إفتتاح الأسواق الامريكية : عودة المخاطرة مع تسعير الأسواق لنهاية الإغلاق (10.11.2025)

انتعشت وول ستريت بشكل حاد يوم الاثنين بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي اتفاقًا ثنائي الحزب لإنهاء الإغلاق الحكومي القياسي الذي استمر 40 يومًا - وهي أول خطوة رئيسية نحو إعادة فتح الوكالات الفيدرالية. استعادت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية جميع خسائر الجلستين الماضيتين تقريبًا، مع انعكاس تحسن المعنويات أيضًا في أسواق العملات المشفرة والسندات (US100: +1.5٪، US2000: +1.4٪، US500: +0.9٪، US30: +0.4٪).

أدى إغلاق الحكومة الأمريكية، الذي استمر الآن 41 يومًا، إلى ترك 1.4 مليون موظف فيدرالي بدون أجر وتعطيل الخدمات الرئيسية، بما في ذلك السفر الجوي والمساعدات الغذائية لـ 41 مليون أمريكي. يوفر اتفاق مجلس الشيوخ ثنائي الحزب تمويلًا مؤقتًا حتى 30 يناير، ومخصصات سنوية كاملة لبعض الوكالات، ورواتب متأخرة للموظفين الفيدراليين.

مع ذلك، عارض العديد من الديمقراطيين، بمن فيهم السيناتوران شومر ووارن، الخطة بالفعل، مشيرين إلى عدم اتخاذ أي إجراء بشأن انتهاء صلاحية إعانات الرعاية الصحية، والمقرر الآن التصويت عليها في ديسمبر. كما تُعوّض الحزمة الولايات عن تكاليف برنامجي SNAP وWIC خلال فترة الإغلاق، لكنها لا تزال تواجه عقبات في مجلس النواب قبل أن تصل إلى مكتب الرئيس ترامب.

تتصدر أسهم التكنولوجيا موجة الصعود اليوم، حيث قاد سهم Mag7 مكاسب كبيرة في المؤشرات الأمريكية الرئيسية. وتُعدّ Nvidia أكبر الرابحين في المجموعة (NVDA.US: +3.6%)، تليها Alphabet (GOOGL.US: +3.3%)، وTesla (TSLA.US: +2.7%)، وAmazon (AMZN.US: +2%). كما شهدت أسهم أشباه الموصلات الأخرى مكاسب كبيرة (AMD.US: +5.4%، MU.US: +7.1%، INTC.US: +2.5%).

اليوم، يسود التفاؤل السوق على نطاق واسع، مع تخلي القطاعات الدفاعية (السلع الاستهلاكية الأساسية، والطاقة، والخدمات الصحية) عن بعضها لصالح الأسهم الأكثر توجهاً نحو المخاطرة/النمو.

المصدر: Bloomberg Finance LP.

مؤشر ناسداك 100 (D1)

شهدت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 انتعاشًا قويًا اليوم، حيث انخفضت بنسبة 0.3% فقط عن مستواها في الجلستين الماضيتين. وقد عاد المؤشر فوق مستوى المقاومة الأخير قرب 25,375 نقطة، ويحاول الاستفادة من الزخم الصعودي لتجاوز متوسطه المتحرك الأسّي لعشرة أيام. ومع اقتراب السعر من منتصف نطاق تداوله المعتاد، ومؤشر القوة النسبية المحايد عند مستوى 55، يتمتع المستثمرون بمساحة كافية للتكيف مع آخر أخبار إغلاق الحكومة وموسم الأرباح الجاري، مع التركيز على شركة إنفيديا هذا الأسبوع.

Source: xStation5

أخبار الشركات:

تراجعت أسهم شركات التأمين الصحي يوم الاثنين بعد دعوة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى إعادة توجيه دعم قانون الرعاية الصحية الأمريكي (أوباما كير) مباشرةً إلى المستهلكين. وتراجعت أسهم سينتين بنسبة 8.4%، وإليفانس هيلث بنسبة 1.6%، ويونايتد هيلث بنسبة 0.3%. وقد طُبقت هذه الدعم، المقرر انتهاء صلاحيتها بنهاية العام، خلال الجائحة لمساعدة الأمريكيين ذوي الدخل المحدود، لكنها الآن تُعدّ سببًا رئيسيًا لإغلاق الحكومة الفيدرالية لمدة 40 يومًا بسبب تمويل الرعاية الصحية.

انخفضت أسهم Monday.com بنسبة 16% على الرغم من نتائج الربع الثالث القياسية وتقلص الخسائر بشكل حاد. وارتفعت الإيرادات بنسبة 26% لتصل إلى 317 مليون دولار، متجاوزةً التوقعات، بينما حققت الأرباح التشغيلية المعدلة رقمًا قياسيًا بلغ 47.5 مليون دولار. وأبقت الشركة على توقعاتها للعام بأكمله، لكن مخاوف المستثمرين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على برامج مكان العمل لا تزال تُلقي بظلالها على معنوياتهم. ويعود هذا التشاؤم إلى انخفاض توقعات الإيرادات للعام بأكمله.

طلب الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا (NVDA.US) جينسن هوانغ المزيد من إمدادات الرقائق من شركة TSMC خلال زيارة إلى تايوان، مما زاد الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي. وأشاد بدعم شركة TSMC باعتباره أمرًا حيويًا لنجاح إنفيديا، مشيرًا إلى أن جميع موردي ذاكرة الذكاء الاصطناعي الرئيسيين قد وسعوا سعتهم. وعلى الرغم من الضغوط الأخيرة على أسهم التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة وسط شكوك حول الذكاء الاصطناعي، تظل إنفيديا الشركة الأكثر قيمة في العالم. ويتوقع الرئيس التنفيذي لشركة TSMC، سي سي وي، استمرار المبيعات القياسية مع تجاوز الطلب للعرض.

أبرمت شركة فايزر (PFE.US: +1%) صفقة بقيمة 10 مليارات دولار للاستحواذ على شركة ميتسيرا، مطورة أدوية السمنة، متغلبة على شركة نوفو نورديسك في حرب مزايدة حامية. قبلت ميتسيرا عرض فايزر مشيرة إلى مخاطر مكافحة الاحتكار في عرض نوفو (NOVOB.DK: +2.2%). تمنح الصفقة شركة فايزر موطئ قدم طال انتظاره في سوق أدوية إنقاص الوزن المزدهر، على الرغم من أن علاجات ميتسيرا لا تزال على بعد سنوات من الإطلاق. أعلنت نوفو أنها ستركز على تطوير خط إنتاجها الخاص بالسمنة.

قفزت أسهم رامبل (RMBL.US) بنسبة 9% بعد أن قلّصت منصة الفيديو خسائرها الصافية في الربع الثالث إلى 16.3 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 31.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق، وزادت متوسط ​​إيراداتها لكل مستخدم بنسبة 7% ليصل إلى 0.45 دولار أمريكي. وانخفضت الإيرادات قليلاً إلى 24.8 مليون دولار أمريكي، بينما انخفض عدد المستخدمين النشطين شهريًا إلى 47 مليونًا. ورحّب المستثمرون بمؤشرات تحسن تحقيق الربح وضبط التكاليف على الرغم من انخفاض عدد المستخدمين.