هل سيعيد تقرير شركة إنفيديا إشعال التفاؤل في وول ستريت؟

بعد إعلان أرباح شركة إنفيديا، بات من الواضح أن الطلب على الذكاء الاصطناعي لا يزال هائلاً، ويواصل دعم أعمال الشركة بوتيرة متسارعة. ويبدو أن إنفيديا لم تتأثر بشكل كبير بتأثير قاعدة المقارنة المرتفعة. فقد نمت إيراداتها بنسبة 65% على أساس سنوي العام الماضي، بينما زادت مبيعات مراكز البيانات بنسبة 72% على أساس سنوي - وهي معدلات نمو ترتبط عادةً بالشركات سريعة النمو التي تستحوذ على حصة سوقية أكبر، وليس بشركة عملاقة تُقدر قيمتها بـ 4.7 تريليون دولار. إننا نعيش ثورة تكنولوجية تستفيد منها إنفيديا بشكل مباشر. فمنذ إطلاق ChatGPT، زادت مبيعات مراكز البيانات للشركة 13 ضعفًا.

ويؤكد كل من تعليق جنسن هوانغ والتقرير الفصلي نفسه أن الطلب على الذكاء الاصطناعي لا يزال يفوق المعروض من الرقائق. وتشير توقعات الشركة للربع الحالي إلى إيرادات تتجاوز 79 مليار دولار، مقارنةً بـ 68 مليار دولار في الربع السابق. وهذا يعني نموًا ربع سنويًا بنسبة 20% تقريبًا - كل ذلك دون أي مبيعات للرقائق إلى الصين. يمكن القول إن شركة إنفيديا، في الوقت الراهن، لا تحتاج إلى السوق الصينية للحفاظ على نموها المتسارع، على الرغم من أن إعادة فتحها استراتيجياً ستُمثل تطوراً هاماً. وقد حققت إنفيديا أيضاً أرباحاً بلغت 1.62 دولاراً أمريكياً للسهم الواحد، مقابل توقعات بلغت 1.52 دولاراً. لذا، لم يعد السؤال هو ما إذا كان ازدهار الذكاء الاصطناعي حقيقياً أو ما إذا كانت إنفيديا ستستمر في جني الأرباح منه، بل ما إذا كان هذا كافياً لإعادة إحياء التفاؤل في وول ستريت.

الإجابة ليست واضحة. فبينما ارتفع مؤشر ناسداك 100 قبل صدور تقرير إنفيديا، إلا أنه لم يُظهر تفاؤلاً كبيراً. فمنذ بداية العام، لم يتجاوز ارتفاع المؤشر 0.5%، مقارنةً بارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.3%، وارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة تزيد قليلاً عن 2%. وشهدت المؤشرات الأمريكية بدايةً "بطيئة" غير معتادة للعام، حيث تفوقت الأسواق الأوروبية والناشئة بشكل واضح على أداء نيويورك. اعتاد المستثمرون في شركة إنفيديا على تحقيق نتائج قوية وأرباح تفوق التوقعات باستمرار. ونتيجة لذلك، قد يُخفف أداء الربع الممتاز من المخاوف بشأن استدامة "الارتفاع الكبير في سوق الذكاء الاصطناعي"، ولكنه لم يعد يُشكل حافزًا قويًا للشراء قادرًا على رفع مؤشر ناسداك بنسب مئوية عالية. قبل بضعة أرباع، لم يكن الوضع كذلك. كان رد فعل السهم على الأرباح ضعيفًا: ارتفعت الأسهم في البداية بنسبة 4% تقريبًا في التداولات المسائية، لكنها أغلقت في النهاية على ارتفاع طفيف فقط.

قد يُفسر الانخفاض عند افتتاح السوق غدًا كإشارة تحذير، على الرغم من أن هذا السيناريو يبدو مستبعدًا بعد هذا الأداء القوي في الربع والتوقعات المستقبلية المتفائلة. كما أن تقييم إنفيديا يُخفف من هذه المخاوف إلى حد ما، ولا يبدو مبالغًا فيه. يُتداول السهم بأقل من 30 ضعفًا من أرباح الاثني عشر شهرًا القادمة، مقارنةً بمتوسط ​​24 ضعفًا لشركات مؤشر ناسداك 100. وبالنظر إلى حجم نموها، يبدو أن هذا المضاعف يترك مجالًا لمزيد من الارتفاع بدلًا من أن يُشير إلى مبالغة شديدة في التقييم. قد لا تكون الشركات المستفيدة من بنية الذكاء الاصطناعي التحتية قد حسمت أمرها بعد، ومن المرجح أن يظل الطلب على منتجاتها قويًا للغاية في المستقبل المنظور. مع ذلك، من غير الحكمة افتراض استمرار ديناميكيات النمو الحالية في هذا القطاع إلى أجل غير مسمى، لا سيما إذا ما خفّضت الشركات العملاقة في مجال الحوسبة السحابية نفقاتها الرأسمالية نتيجة لتزايد أعباء الديون أو غيرها من العوامل الخارجية التي يصعب التنبؤ بها اليوم.

لقد طمأن السوق نفسه بأن أعمال شركة إنفيديا - وأعمال الشركات التي تُضاعف أرباحها من خلال مبيعات أجهزة الذكاء الاصطناعي - مزدهرة. في الوقت نفسه، تتزايد المخاوف بشأن ما يكمن وراء الظاهر: آلاف الشركات الأخرى وآفاق نموها. هناك قلق متزايد بشأن وضع السوق بشكل عام - ما إذا كان الاستثمار في الذكاء الاصطناعي سيتباطأ، وما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيُحدث تغييرًا جذريًا في نماذج أعمال الشركات، بما في ذلك تلك المدرجة في بورصة وول ستريت. إذا ما ظهرت "أزمة" أوسع نطاقًا بأي شكل من الأشكال لا علاقة لها بمزودي البنية التحتية، فسيكون من الصعب توقع استمرار ازدهار سوق أشباه الموصلات إلى أجل غير مسمى.

لكن هذه المرة، حققت Nvidia ما كان عليها فعله. فقد أثبتت أن نقطة التحول لم تأتِ بعد، ولا يُتوقع حدوثها في المدى القريب. ويعزز نمو الإيرادات المتوقع بنسبة 20% على أساس ربع سنوي هذا الرأي. هذا الأداء لا يُشير إلى سوق على وشك التباطؤ. ربما أصبح المستثمرون مؤخرًا أكثر حذرًا من اللازم، وقد يُمهد التراجع الأخير في أسهم شركات البرمجيات - بالإضافة إلى التقييم "المتحفظ" نسبيًا لشركة Nvidia كشركة نمو - الطريق أمام المرحلة التالية من ازدهار سوق التكنولوجيا.

إريك شميد

محلل أسواق مالية في XTB