاء تآكل المركز السياسي. قد تمهد اقتراحات اللوم الوشيكة الطريق لحل الجمعية الوطنية في الأسابيع المقبلة: وهي خطوة محفوفة بالمخاطر لكنها حتمية بشكل متزايد لاستعادة شرعية آخذة في التلاشي.

بينما تجد فرنسا نفسها عالقة بين عدم الاستقرار السياسي والهشاشة المالية والإرهاق الديمقراطي، تتقدم على حافة الهاوية. "أكبر من أن تفشل"، يجب عليها الآن أن تثبت قدرتها على الحكم والإصلاح والإقناع. وإلا، فإنها تُخاطر بأن تصبح ديمقراطية عالقة بين نفاد صبر الأسواق وإرهاق مواطنيها.

ما دامت السياسة محصورة في إدارة الأزمات بدلًا من التغلب عليها، ستبقى الجمهورية على شفا الانهيار.

ماتيس موفليت، محلل سوق، XTB