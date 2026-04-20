الجدول الزمني الاقتصادي: جلسة استماع كيفن وارش وموسم إعلان الأرباح 🔎

سيشهد الأسبوع الجديد صدور العديد من البيانات الاقتصادية الكلية الهامة، في حين ستواصل الشركات الأمريكية الإعلان عن أرباحها الفصلية.

يوم الثلاثاء، سنحصل على بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة ومبيعات التجزئة في الولايات المتحدة. أما يوم الأربعاء، فسيشهد صدور مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة وأرباح شركات مثل تسلا، وآي بي إم، وإيه تي آند تي، وبوينغ، بينما سيشهد يوم الخميس صدور البيانات الأولية لمؤشر مديري المشتريات من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تقارير من شركتي كاتربيلر وإنتل.

كما سيشهد الأسبوع المقبل جلسة استماع لكيفن وارش، والتي قد تؤثر على التوقعات بشأن الاحتياطي الفيدرالي، وبالتالي على الدولار الأمريكي والذهب ومؤشر 500 الأمريكي.

الاثنين، 20 أبريل

٢:٠٠ صباحًا بتوقيت غرينتش - قرار بنك الشعب الصيني بشأن سعر الفائدة

١٢:٣٠ ظهرًا بتوقيت غرينتش - معدل التضخم في كندا (مارس)

الثلاثاء ٢١ أبريل

طوال اليوم - اليوم الأخير لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران

طوال اليوم - جلسة استماع كيفن وارش (الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي)

١١:٤٥ مساءً بتوقيت غرينتش (الاثنين) - مؤشر أسعار المستهلكين في نيوزيلندا (الربع الأول)

٧:٠٠ صباحًا بتوقيت غرينتش - بيانات سوق العمل في المملكة المتحدة (مارس)

٨:٣٠ صباحًا بتوقيت غرينتش - بيانات سوق العمل في بولندا (مارس)

١٠:٠٠ صباحًا بتوقيت غرينتش - مؤشر ZEW الألماني (أبريل)

١٢:٣٠ ظهرًا بتوقيت غرينتش - مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة (مارس)

٨:٤٠ مساءً بتوقيت غرينتش - مخزونات النفط الخام الأمريكية (API)

الأربعاء ٢٢ أبريل

١٢:٥٠ صباحًا بتوقيت غرينتش - الميزان التجاري الياباني (مارس)

٧:٠٠ صباحًا بتوقيت غرينتش - معدل التضخم في المملكة المتحدة (مارس)

١١:٠٠ صباحًا بتوقيت غرينتش - قرار البنك المركزي التركي بشأن سعر الفائدة

٢:٣٠ ظهرًا بتوقيت غرينتش - الولايات المتحدة مخزونات النفط الخام لوزارة الطاقة الأمريكية

الخميس، ٢٣ أبريل

طوال اليوم - بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات من الاقتصادات العالمية الكبرى

٨:٣٠ صباحًا بتوقيت غرينتش - مبيعات التجزئة في بولندا (مارس)

١٢:٠٠ ظهرًا بتوقيت غرينتش - طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة

٢:٣٠ ظهرًا بتوقيت غرينتش - مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية

الجمعة، ٢٤ أبريل

١٢:٣٠ ظهرًا بتوقيت غرينتش - معدل التضخم في اليابان (مارس)

٢:٠٠ ظهرًا بتوقيت غرينتش - مؤشر معنويات المستهلكين في جامعة ميشيغان (أبريل)