عاجل: مبيعات الولايات المتحدة تتجاوز التوقعات!

نتائج مبيعات التجزئة
- مبيعات التجزئة (شهريًا): 1.7% (التوقعات: 1.4%، القيمة السابقة: 0.6%)
- المبيعات باستثناء السيارات (شهريًا): 1.9% (التوقعات: 1.3%، القيمة السابقة: 0.5%)
- المبيعات باستثناء السيارات والوقود (شهريًا): 0.6% (القيمة السابقة: 0.4%)
- مبيعات التجزئة (سنويًا): أحدث قراءة (القيمة السابقة: 3.7%)
ما أهمية هذه القراءة؟
تُعدّ مبيعات التجزئة أحد المؤشرات الرئيسية لصحة المستهلك في الولايات المتحدة، والتي تُساهم في الجزء الأكبر من النمو الاقتصادي. تُساعد هذه البيانات، وخاصةً عند استبعاد السيارات والوقود، في تقييم قوة الطلب الأساسية والوتيرة الحالية للنشاط الاقتصادي. يُشير النمو المُستدام في المبيعات إلى مرونة المستهلك على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة. من وجهة نظر مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تُؤثر هذه القراءة على تقييم ضغوط جانب الطلب وتوقعات خفض أسعار الفائدة في المستقبل. بالنسبة للأسواق المالية، يؤثر ذلك على تسعير الدولار والسندات والأسهم، مع تقليل المخاوف بشأن حدوث تباطؤ اقتصادي حاد.
المصدر: xStation5
