حصاد الأسواق 🚩 وول ستريت تقاوم ضغوط النفط وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط (09.07.2026)

- ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية على الرغم من ارتفاع أسعار النفط.
- الصراع بين الولايات المتحدة وإيران يتصاعد مرة أخرى.
- جاء التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الصين لشهر يونيو أقل بقليل من توقعات السوق.
- ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية على الرغم من ارتفاع أسعار النفط.
- الصراع بين الولايات المتحدة وإيران يتصاعد مرة أخرى.
- جاء التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في الصين لشهر يونيو أقل بقليل من توقعات السوق.
- تراجعت الأسهم الآسيوية عن معظم مكاسبها السابقة، لتسجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% فقط، مع تباطؤ زخم أسهم أشباه الموصلات. وعلى الرغم من ذلك، تشهد العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ارتفاعًا طفيفًا، حيث ارتفع مؤشر US500 بنسبة 0.3%، بينما تشير العقود الآجلة للمؤشرات الأوروبية إلى افتتاح قوي في جميع أنحاء القارة.
- ارتفاع خام برنت بأكثر من 1% ليصل إلى حوالي 79 دولارًا أمريكيًا للبرميل، مسجلًا بذلك ثالث مكسب يومي متتالٍ عقب موجة جديدة من الضربات الأمريكية على إيران. وتواصل السندات الحكومية انخفاضها في اليابان وأستراليا ونيوزيلندا، حيث تتوقع الأسواق بشكل متزايد رفعًا إضافيًا لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي استجابةً لتزايد مخاطر التضخم.
- اقترب عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين من أعلى مستوى له هذا العام يوم الأربعاء، على الرغم من استقرار تداولات سندات الخزانة بشكل عام خلال جلسة التداول الآسيوية.
- انخفض سعر الذهب للجلسة الرابعة على التوالي إلى حوالي 4050 دولارًا أمريكيًا للأونصة، بينما تراجع سعر الفضة بنسبة تقارب 1%، ليهبط إلى ما دون 58 دولارًا أمريكيًا للأونصة، مع استمرار توقعات ارتفاع أسعار الفائدة في تقليل جاذبية الأصول غير المدرة للدخل.
- تباطأت حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى حد كبير، بعد يوم ثانٍ على التوالي من الضربات الأمريكية على إيران. وفي حين أن هذا الأمر لا يزال يُثير المخاوف بشأن اضطرابات في أحد أهم طرق شحن الطاقة في العالم، فإن أسواق الأسهم لم تُسعّر بعد مخاطر انقطاع الإمدادات لفترة طويلة.
- ارتفاع معدل التضخم في الصين، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلكين، بنسبة 1.0% على أساس سنوي في يونيو، وهو أقل بقليل من التوقعات التي بلغت 1.1%، وأقل من 1.2% في مايو. في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 4.1% على أساس سنوي، بما يتماشى مع التوقعات، وبتسارع من 3.9% في الشهر السابق. وانخفض مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بأكثر من 1%.
- أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بسماع ثمانية انفجارات بالقرب من مدينة بندر عباس. بحسب هذه التقارير، أصاب مقذوفان ميناء سيريك، بينما انفجر مقذوفان آخران في ميناء جاسك. وفي الوقت نفسه، وردت أنباء عن تدمير جسر في شمال شرق إيران، إلا أن هذه الادعاءات لا تزال بحاجة إلى تأكيد مستقل. وقد حذرت طهران من شن هجمات على قواعد أمريكية في الشرق الأوسط، بينما تتوقع مصادر أمريكية أن تكون الموجة القادمة من الضربات على إيران أقوى.
US500 (الرسم البياني اليومي)
انتعشت العقود الآجلة US500 مجددًا من المتوسط المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (الخط البرتقالي)، الذي شكل دعمًا خلال جلسة التداول أمس. وخلال حركتي التصحيح القويتين في يونيو، انخفض المؤشر لفترة وجيزة دون هذا المستوى قبل أن يتعافى. ولا يزال مستوى الدعم الرئيسي عند حوالي 7460 نقطة، بينما يُحدد مستوى المقاومة الأقرب عند أعلى مستوياته المحلية الأخيرة قرب 7650 نقطة.
المصدر: xStation 5
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