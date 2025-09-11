➡️ EURUSD أقل من 1.17 قبل CPI

في الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت جرينتش، سيكون إصدار بيانات التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي عاملاً رئيسياً في تحديد مدى خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

قد تكون أرقام مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس 2025 الصادرة اليوم حاسمة في تشكيل توقعات السوق لسياسة الاحتياطي الفيدرالي ومستقبل زوج اليورو/الدولار الأمريكي. في حين أشار الإجماع السابق إلى قراءة أعلى للتضخم، فإن مفاجأة مؤشر أسعار المنتجين أمس تُشير إلى احتمالية تسجيل رقم أقل من المتوقع. إذا جاء التضخم أقل من التوقعات، فمن المرجح أن يزيد ذلك من احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أكبر لأسعار الفائدة.

قد تُشير بيانات مؤشر أسعار المنتجين إلى سيناريو أكثر اعتدالاً لتضخم أسعار المستهلك، مع أن الارتباط ليس مثالياً. فقد انخفض تضخم أسعار المنتجين بشكل حاد منذ بداية العام، بينما انتعش مؤشر أسعار المستهلك مؤخراً. ويبدو أيضاً أن الارتفاع الأخير في مؤشر أسعار المنتجين كان حدثاً استثنائياً. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي

التوقعات قبل تقرير التضخم الحاسم

تشير بلومبرج إنتليجنس إلى احتمال ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار المستهلك في أغسطس، مما قد يُضعف توقعات خفض أكبر لسعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي. ومن المثير للاهتمام، أن بلومبرج إنتليجنس تُشير إلى أن العوامل الرئيسية المُسببة للتضخم لن تكون التعريفات الجمركية، بل زيادة الضغوط على قطاع الضيافة وارتفاع أسعار تذاكر الطيران.

توقعات بلومبرج إنتليجنس:

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الشهري: +0.33% على أساس شهري (مقابل +0.32% في يوليو)

مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي الشهري: +0.37% على أساس شهري (مقابل +0.20% في يوليو)

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي السنوي: 3.1% (بدون تغيير)

مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي السنوي: يصل إلى 3.0% (من 2.7%)

إجماع السوق:

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الشهري: +0.3% على أساس شهري

مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي الشهري: +0.3% على أساس شهري

مؤشر أسعار المستهلك الأساسي السنوي: 3.1% على أساس سنوي (بدون تغيير)

مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي السنوي: 2.9% على أساس سنوي (مقابل 2.7% سابقًا)

سيكون هيكل نمو الأسعار جانبًا رئيسيًا في بيانات اليوم. خلافًا للتوقعات السابقة، من غير المتوقع أن تكون العوامل الرئيسية للتضخم هي التعريفات الجمركية، بل الخدمات التقديرية، وتحديدًا تذاكر الطيران والإقامة الفندقية. وتتوقع بلومبرغ زيادة شهرية بنسبة 3% في أسعار تذاكر الطيران، وارتفاعًا بنسبة 2% في تكاليف الإقامة. ويُعدّ هذا تناقضًا اقتصاديًا، إذ لا ترتفع أسعار الخدمات السياحية عادةً في ظل ضعف الاقتصاد، مما قد يُشير إلى أن مخاوف الاحتياطي الفيدرالي بشأن صحة الاقتصاد قد تكون مُبالغًا فيها. وفي الوقت نفسه، تُشير البيانات الأخيرة الصادرة عن مؤشر مانهايم لقيمة السيارات المستعملة إلى احتمال تباطؤ في ارتفاع الأسعار.

يشير مؤشر مانهايم إلى ارتفاع طفيف في أسعار السيارات المستعملة. في يوليو، ساهمت هذه الفئة بنسبة 0.12 نقطة مئوية في المعدل السنوي، كما ساهمت السيارات المستعملة في انتعاش التضخم الشهري. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي

قد يستمر التضخم المرتبط بخدمات النقل في الارتفاع، بناءً على ديناميكيات أسعار النفط الخام. في يوليو، أضاف تضخم النقل 0.22 نقطة مئوية إلى المعدل الإجمالي. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي، إكس تي بي

تراجع تأثير التعريفات الجمركية، وتزايد التحديات المتعلقة بالغذاء

يتراجع تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، حيث انخفض المؤشر من 0.23 في يوليو إلى ما يُقدر بـ 0.21 في أغسطس. ويتوقع المحللون انكماشًا في بعض الفئات، مثل الأجهزة المنزلية، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، والسلع الرياضية، والملابس. ومع ذلك، تستورد الولايات المتحدة المزيد من الغذاء، مما قد يُسهم في انتعاش تضخم هذه الفئة. ومن القضايا الرئيسية ارتفاع سعر لحوم البقر، والذي ينعكس في أسعار العقود الآجلة للماشية. في المقابل، سيساعد انخفاض أسعار البيض على كبح تضخم أسعار الغذاء.

