افتتاح الأسواق الامريكية : مؤشر US500 يقترب من مستويات قياسية 📈 أسهم يونايتد هيلث تهبط بنسبة 17%، بينما ترتفع أسهم مايكرون وRTX Corp

يشهد سوق الأسهم الأمريكية مكاسب في بداية جلسة تداول الثلاثاء، حيث يُجري المستثمرون تعديلات تدريجية على مراكزهم تحسبًا لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدًا والمؤتمر الصحفي لجيروم باول. ومن المرجح أن يُؤدي هذا الحدث إلى إعادة ترتيب بعض المؤشرات ومراكز الدولار. أما على الصعيد الاقتصادي الكلي، فيُعدّ مؤشر مجلس المؤتمرات (Conference Board) أهم البيانات الصادرة اليوم، والذي سيُقدّم قراءة جديدة حول معنويات المستهلك الأمريكي. وقد فاجأت بيانات الإسكان الأمريكية الصادرة صباح اليوم الجميع بارتفاعها: حيث ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 0.6% شهريًا مقابل 0.3% متوقعة و0.4% سابقًا، بينما ارتفعت الأسعار في أكبر 20 منطقة حضرية أمريكية بنسبة 1.4% سنويًا مقابل 1.2% متوقعة و1.3% سابقًا. بالإضافة إلى ذلك، بلغ التغير الأسبوعي في التوظيف وفقًا لبيانات ADP 7.5 ألف وظيفة مقابل 8 آلاف وظيفة سابقًا. ويقترب مؤشر US500 من مستوى 7000، وهو المستوى الذي تسبب في انخفاضين في ديسمبر.
المصدر: xStation5
انخفضت أسهم شركة يونايتد هيلث بأكثر من 17%، إلا أن معنويات السوق العامة مدعومة بقوة شركات التكنولوجيا الكبرى. فقد ارتفعت أسهم شركات آبل، وأمازون، وألفابت، وميتا بلاتفورمز، وإنفيديا، إلى جانب شركات سلسلة توريد أشباه الموصلات مثل مايكرون ولام ريسيرش، وصولاً إلى شركة الأمن السيبراني كلاود فلير.
المصدر: xStation5
أخبار سوق الأسهم الأمريكية
- تشهد الأسهم الأمريكية اليوم تباينًا واضحًا بين القطاعات، حيث يُعد قطاع الرعاية الصحية المصدر الرئيسي للضغط. وتتراجع أسهم شركات التأمين الصحي بعد اقتراح الولايات المتحدة تثبيت المدفوعات لخطط الرعاية الصحية الخاصة (Medicare) للعام المقبل. وكان المستثمرون يتوقعون زيادات طفيفة، لذا كان رد فعل السوق حادًا. وانخفض سهم شركة Humana (HUM.US) بنحو 15%، وUnitedHealth (UNH.US) بنسبة 17%، وCVS Health (CVS.US) بنسبة 13%. ومما زاد من حدة التراجع، توقعت UnitedHealth انخفاض إيراداتها في عام 2026، وهو ما سيمثل أول انكماش سنوي لها منذ أكثر من ثلاثة عقود.
- وفي قطاع برمجيات الضيافة، انخفض سهم شركة Agilysys (AGYS.US) بنسبة 12% بعد أن سجلت أرباحًا معدلة للسهم في الربع الثالث من السنة المالية جاءت دون التوقعات، وهو ما يُعد إعادة تقييم نموذجية عندما لا تبرر النتائج القيمة السوقية. تباين أداء شركات الطيران: ارتفع سهم الخطوط الجوية الأمريكية (AAL.US) بنحو 3% بعد إعلان نتائج الربع الرابع، بينما انخفض سهم جيت بلو (JBLU.US) بنسبة 3% بعد تسجيل خسارة أكبر من المتوقع، مما يُبرز صعوبة التوسع في سوق الخدمات الراقية.
- في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية، ارتفع سهم كورويف (CRWV.US) بنسبة 4%، مُواصلاً بذلك صعوده الذي بدأ يوم الاثنين بعد استثمار إنفيديا ملياري دولار إضافية في الشركة. وعقب هذا الإعلان، رفع دويتشه بنك توصيته للسهم إلى "شراء"، مما عزز المعنويات في قطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
- تُعدّ سانمينا (SANM.US) من أبرز الشركات التي تراجعت أسهمها، حيث انخفض سهمها بنسبة 8% بعد أن جاءت توقعات إيرادات الربع الثاني أقل من التوقعات. وفي قطاع الخدمات اللوجستية، ارتفع سهم يونايتد بارسل سيرفيس (UPS.US) بنسبة 3% بعد أن توقعت مبيعات سنوية تتجاوز توقعات وول ستريت، مع استمرارها في خطتها لتقليص حجم الطرود الأقل ربحية من شبكتها.
- في قطاع السيارات، ارتفع سهم جنرال موتورز (GM.US) بنحو 4% بعد توقعاتها بنمو الأرباح حتى ملياري دولار هذا العام، وإشارتها إلى زيادة توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم. أما في قطاع الدفاع، فقد انخفض سهم نورثروب غرومان (NOC.US) بنسبة 1% بعد إصدارها توقعات معدلة لأرباح السهم للعام بأكمله أقل من التوقعات، في حين ارتفع سهم شركة ريدواير (RDW.US)، وهي شركة صغيرة تعمل في قطاع الفضاء، بنسبة 15% بعد فوزها بعقد مرتبط ببرنامج الدفاع الصاروخي الأمريكي. وتحقق شركة آر تي إكس (RTX.US، المعروفة سابقًا باسم رايثيون)، وهي أكبر شركة مقاولات دفاعية أمريكية، مكاسب بنحو 3% بعد تجاوزها التوقعات في أرباح السهم المعدلة للربع الرابع.
المصدر: xStation5
أرباح شركة لوكهيد مارتن: ذروة التوترات والتقييمات العالمية
ملخص السوق: المؤشرات الأوروبية تتفوق على الأسهم الأمريكية قبل افتتاح بورصة وول ستريت 📉
الفضة أقل من 100 دولار والذهب يتجاوزال 5000
انخفاض حاد في سعر الذهب بنسبة 5% 🚨 المعادن الثمينة تتجه نحو التصحيح