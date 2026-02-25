التقويم الاقتصادي: أرباح شركة إنفيديا محط أنظار وول ستريت

09:00 بتوقيت غرينتش - البيانات النهائية لمؤشر أسعار المستهلك، توقعات بنسبة 1.7% على أساس سنوي مقابل 1.7% سابقًا (توقعات بنسبة -0.5% على أساس شهري مقابل 0.2% سابقًا)