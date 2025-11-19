إفتتاح الأسواق الأمريكية : كل الأنظار تتجه نحو إنفيديا

ستكون جلسة الأربعاء حافلة بالترقب. في ختام الجلسة، ستصدر بيانات حاسمة من اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وستنشر شركة إنفيديا نتائجها بعد الجلسة. يشهد السوق الأمريكي ارتفاعًا عند الافتتاح، مما يشير إلى أنه على الرغم من الانخفاضات الكبيرة التي شهدها خلال الأسبوعين الماضيين، إلا أن المستثمرين يعلقون آمالًا كبيرة على نتائج عملاق مكونات الذكاء الاصطناعي. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بأكثر من 1.5%.

يتوقع السوق أن تحقق إنفيديا نتائج أفضل من نتائجها للمرة الثانية عشرة على التوالي. ومع ذلك، هذا ليس كافيًا، ففي الأرباع الأخيرة، شهدت الشركة حالات متعددة خسرت فيها نسبة ضئيلة من قيمتها السوقية الضخمة نتيجة انخفاض أحد المؤشرات عن التوقعات المرتفعة. لا شك أن خيبة الأمل - التي ستكون سهلة الحدوث - قد تُطلق موجة أخرى من عمليات البيع المكثف.

بيانات الاقتصاد الكلي:

في قطاع بيانات الاقتصاد الكلي، نُشرت بيانات الميزان التجاري الأمريكي. انخفض العجز التجاري الأمريكي إلى 59 مليار دولار، مقابل توقعات بـ 61 مليار دولار، والقراءة السابقة البالغة 78 مليار دولار. ويُلاحظ انخفاض تدريجي، وإن كان ملحوظًا، في العجز، بعد أن ارتفع بشكل كبير في بداية ولاية دونالد ترامب الحالية. ومن المتوقع ازدياد الضغوط التضخمية نتيجةً لنضوب المواد الخام والمنتجات الأرخص ثمنًا والمخزونة قبل فرض الرسوم الجمركية.

كما نُشرت بيانات مخزونات النفط، والتي انخفضت بأكثر من المتوقع (-3.43 مقابل -1.9 المتوقعة)، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بشكل غير متوقع، مقابل الانخفاض المتوقع البالغ مليون برميل.

US500 (D1)

يُظهر الرسم البياني محاولة ناجحة إلى حد ما لإلغاء نموذج الرأس والكتفين المُتشكل، بينما تُؤدي الشمعة على الفاصل الزمني اليومي (D1) إلى ابتلاع صعودي. لإلغاء نموذج الرأس والكتفين تمامًا، يجب على المشترين تجاوز مستوى تصحيح فيبو 38.2 والحفاظ عليه، مع وجود مقاومة عند مستوى 6700 ومتوسط ​​EMA50. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل مؤشر القوة النسبية (RSI) (14) في منطقة ذروة البيع (45) لصالح المشترين. إذا أراد البائعون الحفاظ على المبادرة الأخيرة، فيجب أن يبقى السعر دون مستوى فيبو 50، مما يسمح باستمرار الحركة الهبوطية نحو منطقة المقاومة القوية عند مستوى فيبو 61.8، حيث يتواجد أيضًا خط الاتجاه طويل المدى ومتوسط ​​EMA100.

