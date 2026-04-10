إفتتاح الأسواق الأمريكية: هدوء السوق قبيل موسم إعلان الأرباح

بدأت الجلسة الأخيرة من أسبوع مضطرب في وول ستريت بشعور من الهدوء والتفاؤل الحذر. فمنذ أدنى مستوى محلي في 31 مارس، تعافت المؤشرات الأمريكية الرئيسية بنحو 9%، عائدةً إلى مستويات ما قبل اندلاع الحرب في إيران، على الرغم من غياب آفاق واضحة للسلام في المنطقة. واليوم، تحوم معظم العقود الآجلة على المؤشرات الرئيسية حول مستويات الافتتاح، مما يحد من المكاسب إلى حوالي 0.2%.

على الرغم من أن أسعار النفط لا تزال قريبة من مستوى 100 دولار للبرميل، يبدو أن السوق يعيد تركيزه نحو قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، يشهد الأسبوع المقبل بداية موسم إعلان الأرباح. وسيكون القطاع المالي أول من يعلن عن نتائجه، حيث سنرى يوم الاثنين نتائج غولدمان ساكس وإف بي فاينانشال.

بيانات الاقتصاد الكلي: أصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي بيانات التضخم (مارس). وتماشياً مع توقعات السوق، تسارع نمو الأسعار بشكل ملحوظ وسط الصراع الإيراني، لكن القراءة النهائية جاءت أقل بقليل من توقعات السوق. يُلاحظ فرقٌ واضحٌ بين التضخم العام والتضخم الأساسي، مما يُشير إلى فئات الاستهلاك التي تُساهم بشكلٍ رئيسي في ارتفاع الأسعار.

معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك: 3.3% (المتوقع: 3.4%؛ السابق: 2.4%)

معدل التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلك (السنوي): 2.6% (المتوقع: 2.7%؛ السابق: 2.5%)

مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي 100 (D1)

يُظهر الرسم البياني عودة سريعة وحاسمة لسيطرة المشترين بعد ارتداد السعر من مستوى 23,000 نقطة. تعود المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) إلى زخم صعودي، ويُرسل مؤشر MACD إشارة صعودية واضحة. يبدو أن السيناريو الأساسي هو اختبار مستوى 26,000 نقطة؛ ومع ذلك، ينبغي على المستثمرين المضاربين على الصعود الانتباه إلى ارتفاع مؤشر القوة النسبية (RSI). المصدر: xStation5

أخبار الشركات