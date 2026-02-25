التقويم الاقتصادي: أرباح شركة إنفيديا محط أنظار وول ستريت

جدول البيانات الاقتصادية الكلية اليوم خفيف للغاية، حيث من المتوقع أن يهيمن على توجهات وول ستريت تقرير الأرباح الفصلية لشركة إنفيديا (NVDA.US)، أكبر شركة في العالم، والذي سيصدر بعد جلسة التداول الأمريكية.
جدول البيانات الاقتصادية الكلية (بتوقيت غرينتش)
- 09:00 بتوقيت غرينتش - البيانات النهائية لمؤشر أسعار المستهلك، توقعات بنسبة 1.7% على أساس سنوي مقابل 1.7% سابقًا (توقعات بنسبة -0.5% على أساس شهري مقابل 0.2% سابقًا)
- 2:30 بتوقيت غرينتش - تغير مخزونات النفط الخام وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، توقعات بزيادة قدرها 1.925 مليون برميل مقابل انخفاض قدره 9 ملايين برميل سابقًا
متحدثون من البنوك المركزية (بتوقيت غرينتش)
- 09:00 بتوقيت غرينتش - فويتشيتش من البنك المركزي الأوروبي
- 02:40 بتوقيت غرينتش - باركين من الاحتياطي الفيدرالي
- 15:00 بتوقيت غرينتش - شميد من الاحتياطي الفيدرالي
- 5:20 بتوقيت غرينتش - موسالم من الاحتياطي الفيدرالي
الأرباح
- بعد الجلسة - إنفيديا (NVDA.US)
زوج اليورو/الدولار الأمريكي (الإطار الزمني اليومي)
ملخص الصباح: نتائج إنفيديا الرائعة تُؤثر سلبًا على السوق (27.022026)
هل انقذت NVIDIA الأسواق مجدداً
انخفضت أسهم باي بال بنسبة 5% بعد أن نفى سيمافور شائعات الاستحواذ على سترايب 📉
انخفض مؤشر US100 بنسبة 1% وسط ضعف أداء شركة Nvidia 📉 وتراجع سهم Heico بنسبة 13%