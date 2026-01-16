إفتتاح الأسواق الأمريكية : أرباح البنوك والصناديق تدعم التقييمات

تحسّنت معنويات المستثمرين في نهاية الأسبوع، مما انعكس إيجابًا على أداء القطاع المالي الذي حظي باهتمام السوق بفضل نتائجه. وقد فاقت معظم شركات هذا القطاع التوقعات، مما دعم المؤشرات الرئيسية. كما بدأ المستثمرون في استبعاد المخاطر المحتملة للصراع في إيران، كما يتضح من انخفاض أسعار النفط. ويتصدر مؤشر ناسداك 100 قائمة المؤشرات الرابحة، حيث ارتفعت عقوده بنحو 4%. في المقابل، حدّ مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وراسل من النمو إلى حوالي 0.2%. أما مؤشر داو جونز، فقد كان أداؤه الأسوأ، حيث انخفضت عقوده بنحو 0.1%.

مع ذلك، فإن النتائج الجيدة للشركات المالية تُلقي بظلالها على تصريحات دونالد ترامب. فالسوق لم تنسَ الخلاف بين جيروم باول وإدارة الرئيس. وفي الوقت نفسه، عبّر الرئيس عن أفكاره بوضوح حول فرض حد أقصى لأسعار الفائدة على القروض المصرفية في الولايات المتحدة.

البيانات الاقتصادية الكلية:

تلقى المستثمرون اليوم بيانات من قطاع الصناعة الأمريكي، والتي أشارت بيانات الاحتياطي الفيدرالي إلى أداء جيد في ديسمبر 2025.

ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4% على أساس شهري. وانخفض النمو السنوي من 2.52% إلى 2%. وفاجأ قطاع الصناعات التحويلية الجميع بنموه بنسبة 0.2% رغم التوقعات بانخفاضه شهريًا. وارتفع إجمالي معدل استغلال الطاقة الإنتاجية إلى 76.3%.

مؤشر الولايات المتحدة 100 (D1)