افتتاح الأسواق الامريكية : مؤشر US500 يقترب من مستويات قياسية 📈 أسهم يونايتد هيلث تهبط بنسبة 17%، بينما ترتفع أسهم مايكرون وRTX Corp

تشهد الأسهم الأمريكية اليوم تباينًا واضحًا بين القطاعات، حيث يُعد قطاع الرعاية الصحية المصدر الرئيسي للضغط. وتتراجع أسهم شركات التأمين الصحي بعد اقتراح الولايات المتحدة تثبيت المدفوعات لخطط الرعاية الصحية الخاصة (

) للعام المقبل. وكان المستثمرون يتوقعون زيادات طفيفة، لذا كان رد فعل السوق حادًا. وانخفض سهم شركة

بنحو 15%، و

بنسبة 17%، و

بنسبة 13%. ومما زاد من حدة التراجع، توقعت

انخفاض إيراداتها في عام 2026، وهو ما سيمثل أول انكماش سنوي لها منذ أكثر من ثلاثة عقود.