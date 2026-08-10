ملخص اليوم: فشل المفاوضات في الخليج، وارتفاع أسعار النفط والغاز

الولايات المتحدة الأمريكية
- اتسمت جلسة تداول يوم الاثنين بانخفاض غير معتاد في مستوى التقلبات، لم تشهده الأسواق في الأشهر الأخيرة. وانخفضت المؤشرات الأمريكية الرئيسية بنحو 0.2% إلى 0.6%. وكانت تقييمات مؤشر راسل 2000 الأكثر تقلباً.
- مع غياب البيانات الاقتصادية الكلية وبيانات الشركات الكبرى، اتجهت أنظار المستثمرين نحو إيران. وتتزايد الشكوك حول إمكانية عقد جولة أخرى من المفاوضات، وينعكس قلق المستثمرين ونفاد صبرهم بوضوح في أسعار السلع.
- تناول دونالد ترامب نفسه سلسلة من المطالب الإيرانية في منشور على منصة "تروث سوشيال". وأفادت التقارير بأنه رفض مطالب إيران المتعلقة بالتعويضات.
- وذكرت التقارير أن ممثلين إيرانيين صرحوا بأن وضع مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل فبراير 2025.
- ورفعت عدد من شركات الاستثمار توقعاتها لنهاية العام لمؤشر ستاندرد آند بورز 500.
- وأكمل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، عملية بيع أصوله المالية، وفقًا للإجراءات التي أقرتها لجنة الأخلاقيات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
- ومن جانبها، أكملت رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديدة، كيفن وارش، عملية بيع أصولها المالية، وفقًا للإجراءات التي أقرتها لجنة الأخلاقيات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
أخبار الشركات، الولايات المتحدة الأمريكية
- أبل (AAPL.US): انخفض سهم الشركة بنحو 1% بعد تلقيه توصية سلبية من أحد البنوك الاستثمارية. وأشار المحللون إلى الضغط على هوامش الربح وأسعار أجهزة آيفون الجديدة كعامل رئيسي.
- إنتل (INTL.US): انخفض سهم شركة تصنيع الرقائق الأمريكية بنسبة تصل إلى 3% عند الافتتاح بعد إعلانها عن إصدار أسهم جديدة لتمويل استثماراتها. وتبلغ قيمة الطرح 15 مليار دولار أمريكي.
- مونداي دوت كوم (MNDY.US): انخفض سهم مزود البرمجيات بنسبة تصل إلى 9% بعد إعلان أرباحه. وعلى الرغم من تجاوزه توقعات السوق بشكل واضح (الإيرادات: 364.6 مليون دولار أمريكي مقابل 355 مليون دولار أمريكي؛ ربحية السهم: 1.48 دولار أمريكي مقابل 1.11 دولار أمريكي)، إلا أن التوقعات المخيبة للآمال أثارت قلق المساهمين بشكل واضح.
- بيركشاير هاثاواي (BRKB.US): ارتفع سهم شركة الاستثمار بأكثر من 2% اليوم على الرغم من النتائج المعتدلة. وقد عوّض الإعلان عن عمليات إعادة شراء أسهم كبيرة المكاسب التشغيلية الطفيفة.
أوروبا
- تتعرض المؤشرات الأوروبية لضغوط شديدة جراء ارتفاع أسعار الغاز، في ظل تراجع المفاوضات مع إيران. وأنهت العقود الآجلة لمعظم المؤشرات الأوروبية الرئيسية تداولات اليوم بانخفاض طفيف. وكان أداء مؤشر فوتسي 100 البريطاني هو الأسوأ خلال اليوم، حيث انخفض بنحو 0.5%.
أخبار الشركات، أوروبا
- مجموعة فيستري: انخفضت أسهمها بنسبة 12% بعد تقارير تفيد بأن شركة أليانز قد تخفض تغطية تأمين ائتمان التجارة لموردي مواد البناء في المملكة المتحدة.
- ستابيلوس: انخفضت أسهم المجموعة بنحو 5% بعد إعلانها إنهاء عقدها مع المدير المالي الحالي للشركة.
- فولكس فاجن إيه جي: تشير التقارير إلى أن المساهمين الرئيسيين في الشركة، وهما عائلتا بورش وبيش، يمارسان ضغوطًا على المساهمين الرئيسيين الآخرين لدعم برنامج إصلاحات جذرية مُخطط له في الشركة. وانخفضت الأسهم بنحو 1%.
سوق الصرف الأجنبي
- تراجع الين بشكل حاد مرة أخرى. وسجلت العملة اليابانية خسائر فادحة مقابل معظم العملات الرئيسية. وحقق الجنيه الإسترليني أكبر المكاسب مقابل الين، حيث ارتفع بنسبة تصل إلى 1%. يلي ذلك الدولار الأمريكي واليورو، بارتفاع قدره 0.9% و0.7% على التوالي.
- كما انخفض الفرنك السويسري، متراجعًا بنسبة تتراوح بين 0.3% و0.5% مقابل العملات الرئيسية.
السلع
- عادت أسعار المواد الهيدروكربونية إلى الارتفاع بقوة، مدفوعةً بالفشل المتوقع للمفاوضات بين عُمان وإيران والولايات المتحدة.
- وارتفع سعر النفط، بنوعيه برنت وغرب تكساس الوسيط، بأكثر من 6%. وتجاوز سعر برنت 87 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
- وشهدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ارتفاعًا ملحوظًا. إذ ارتفعت العقود بأكثر من 13% خلال جلسة اليوم، لتصل إلى 61 يورو.
- واستعادت الفضة جزءًا من خسائرها بعد ارتدادها من حوالي 55 دولارًا أمريكيًا. وارتفعت الأسعار بنحو 2%.
العملات الرقمية
- سادت حالة من التشاؤم في سوق العملات الرقمية يوم الاثنين. وانخفضت أسعار غالبية العملات الرقمية.
- كانت عملة الإيثيريوم الأكثر انخفاضًا بين العملات الرقمية الرئيسية، حيث تراجعت بنحو 2.5% إلى ما دون 1880 دولارًا أمريكيًا.
- تراجعت عملتا البيتكوين وسولانا إلى مستويات قريبة، حيث انخفضتا أيضاً بنحو 2%. وتراجع سعر البيتكوين مجدداً إلى ما دون 64,000 دولار أمريكي.
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