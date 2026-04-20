حصاد الأسواق (20.04.2026)

ويبدو وقف إطلاق النار، الذي سينتهي قريباً، هشاً بشكل متزايد. وتشير إيران إلى محدودية ثقتها في المحادثات المقبلة، وتشير بعض التقارير إلى أنها قد لا تشارك فيها. وفي الوقت نفسه، من المتوقع وصول المفاوضين الأمريكيين إلى إسلام آباد. ولا تزال الأسواق تفترض أن كلا الجانبين يسعى في نهاية المطاف إلى التوصل إلى اتفاق رغم تصاعد التوترات.