دي-ويف تدخل القطاع الفيدرالي. أسهمها في ارتفاع!

ارتفعت أسهم شركة دي-ويف كوانتوم بنسبة 3% خلال جلسة التداول اليوم، عقب الإعلان عن وحدة أعمال جديدة تهدف إلى توسيع نطاق اعتماد تقنيات الكم داخل الحكومة الأمريكية. ستركز الوحدة على تطوير حلول للقطاع الفيدرالي، بما في ذلك تطوير التطبيقات، وابتكار منتجات تلبي المتطلبات الفيدرالية، وأنشطة التسويق الداعمة لنشر أنظمة الكم.

قامت الشركة مؤخرًا بتركيب حاسوبها الكمي Advantage2 في شركة ديفيدسون تكنولوجيز. يُستخدم هذا النظام لحل التحديات الحكومية الرئيسية والتعامل مع التطبيقات الحساسة، مما يسمح لشركة دي-ويف باختبار وتوسيع نطاق تقنيات الكم في بيئة فيدرالية. تخدم ديفيدسون تكنولوجيز كلاً من وزارة الحرب الأمريكية والعملاء التجاريين في قطاع الطيران، مما يوسع بشكل كبير نطاق التطبيقات المحتملة لأجهزة الكمبيوتر الكمومية.

يأتي إنشاء وحدة الأعمال الفيدرالية استجابةً للطلب المتزايد من قطاع الدفاع الأمريكي على تقنيات الكم، التي يمكنها دعم الخدمات اللوجستية والنقل والتحليل الاستراتيجي وغيرها من مهام الأمن القومي الحيوية. يُذكرنا هذا الوضع بفترة الخمسينيات والستينيات، عندما كانت الوكالات الحكومية الأمريكية والجيش أول عملاء شركات أشباه الموصلات. وقد أتاحت هذه العقود المبكرة تطويرًا تكنولوجيًا سريعًا وتسويقًا تجاريًا للمنتجات الجديدة، مما شكّل سابقة تاريخية تُشير إلى أن الدعم الحكومي يُمكن أن يُسرّع النمو في القطاعات المبتكرة.

أعلنت شركة D-Wave عن زيادة في الإيرادات واستقرار في هوامش الربح، مما يُشير إلى أسس أعمال متينة. ومن المتوقع أن تُعزز الوحدة الفيدرالية إمكانات الإيرادات على المدى المتوسط ​​إذا تُرجم الاهتمام بتقنيات الكم إلى عقود ملموسة. وبينما يتطلب تطبيق هذه الحلول دورات مبيعات طويلة وتحديات تشغيلية، تُعزز الوحدة الجديدة بشكل كبير إمكانات الشركة في مجال الأمن القومي والدفاع، وتُتيح الاستخدام العملي لنظام Advantage2.

المصدر: xStation5