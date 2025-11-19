مؤشر US100 يرتفع بنسبة 1% قبل أرباح Nvidia📈

شهدت جلسة الأربعاء توقفًا لسلسلة الخسائر الأخيرة التي شهدتها المؤشرات الأمريكية الرئيسية. ويشهد السوق موجة جديدة من التفاؤل مدفوعة بترقب إعلان أرباح شركة إنفيديا. كما سيتم نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) في نهاية الجلسة.

يتوقع السوق أن تُعلن إنفيديا عن زيادة أخرى، هي الثانية عشرة على التوالي، في الإيرادات لتصل إلى حوالي 54 مليار دولار أمريكي، وربحية سهم تبلغ حوالي 1.25 دولار أمريكي. وقد خسرت الشركة أكثر من 11% من قيمتها السوقية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لكنها حققت ارتفاعًا بنسبة 2% قبل إعلان الأرباح.

NVDA.US (D1)

المصدر: xStation5

كما ارتفعت المؤشرات بفضل النجاح الواضح الذي حققته جوجل في نشر نموذجها الجديد. وقد أثار مؤشر جيميني 3 إعجاب المستثمرين والمحللين، حيث ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 6%.

يعتقد السوق أن لديه بالفعل المعلومات اللازمة لتقدير مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. وقد استبعد السوق بالفعل احتمال عدم خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكن تعليقات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي فُسِّرت على أنها متشائمة ومثيرة للقلق بشأن حالة الاقتصاد أو الأسواق، أو تطرقت إلى آفاق العام المقبل، قد تُثير المزيد من تحركات السوق.

US100 (D1)

المصدر: xStation5