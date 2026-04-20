حصاد الأسواق (20.04.2026)

- ارتفعت أسعار النفط عند الافتتاح بعد أن أعادت إيران فرض قيود على مضيق هرمز. وقد أدى هذا الإجراء إلى إلغاء إعادة الفتح الجزئي الذي تم الأسبوع الماضي، وأثار من جديد مخاوف بشأن الإمدادات.
- ثم تراجعت الأسعار قليلاً لاحقاً مع بدء السوق في استيعاب احتمالية استئناف المفاوضات. ولا يزال الوضع أقرب إلى اضطراب مُدار منه إلى إغلاق كامل للممر.
- ويبدو وقف إطلاق النار، الذي سينتهي قريباً، هشاً بشكل متزايد. وتشير إيران إلى محدودية ثقتها في المحادثات المقبلة، وتشير بعض التقارير إلى أنها قد لا تشارك فيها. وفي الوقت نفسه، من المتوقع وصول المفاوضين الأمريكيين إلى إسلام آباد. ولا تزال الأسواق تفترض أن كلا الجانبين يسعى في نهاية المطاف إلى التوصل إلى اتفاق رغم تصاعد التوترات.
- وقد احتجزت البحرية الأمريكية سفينة شحن ترفع العلم الإيراني في خليج عُمان بعد أن تجاهلت التحذيرات. ووصفت إيران هذا العمل بأنه "قرصنة مسلحة" وهددت بالرد.
- كما وردت تقارير عن هجمات بطائرات مسيرة على أهداف أمريكية، مما يمثل تصعيداً واضحاً في المواجهة المباشرة.
- ورغم الحديث عن الإغلاق، لم يتم إيقاف حركة الملاحة عبر المضيق بشكل كامل. عبرت أكثر من 20 سفينة الحدود يوم السبت، وهو أعلى رقم منذ أوائل مارس.
- أكد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع أنه يعتقد أنه "سيتم التوصل إلى اتفاق مع إيران"، في تناقض مع تصاعد التوترات على الأرض.
- ارتفع الدولار الأمريكي عند الافتتاح، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وتراجع الإقبال على المخاطرة. في المقابل، تراجعت عملات الأسواق الناشئة.
- على الرغم من التوترات الجيوسياسية، حافظت أسواق الأسهم الآسيوية على استقرارها النسبي. لم يشهد مطلع الأسبوع الجديد عمليات بيع مكثفة، واقتصرت حركة السوق على تصحيح طفيف.
- أبقى بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة على القروض دون تغيير للشهر الحادي عشر على التوالي. بقي سعر الفائدة على القروض لأجل عام واحد عند 3.0%، وعلى القروض لأجل خمس سنوات عند 3.5%.
- تدرس الإمارات العربية المتحدة إمكانية تداول النفط باليوان في حال تدهور إمكانية الوصول إلى الدولار الأمريكي.
التقويم الاقتصادي: نهاية هادئة للأسبوع!
ملخص اليوم: ارتفاع النفط يضغط على EURUSD، واستمرار ارتفاع وول ستريت
عاجل: النفط ينتعش إلى 100 دولار مع توقعات مسؤولين خليجيين وأوروبيين بأن تطلب الولايات المتحدة ستة أشهر لإبرام اتفاق مع إيران.
