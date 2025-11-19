إفتتاح الأسواق الأمريكية : كل الأنظار تتجه نحو إنفيديا

ستكون جلسة الأربعاء حافلة بالترقب. في ختام الجلسة، ستصدر بيانات حاسمة من اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وستنشر شركة إنفيديا نتائجها بعد الجلسة. يشهد السوق الأمريكي ارتفاعًا عند الافتتاح، مما يشير إلى أنه على الرغم من الانخفاضات الكبيرة التي شهدها خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أن المستثمرين يعلقون آمالًا كبيرة على نتائج عملاق مكونات الذكاء الاصطناعي. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بأكثر من 1.5%.
يتوقع السوق أن تحقق إنفيديا نتائج أفضل من نتائجها للمرة الثانية عشرة على التوالي. ومع ذلك، هذا ليس كافيًا، ففي الأرباع الأخيرة، شهدت الشركة حالات متعددة خسرت فيها نسبة ضئيلة من قيمتها السوقية الضخمة نتيجة انخفاض أحد المؤشرات عن التوقعات المرتفعة. لا شك أن خيبة الأمل - التي ستكون سهلة الحدوث - قد تُطلق موجة أخرى من عمليات البيع المكثف.
بيانات الاقتصاد الكلي:
في قطاع بيانات الاقتصاد الكلي، نُشرت بيانات الميزان التجاري الأمريكي. انخفض العجز التجاري الأمريكي إلى 59 مليار دولار، مقابل توقعات بـ 61 مليار دولار، والقراءة السابقة البالغة 78 مليار دولار. ويُلاحظ انخفاض تدريجي، وإن كان ملحوظًا، في العجز، بعد أن ارتفع بشكل كبير في بداية ولاية دونالد ترامب الحالية. ومن المتوقع ازدياد الضغوط التضخمية نتيجةً لنضوب المواد الخام والمنتجات الأرخص ثمنًا والمخزونة قبل فرض الرسوم الجمركية.
كما نُشرت بيانات مخزونات النفط، والتي انخفضت بأكثر من المتوقع (-3.43 مقابل -1.9 المتوقعة)، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بشكل غير متوقع، مقابل الانخفاض المتوقع البالغ مليون برميل.
US500 (D1)
المصدر: xStation5
يُظهر الرسم البياني محاولة ناجحة إلى حد ما لإلغاء نموذج الرأس والكتفين المُتشكل، بينما تُؤدي الشمعة على الفاصل الزمني اليومي (D1) إلى ابتلاع صعودي. لإلغاء نموذج الرأس والكتفين تمامًا، يجب على المشترين تجاوز مستوى تصحيح فيبو 38.2 والحفاظ عليه، مع وجود مقاومة عند مستوى 6700 ومتوسط EMA50. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل مؤشر القوة النسبية (RSI) (14) في منطقة ذروة البيع (45) لصالح المشترين. إذا أراد البائعون الحفاظ على المبادرة الأخيرة، فيجب أن يبقى السعر دون مستوى فيبو 50، مما يسمح باستمرار الحركة الهبوطية نحو منطقة المقاومة القوية عند مستوى فيبو 61.8، حيث يتواجد أيضًا خط الاتجاه طويل المدى ومتوسط EMA100.
أخبار الشركة:
- Nvidia (NVDA.US) - تنشر الشركة نتائجها بعد انتهاء الجلسة. قبل النشر، ارتفع تقييم الشركة بنسبة 3%. دور داش (DASH.US) - ارتفعت أسهم شركة توصيل الطعام، المُقدمة لخدمات توصيل الطعام، بنحو 3% بعد تلقيها توصية إيجابية من شركة استثمارية.
- ألفابت (GOOGL.US) - أطلقت الشركة أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي، جيميني 3. وقد أبدى السوق والمحللون إعجابهم الشديد بقدرات المنتج الجديد. وارتفعت أسهم الشركة بنسبة تصل إلى 6%.
- كونستليشن إنرجي كورب (CEG.US) - ارتفعت أسهم شركة تزويد الطاقة بأكثر من 3% بعد حصولها على موافقة وتمويل من الحكومة الأمريكية لإعادة تشغيل محطة الطاقة النووية سيئة السمعة في "جزيرة ثري مايل".
- إم بي ماتيريالز (MP.US) - ارتفعت أسهم الشركة، التي تُعدّن وتُعالج المعادن الأرضية النادرة، بأكثر من 4% بعد تلقيها توصية إيجابية من بنك استثماري.
- أنجلو جولد (AU.US) - تشهد شركات تعدين الذهب ارتفاعًا في تقييماتها وسط نمو جديد وتوقعات بشأن أسعار الذهب للعام المقبل. وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 2%. Unity Games (الولايات المتحدة) - دخلت شركة إنتاج وتوزيع برمجيات الألعاب في شراكة مع Epic Games، حيث ارتفع سعر سهمها بأكثر من 8%.
- Lowe’s (LOW.US) - يرى السوق آفاقًا إيجابية للشركة بعد نتائجها الأخيرة. ارتفع سعر سهم الشركة بأكثر من 6%.
مؤشر DE40: تراجع حاد في أسهم التكنولوجيا والدفاع الأوروبية
شركة كونستليشن إنرجي وجزيرة ثري مايل - الماضي والمستقبل النووي
مؤشر US100 يرتفع بنسبة 1% قبل أرباح Nvidia📈
الحوسبة الكمية بعد الأرباح: هل هي اختراق كمي؟