التقويم الاقتصادي: شركة إس كيه هاينكس وسوق العمل الكندي هما أبرز أحداث اليوم 💡

تتصدر العملات المشفرة والسلع الأساسية قائمة الرابحين في بداية اليوم، بينما لا تزال مؤشرات سوق الأسهم الرئيسية متراجعة بشكل طفيف قبيل افتتاح السوق الأوروبية النقدية.

أهم المؤشرات الاقتصادية الكلية اليوم

ستهيمن بيانات التضخم من أوروبا على مجريات اليوم، حيث أكدت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الألماني ومؤشر أسعار المستهلك المنسق لشهر يونيو قراءات نهائية بلغت 2.3% على أساس سنوي (مؤشر أسعار المستهلكين) و2.4% على أساس سنوي (مؤشر أسعار المستهلك المنسق)، بانخفاض عن 2.6% و2.7% في مايو. ومن المتوقع أن يتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين التشيكي لشهر يونيو (الساعة 9:00) إلى 1.5% على أساس سنوي من 2.1% على أساس سنوي، وهو ما يتماشى، إلى جانب قراءة بولندا البالغة 2.5% على أساس سنوي وتصريحات المحافظ غلابينسكي المتفائلة أمس، مع الاتجاه الإقليمي نحو انخفاض التضخم. بعد ظهر اليوم (14:30)، سيتجه الاهتمام إلى تقرير سوق العمل الكندي - حيث تشير التوقعات إلى 10000 وظيفة جديدة فقط، مقارنة بـ 87800 وظيفة في الشهر السابق، وهو ما قد يعزز، بالنظر إلى خطر حدوث مفاجأة سلبية، التوقعات بتخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك كندا.

المصدر: xStation

معنويات السوق قبل الافتتاح

ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 1.00%، ويتداول حاليًا بين 63,760 و63,950 دولارًا أمريكيًا، مواصلًا بذلك التفاؤل الذي شهده سوق العملات الرقمية في الأيام الأخيرة. كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط (+0.57%، 72.22-72.28 دولارًا أمريكيًا) وخام برنت (+0.49%، 76.42-76.47 دولارًا أمريكيًا) بعد أسبوع من التعافي من أدنى مستوياتهما، مدفوعًا بالتوترات المحيطة بمضيق هرمز. ويحقق سعر الفضة (+0.30%) مكاسب، بينما انخفض سعر الذهب (-0.27%، حوالي 4,112 دولارًا أمريكيًا) انخفاضًا طفيفًا، مما يشير إلى ضعف الإقبال على الأصول الآمنة مقارنةً بالأسابيع الماضية.

المؤشرات وأزواج العملات - أعلى مستويات التقلب

تشهد العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية انخفاضًا واضحًا، حيث سجل مؤشرا US100 (-0.37%) وUS500 (-0.16%) أكبر انخفاض بين المؤشرات، على عكس الانتعاش القوي الذي شهده يوم الخميس مدفوعًا بارتفاع أسهم أشباه الموصلات. أما العقود الآجلة الأوروبية، فتظل أكثر استقرارًا: فقد ارتفع مؤشر UK100 بنسبة 0.36%، بينما سجلت مؤشرات DE40 وEU50 وSPA35 انخفاضات طفيفة تتراوح بين 0.07% و0.26%. وفي سوق الصرف الأجنبي، يُظهر زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني أكبر تحرك (-0.45%، 161.60)، مما يؤكد قوة الين بعد إعلان وزير المالية كاتاياما عن زيادة استثمارات صندوق GPIF في الأصول المحلية.

فعاليات الشركات تحت الأضواء

يُعدّ طرح أسهم شركة إس كيه هاينكس في بورصة ناسداك عبر شهادات الإيداع الأمريكية الحدث الأبرز في جلسة التداول، حيث اجتذب الطرح أكثر من سبعة أضعاف الطلب خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع أن يجمع ما يصل إلى 24.5 مليار دولار أمريكي. كما سيترقب السوق نتائج دلتا إيرلاينز الفصلية، والتي ستحدد توجهات قطاع الطيران مع بداية جلسة التداول الأمريكية.