إفتتاح الأسواق الأمريكية: أشباه الموصلات تقود الانتعاش

شهدت جلسة الثلاثاء عودة الطلب إلى الأسواق الرئيسية، حيث امتدت المكاسب من آسيا مروراً بأوروبا وصولاً إلى الولايات المتحدة. ويُعزى هذا الانتعاش بشكل رئيسي إلى تراجع قطاع أشباه الموصلات بعد فترة من عمليات البيع المكثفة. وسجلت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسب محدودة بنسبة 0.5%، مع تصدر مؤشر ناسداك القائمة بارتفاع عقوده الآجلة بأكثر من 1%.

ومن بين الجوانب السلبية، فرض الولايات المتحدة المزيد من الرسوم الجمركية على كندا، والتي تؤثر بشكل رئيسي على المنتجات الاستهلاكية الإقليمية (مثل النبيذ والمعدات الرياضية) ومواد البناء.

ومن الأخبار الثانوية، ولكنها لا تقل أهمية، احتمال التوصل إلى وقف إطلاق نار لمدة عشرة أيام بين الولايات المتحدة وإيران. وعلى الرغم من هشاشة أي اتفاقيات أو محاولات لخفض التصعيد بين البلدين، إلا أن السوق لا تزال تتعامل مع هذا النوع من التقارير بجدية.

أخبار الشركات

جنرال موتورز ( GM.US ): أعلنت مجموعة السيارات الأمريكية العملاقة عن نتائج قوية بشكل مفاجئ للربع الثاني من عام 2026. بلغت الإيرادات 48 مليار دولار أمريكي مقابل توقعات بـ 47 مليار دولار أمريكي، ووصل ربح السهم إلى 3.57 دولار أمريكي مقابل التوقعات التي كانت حوالي 3.2 دولار أمريكي. ومن أبرز النتائج الإيجابية زيادة التوقعات للسنة المالية الكاملة بنسبة قليلة في جميع مؤشرات الأداء التشغيلي الرئيسية. مع ذلك، لم يُظهر سعر السهم أي رد فعل يُذكر.

نيبيوس ( NBIS.US ): ارتفع سهم إحدى الشركات الرائدة في قطاع "الحوسبة السحابية الحديثة" بنحو 6% عند الافتتاح بعد أن كشفت شركة إنفيديا عن امتلاكها حصة 9.3% في الشركة.

إيلي ليلي ( LLY.US ): رفعت شركة نوفو نورديسك دعوى قضائية ضد الشركة. ووفقًا للمعلومات المنشورة، تتهم شركة الأدوية الدنماركية إيلي ليلي بمجموعة من الممارسات غير العادلة والمُضرة بالمستهلك، والتي تتعلق بشكل أساسي بالتسويق. ولم تُعلّق إيلي ليلي على الأمر حتى الآن. وانخفض سعر السهم بنحو 1%.

نورثروب غرومان ( NOC.US ): أعلنت شركة المقاولات الدفاعية الأمريكية عن نتائجها. ورغم تحقيقها إيرادات وطلبات قياسية، إلا أن انخفاض هامش التشغيل من 13.8% إلى 10% أدى إلى تراجع السهم بنسبة تقارب 8%.

3 M (MMM.US) : أعلنت الشركة عن نتائج الربع الثاني من عام 2026 التي فاقت توقعات السوق بشكل ملحوظ. وقد ساهم الارتفاع القوي في ربحية السهم إلى 2.24 دولار أمريكي والإيرادات إلى 6.5 مليار دولار أمريكي في رفع التوقعات للعام بأكمله، مما رفع سعر السهم بنحو 6% عند الافتتاح.

البرمجيات كخدمة ( SaaS ): نشر مورغان ستانلي سلسلة من التقارير والتوصيات لشركات البرمجيات كخدمة. ورغم المؤشرات الإيجابية والنظرة "الجذابة" للقطاع بشكل عام، إلا أن السوق ركز بشكل شبه كامل على الجوانب السلبية، وانخفضت أسهم القطاع بنسبة تصل إلى 5% عند الافتتاح.

التحليل الفني: US100 (D1)

لا يزال السعر على الرسم البياني ضمن نطاق تذبذب بين 30,900 و28,450 نقطة. ورغم وجود دعم عند الحد السفلي لقناة التذبذب، إلا أن الاتجاه قصير الأجل لا يزال هبوطيًا بشكل واضح. ويُعدّ اختراق هذا الاتجاه الهبوطي قرب 29,750 نقطة مستوىً رئيسيًا للبائعين. المصدر: xStation5

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