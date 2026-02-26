دي-ويف كوانتوم: نتائج ملموسة اليوم، وأحلام كبيرة غدًا

أعلنت شركة D-Wave Quantum عن نتائجها للربع الرابع من السنة المالية 2025، والتي أظهرت نموًا قويًا في أعمالها، إلى جانب بعض التحديات التشغيلية. خلال هذه الفترة، سجلت الشركة إيرادات بلغت حوالي 2.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 19% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أنها لم ترقَ إلى مستوى توقعات المحللين. في الوقت نفسه، كانت ربحية السهم أقل من التوقعات، مما أثر سلبًا على تقييم المستثمرين للنتائج.

أما بالنسبة للسنة المالية 2025 بأكملها، فقد حققت D-Wave نتائج أكثر إبهارًا. إذ بلغت الإيرادات السنوية حوالي 24.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 179% مقارنةً بالعام السابق، مع تحسن هامش الربح الإجمالي إلى أكثر من 82%. واختتمت الشركة العام برصيد نقدي قياسي بلغ حوالي 884 مليون دولار أمريكي، مما يوفر لها مرونة مالية كبيرة لمواصلة الاستثمار في تطوير التكنولوجيا وتعزيز علاقاتها مع العملاء.

أبرز المؤشرات المالية:

الإيرادات الفصلية: حوالي 2.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 19% على أساس سنوي، أقل من التوقعات.

ربحية السهم: أقل من توقعات المحللين.

الإيرادات السنوية: حوالي 24.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 179% على أساس سنوي.

هامش الربح الإجمالي: أكثر من 82%.

السيولة النقدية: حوالي 884 مليون دولار أمريكي.

الطلبات الجديدة في الربع الرابع: زيادة قدرها 471% مقارنة بالربع السابق.

الطلبات الأولية لعام 2026: أكثر من 32 مليون دولار أمريكي.

على الرغم من المؤشرات الإيجابية في الإيرادات والطلبات الجديدة، لا تزال الشركة تسجل خسائر تشغيلية كبيرة نتيجة للاستثمارات المكثفة في البحث والتطوير والتسويق بهدف تسريع تسويق تقنيتها. لا يزال سوق تقنية الكم في مراحله الأولى، ولم تنعكس المزايا التنافسية بشكل كامل على الإيرادات الفعلية. يعتمد تقييم أسهم شركة D-Wave بشكل كبير على توقعات النجاح التكنولوجي المستقبلي، مما يجعل سعر السهم عرضة لتقلبات عالية وحساسًا لنتائج الأداء قصيرة الأجل.

وتنفذ الشركة أيضًا عقودًا استراتيجية، مثل بيع نظام كمومي لإحدى الجامعات مقابل حوالي 20 مليون دولار أمريكي، مما يدل على أن التطبيقات العملية لتكنولوجيا الكم بدأت تتبلور تدريجيًا.

تتمتع شركة D-Wave Quantum بإمكانات نمو واضحة، مدفوعةً بإيرادات سنوية متزايدة بسرعة، ووضع نقدي قياسي، وطلب متزايد على تقنيات الكم. في الوقت نفسه، تعني الخسائر التشغيلية المستمرة، وعدم اليقين بشأن وتيرة التسويق، والتقييم السوقي المرتفع، أن الاستثمار في أسهم الشركة ينطوي على مخاطر كبيرة على المدى القصير.

في سياق الصناعة الأوسع، تجدر الإشارة إلى أن شركات الحوسبة الكمومية لا تزال في المراحل الأولى من دورة تطويرها، ويمكن مقارنتها بسوق الذكاء الاصطناعي في عام 2017 تقريبًا. ومن المرجح أن يتم التسويق التجاري الكامل لتقنيات الحوسبة الكمومية في ثلاثينيات القرن الحالي، وقد لا تحقق معظم الشركات التي تستمر حتى ذلك الحين أرباحًا إلا في ذلك الوقت. وهذا يعني أن الاستثمارات في هذه الشركات طويلة الأجل في المقام الأول، مع إمكانية تحقيق مكاسب مستقبلية كبيرة، ولكنها تنطوي أيضًا على مستوى عالٍ من المخاطر في ظل دورة السوق الحالية.

المصدر: xStation5