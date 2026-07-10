e& تعزز مركزها المالي ببيع حصتها في Vodafone.. وسيولة تقارب 6 مليارات دولار تدعم خطط النمو

سجل سهم مجموعة e& ارتفاعًا بنحو 4% خلال جلسة التداول، متجهًا لتحقيق أكبر مكاسب يومية له في أكثر من عامين، بعدما أعلنت الشركة توقيع اتفاقية ملزمة لبيع كامل حصتها البالغة نحو 16.21% في مجموعة Vodafone البريطانية.

ويأتي هذا التفاعل الإيجابي من المستثمرين بعد أن كشفت المجموعة أن الصفقة ستوفر سيولة نقدية تُقدر بنحو 5.95 مليار دولار، تشمل توزيعات الأرباح النهائية للسنة المالية 2026، فيما من المتوقع أن تحقق عائدًا نقديًا صافياً يبلغ نحو 1.3 مليار دولار، ما يعزز من مرونة الشركة المالية وقدرتها على تمويل استراتيجيتها التوسعية.

وفي المقابل، قفز سهم Vodafone المدرج في بورصة لندن بنحو 10%، متجهًا لتسجيل أكبر مكاسب يومية له في سبع سنوات، في ظل ترحيب الأسواق بالتغيرات في هيكل الملكية وما قد تحمله من انعكاسات إيجابية على مستقبل الشركة.

وبحسب وكالة رويترز، فقد استحوذ رجل الأعمال الفرنسي كزافييه نيل، أحد أبرز المستثمرين في قطاع الاتصالات الأوروبي، على الحصة التي كانت تمتلكها e& في Vodafone، في صفقة تنهي استثمار المجموعة الإماراتية في الشركة البريطانية.

وتعكس الصفقة توجه e& نحو إعادة هيكلة محفظة استثماراتها وتركيز مواردها المالية على الفرص ذات العائد الاستراتيجي الأعلى. ويرى محللون أن السيولة المتولدة من عملية البيع تمنح المجموعة خيارات واسعة، تشمل تمويل عمليات استحواذ جديدة، وتسريع الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والخدمات التقنية، إضافة إلى تعزيز العوائد للمساهمين إذا قررت الشركة توجيه جزء من الفوائض لذلك.

ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة الإفصاحات المتعلقة بخطط استخدام حصيلة الصفقة، إذ سيشكل ذلك عاملًا رئيسيًا في تقييم أثرها على نمو المجموعة وربحيتها في المدى المتوسط والطويل، خاصة في ظل استمرار المنافسة العالمية في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية.