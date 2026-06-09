افتتاح السوق الأمريكي: المؤشرات تواصل انتعاشها مدفوعة بأسهم التكنولوجيا وانخفاض أسعار النفط

بدأت جلسة تداولات وول ستريت يوم الثلاثاء بمكاسب قوية، حيث عاد المستثمرون بحماس إلى قطاع التكنولوجيا والشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي بعد موجة من عمليات البيع المكثفة أواخر الأسبوع الماضي. من جهة أخرى، وبعد نحو ساعة من التداول، تراجعت الأسهم قليلاً.

ومع ذلك، يُعدّ الانخفاض الملحوظ في أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 90 دولارًا للبرميل عاملًا محفزًا إضافيًا لارتفاع السوق. ويعود هذا التراجع إلى تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق دبلوماسي سريع بين الولايات المتحدة وإيران بعد توقف الهجمات الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض كبير في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وزيادة الإقبال العالمي على المخاطرة.

نظرة عامة على السوق والمؤشرات الرئيسية

بدأت مؤشرات وول ستريت النقدية الرئيسية جلسة التداول على ارتفاع قوي، إلا أنها تراجعت لاحقًا عن أعلى مستوياتها اليومية:

يرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حاليًا بنسبة 0.1% فقط، على الرغم من ارتفاعه بنسبة 0.7% عند الافتتاح، في محاولة منه لتحقيق مكاسب لليوم الثاني على التوالي.

انخفض مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.25% بعد ارتفاعه بنسبة 0.8% في بداية الجلسة.

سجل مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3%.

أداء سوق العقود الآجلة:

انخفض مؤشر ناسداك 100 (العقود الآجلة) بنسبة 0.2%، متراجعًا عن مكاسبه السابقة التي بلغت 0.7%.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (العقود الآجلة) بنحو 0.1%، متداولًا حول مستوى 7420 نقطة.

سجل مؤشر داو جونز ارتفاعًا بنسبة 0.4%.

يشهد مؤشر راسل 2000 (العقود الآجلة للشركات الصغيرة) انتعاشًا قويًا، مرتفعًا بنسبة 1.2%.

المحفز الرئيسي لتداولات اليوم هو تدفق رؤوس الأموال مجدداً إلى أسهم "السبعة الكبار" (حيث ارتفع سهم ميتا بنسبة 1.9%، وألفابت بنسبة 1.6%، وإنفيديا بنسبة 0.3% عند الافتتاح)، إلى جانب شركات تصنيع أشباه الموصلات. وتعززت المعنويات في قطاعي الرقائق الإلكترونية وتكنولوجيا الحوسبة السحابية بفضل التقارير الواردة من الصين، التي تخطط لتخصيص نحو 295 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لبناء بنية تحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. في الوقت نفسه، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين لتصل إلى 4.54%، مما خفف مؤقتاً من الضغوط التضخمية بفضل انخفاض أسعار الطاقة (انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 3%، ويتداول حالياً بأقل من 90 دولاراً للبرميل).

التحليل الفني: US100

بالنظر إلى الرسم البياني للعقود الآجلة لمؤشر US100 على الإطار الزمني اليومي، يتضح أن العقود تتعافى بسرعة من خسائر يوم الجمعة الماضي، حيث قلصت الانخفاض بنحو النصف لتصل إلى نطاق 29,650-29,700 نقطة في بداية الجلسة. سيُشكل تجاوز مستوى 29,800 نقطة خلال جلسة اليوم إشارة صعودية قوية.

يتمثل التحدي الرئيسي أمام المضاربين على الصعود الآن في اختراق مستوى المقاومة الذي حددته أعلى مستويات الصباح عند حوالي 29,650 نقطة، والحفاظ على هذا المستوى، مما سيمهد الطريق لاختبار منطقة 29,800 نقطة. في سيناريو آخر، من المتوقع أن يهدأ الحماس قبل صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلك غدًا، حيث يقع أقرب مستوى دعم مهم عند 29,500 نقطة.

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