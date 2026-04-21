التقويم الاقتصادي: مؤشر ZEW الألماني ومبيعات التجزئة الأمريكية في دائرة الضوء 🔎

يشهد جدول البيانات الاقتصادية الكلية اليوم نشاطاً ملحوظاً، حيث يتركز الاهتمام بشكل أساسي على مؤشرات معنويات السوق في ألمانيا ومنطقة اليورو (ZEW)، بالإضافة إلى البيانات الأمريكية، ولا سيما مبيعات التجزئة.
الجدول الزمني الاقتصادي
- 10:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، ألمانيا: مؤشر ZEW لثقة المستهلك (المتوقع -5.8 مقابل -0.5 سابقًا)
ألمانيا: مؤشر ZEW للأوضاع الحالية (المتوقع -70.5 مقابل -62.9 سابقًا)
منطقة اليورو: مؤشر ZEW لتوقعات التضخم (المتوقع -11.2 مقابل -8.5 سابقًا)
- 12:15 ظهرًا بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة: تغير التوظيف وفقًا لبيانات ADP (السابق 39.25 ألفًا)
- 12:30 ظهرًا بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة: مبيعات التجزئة الشهرية (المتوقع 1.4% مقابل 0.6% سابقًا)
الولايات المتحدة: مبيعات التجزئة الأساسية الشهرية (المتوقع 1.4% مقابل 0.5% سابقًا)
الولايات المتحدة: مبيعات التجزئة السنوية (السابق 3.71%)
- 1:55 ظهرًا بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة: مؤشر Redbook السنوي (السابق 7%)
- 3:00 عصرًا بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة: مبيعات المنازل المعلقة الشهرية (المتوقع 0.5% مقابل 1.8%) (السابق)
الولايات المتحدة: مخزونات الشركات شهريًا (متوقع 0.3% مقابل -0.1% في الفترة السابقة)
الولايات المتحدة: مؤشر مبيعات المنازل المعلقة (72.1)
- 9:30 مساءً بتوقيت غرينتش، الولايات المتحدة: مخزونات البنزين الأسبوعية وفقًا لمعهد البترول الأمريكي (متوقع +0.626 مليون)
الولايات المتحدة: مخزونات المقطرات الأسبوعية وفقًا لمعهد البترول الأمريكي (متوقع -3.4 مليون)
الولايات المتحدة: مخزونات كوشينغ الأسبوعية وفقًا لمعهد البترول الأمريكي (متوقع -1.7 مليون)
الولايات المتحدة: مخزونات النفط الخام الأسبوعية وفقًا لمعهد البترول الأمريكي (متوقع +6.1 مليون)
متحدثون من البنوك المركزية
- 7:30 صباحًا بتوقيت غرينتش: ناغل (البنك المركزي الأوروبي)
- 8:00 صباحًا بتوقيت غرينتش: دي غيندوس (البنك المركزي الأوروبي)
- 9:30 صباحًا بتوقيت غرينتش: كوخ (البنك المركزي الأوروبي) ورين (البنك المركزي الأوروبي)
- 3:00 مساءً بتوقيت غرينتش: والر (الاحتياطي الفيدرالي)
- 5:15 مساءً بتوقيت غرينتش: تشودين (البنك الوطني السويسري)
- 7:30 مساءً بتوقيت غرينتش: والر (الاحتياطي الفيدرالي)
اليورو مقابل الدولار الأميركي، الفاصل الزمني H1
المصدر: xStation5
ارتفع GBPUSD بعد صدور بيانات سوق العمل البريطانية التي جاءت أقوى من المتوقع.