التداعيات على سياسة الاحتياطي الفيدرالي

تتوقع الأسواق حاليًا خفضًا بنسبة 100% لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع احتمالات ضئيلة لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس. ومن المقرر عقد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، يومي 16 و17 سبتمبر. من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بسبب ضعف سوق العمل، وهو ما عبر عنه جيروم باول في ندوة جاكسون هول الاقتصادية، يليه تقرير سلبي آخر لبيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس، ومراجعة هبوطية رئيسية لأرقام التوظيف السنوية.

في حين أن سوق العمل يُفترض أن يُبرر عددًا أكبر من التخفيضات هذا العام - حيث تُقدّر الأسواق ثلاثة تخفيضات كاملة تقريبًا بحلول نهاية عام 2025 - تُشير بلومبرج إلى أن قراءة "مرتفعة" لمؤشر أسعار المستهلك اليوم، تليها قراءة قوية لتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في نهاية الشهر، قد تجعل هذا التخفيض الأول والأخير في الدورة. لا يزال التضخم أعلى من المستهدف، حيث من المتوقع أن يبلغ معدل نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية 3% لشهر أغسطس. ومع ذلك، من المهم تذكر المهمة المزدوجة للاحتياطي الفيدرالي: استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف. إذا كان هناك خطر حدوث زيادة كبيرة في معدل البطالة، فيجب على الاحتياطي الفيدرالي التحرك.

يتوقع السوق تغييرًا بنسبة 8% فقط في خفض أكبر الأسبوع المقبل. وقد تُغير قراءة مؤشر أسعار المستهلك الأضعف هذا الرأي. المصدر: بلومبرج فاينانس إل بي

ماذا عن زوج اليورو/الدولار الأمريكي؟

من المهم أن نتذكر أنه قبل 15 دقيقة من قراءة مؤشر أسعار المستهلك، سينشر البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن سعر الفائدة، وبعد 15 دقيقة من صدور البيانات، ستعقد كريستين لاغارد مؤتمرًا صحفيًا. نتيجةً لذلك، قد تتضاءل أو تتزايد حركة زوج اليورو/الدولار الأمريكي بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك، وذلك حسب لهجة قرار البنك المركزي الأوروبي.

في السيناريو الأساسي، من المتوقع أن يستقر زوج اليورو/الدولار الأمريكي فوق مستوى 1.1670 في سلسلة صعودية مستمرة، بعد موجة البيع المكثفة التي استمرت يومين. يشعر البنك المركزي الأوروبي حاليًا بالارتياح تجاه مستوى سعر الفائدة، مع ارتفاع التضخم بشكل طفيف عن المستوى المستهدف.

إذا ارتفع التضخم بشكل ملحوظ، عند 3% أو أكثر، فقد يشهد الزوج انخفاضًا أعمق نحو مستوى 1.1600. في هذا السيناريو، قد يكون خفض سعر الفائدة في سبتمبر هو الخيار الوحيد، أو قد ينتظر الاحتياطي الفيدرالي حتى ديسمبر لاتخاذ الخطوة التالية.

يتضمن السيناريو الصعودي للزوج إبقاء البنك المركزي الأوروبي على موقفه المحايد، وقراءة مؤشر أسعار المستهلك عند 2.8% أو أقل. في هذه الحالة، لا ينبغي أن نشهد عودةً إلى مستوى 1.1700 فحسب، بل أيضًا محاولةً لاختبار مستوى 1.1800 لاحقًا هذا الشهر، متجاوزين بذلك أعلى مستوياتهم في قرابة أربع سنوات.

يواصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي تراجعه لليوم الثالث على التوالي. قد تُحدث أحداث اليوم - قرار البنك المركزي الأوروبي وبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي - تقلبات جديدة وأكثر حدة في الزوج. تجدر الإشارة إلى أن الانخفاض الأخير في عوائد السندات الأمريكية يُشير إلى احتمالية ارتفاع الزوج. مع ذلك، في حال ارتفاع قراءة التضخم، قد يؤدي انخفاض مؤشر TNOTE إلى دفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي نحو مستوى 1.1600. المصدر: xStation5

المخاطر الهيكلية الرئيسية

تحذّر بلومبرغ من احتمال حدوث ركود تضخمي، حيث يتزامن ارتفاع التضخم مع ضعف سوق العمل، مما يُجبر الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ خيارٍ مستحيل بين مكافحة التضخم ودعم التوظيف. وتشمل المخاطر الإضافية حالة عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة، مع عجزٍ في الميزانية قدره 4.1 تريليون دولار، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن مستقبل فرنسا والوضع الأخير المتعلق بطائرات روسية مُسيّرة فوق بولندا، والذي تسبب في ضعف الزلوتي، وقد يُقوّض الثقة في الاستقرار الأوروبي.