حصاد الأسواق 🚩 وول ستريت تقاوم ضغوط النفط وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط (09.07.2026)

تراجعت الأسهم الآسيوية عن معظم مكاسبها السابقة، لتسجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% فقط، مع تباطؤ زخم أسهم أشباه الموصلات. وعلى الرغم من ذلك، تشهد العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ارتفاعًا طفيفًا، حيث ارتفع مؤشر

بنسبة 0.3%، بينما تشير العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية إلى افتتاح قوي في جميع أنحاء القارة.