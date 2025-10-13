انتعشت المؤشرات الأمريكية يوم الاثنين بعد نهاية سلبية للغاية للأسبوع الماضي. فبعد سلسلة من الانخفاضات وتزايد المخاوف بشأن الوضع الاقتصادي، يدخل المستثمرون الأسبوع الجديد بمعنويات أفضل قليلاً، مما يُترجم إلى مكاسب معتدلة للمؤشرات الرئيسية - ستاندرد آند بورز 500، وداو جونز، وناسداك. هناك محاولة لتعويض الخسائر، على الرغم من أن معنويات السوق لا تزال هشة.

انحسرت بعض التوترات في وول ستريت بعد أن خفف الرئيس دونالد ترامب من حدة خطابه تجاه الصين، مما يشير إلى إمكانية استئناف حوار تجاري بنّاء. فسر المشاركون في السوق هذا على أنه إشارة إلى احتمال تهدئة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم. إلا أن تصريحات وزير الخزانة س. بيسنت كان لها تأثير معاكس، حيث أشار إلى أن الإغلاق الحكومي المطول بدأ يُحدث تأثيرًا حقيقيًا على النشاط الاقتصادي. إن غياب بيانات اقتصادية كلية مهمة من الولايات المتحدة يعني أن السوق يتفاعل اليوم بشكل أكبر مع العوامل السياسية ومعنويات المستثمرين أكثر من تفاعله مع البيانات الفعلية.

المصدر: Bloomberg Finance Lp

ترتفع المؤشرات الرئيسية لبورصة الأسهم الأمريكية بشكل عام اليوم، مع بقاء قطاع تكنولوجيا المعلومات في صدارة النمو. وخلفهما، يُحقق قطاعا الصناعة والمالية أداءً جيدًا للغاية، وإن كانا أضعف قليلاً.

أخبار الشركات

تشهد ما يُسمى بـ"الشركات السبع الرائعة" انتعاشًا بعد تصحيحات يوم الجمعة. ارتفعت أسهم إنفيديا (NVDA.US) بأكثر من 2% عند الافتتاح، بينما ارتفعت أسهم الشركات الرائدة الأخرى في السوق بنحو 1%.

حققت الشركات المرتبطة بالمعادن الأرضية النادرة مكاسب هائلة بعد إعلان الصين عن قيود على تصدير وإعادة بيع المعادن الأرضية النادرة والمنتجات التي تحتوي عليها. ارتفعت أسهم كريتيكال ميتالز (Critical Metals) بنسبة 20%، وإم بي ماتريالز (MP) بنسبة 8%.

إستي لودر - ارتفعت أسهم شركة مستحضرات التجميل بأكثر من 4% بعد توصية إيجابية من جولدمان ساكس.

وارنر براذرز - ارتفعت أسهم عملاق الإعلام بنسبة 4% بعد رفض عرض شراء من باراماونت. وتشير مصادر غير مؤكدة إلى أن المبلغ المعروض كان منخفضًا جدًا.

روكيت لاب - ارتفعت أسهم شركة الفضاء بأكثر من 6% بعد أن أعرب مورجان ستانلي عن تفاؤله بشأن منتج الشركة الجديد - الناقل المداري "نيوترون".