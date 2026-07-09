السعودية تفرض رسوماً 2% على تملك غير السعوديين للعقار في 4 مدن رئيسية

أعلنت المملكة العربية السعودية عن تطبيق رسوم بنسبة 2% على التصرفات العقارية لغير السعوديين المرتبطة بالحقوق العينية في أربع مدن رئيسية، هي الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، وجدة، وذلك ضمن اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار.

ويأتي هذا التنظيم في إطار تطوير سوق العقارات السعودي، وتعزيز الشفافية وتنظيم عمليات تملك الأجانب بما يتوافق مع الأنظمة المالية والعقارية في المملكة.

البنك المركزي يوجه البنوك بفتح حسابات لتملك الأجانب

وجّه البنك المركزي السعودي "ساما" البنوك والمصارف المحلية إلى فتح حسابات مصرفية مخصصة للأفراد والشركات المشمولين بنظام تملك غير السعوديين للعقار، بهدف تسهيل عمليات شراء العقارات واكتساب الحقوق العينية داخل المملكة.

وأكد البنك ضرورة التحقق من هوية العملاء عبر مصادر موثوقة، مع قصر استخدام هذه الحسابات على المعاملات العقارية فقط، ومنع الحسابات المشتركة أو إصدار بطاقات الدفع والائتمان المرتبطة بها.

شروط تملك غير السعوديين للعقار

تتضمن اللائحة التنفيذية الجديدة عدداً من المتطلبات، أبرزها:

حصول الأفراد غير السعوديين على هوية رقمية .

فتح حساب بنكي داخل المملكة .

إصدار رقم اتصال سعودي مرتبط بالهوية الرقمية .

استخدام وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة فقط لإتمام المعاملات العقارية .

أما الشركات الأجنبية أو الشركات السعودية التي يشارك في ملكيتها غير سعوديين، فتلتزم بالتسجيل لدى وزارة الاستثمار والإفصاح عن الملاك والمسيطرين المباشرين وغير المباشرين، مع الإبلاغ عن أي تغييرات في الملكية بنسبة 5% أو أكثر خلال 15 يوماً.

منصة إلكترونية لتنظيم طلبات التملك العقاري

ألزمت اللائحة الهيئة العامة للعقار بإنشاء بوابة إلكترونية مخصصة لتمكين غير السعوديين والشركات المؤهلة من تقديم طلبات تملك العقارات والتصرف فيها.

وترتبط المنصة بالسجل العقاري لاستكمال إجراءات التسجيل وإصدار الصكوك وفق الأنظمة المعتمدة، بما يضمن سرعة الإجراءات ورفع مستوى الحوكمة.

مكة والمدينة ضمن أبرز الوجهات الاستثمارية

تشير التوقعات إلى أن مكة المكرمة والمدينة المنورة قد تشهدان اهتماماً متزايداً من المستثمرين والمسلمين المقيمين خارج المملكة الراغبين في التملك والسكن، خاصة مع توسع مشاريع البنية التحتية وجودة الحياة.

ويرى مختصون أن معظم المشاريع العقارية الموجهة للأجانب في المدن المحددة تأتي ضمن مشاريع مدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، ما يعزز جاذبية السوق العقاري السعودي.

هل تؤثر القواعد الجديدة على أسعار العقارات؟

يرى خبراء القطاع أن النظام الجديد لا يستهدف المضاربة العقارية، بل يركز على جذب طلب حقيقي من الراغبين في الإقامة أو الاستثمار طويل الأجل داخل المملكة.

كما تعتبر رسوم الـ 2% على التصرفات العقارية للأجانب منخفضة مقارنة برسوم التصرفات العقارية المطبقة على المواطنين عند شراء العقارات، والتي تبلغ 5%.

مستقبل سوق العقارات السعودي مع دخول المستثمرين الأجانب

يمثل نظام تملك غير السعوديين للعقار خطوة جديدة ضمن جهود المملكة لتطوير القطاع العقاري، وزيادة مشاركة المستثمرين الدوليين، وتعزيز جاذبية المدن السعودية كوجهات للسكن والاستثمار.

ومن المتوقع أن يساهم التنظيم الجديد في رفع مستوى الثقة بالسوق، مع توفير إطار قانوني واضح يحكم عمليات التملك ونقل الحقوق العقارية للأجانب.