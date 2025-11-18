معركة الذكاء الاصطناعي: هواوي ضد إنفيديا

أعلنت هواوي عن برنامج ذكاء اصطناعي رائد يُمكنه مضاعفة كفاءة رقائق Ascend. تُمثل هذه الخطوة خطوةً مهمةً في ظل قيود التصدير إلى الصين والتوترات الجيوسياسية، إذ تُتيح للشركة الصينية المُصنّعة تعظيم استخدام مواردها المادية المُتاحة. تُمكّن استراتيجية "البرمجيات أولاً" هواوي من توسيع نطاق الرقائق الحالية من خلال التجميع وتحسين البرمجيات، مما يُعزز قدرتها التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تطبيقات الحوسبة السحابية والاستدلال.

حتى الآن، تُعتبر إنفيديا الشركة الرائدة بلا منازع في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي الصينية، حيث تُقدم أعلى قوة حسابية وبيئةً بيئيةً راسخةً للمطورين. ومع ذلك، فإن الكفاءة المُتزايدة وقابلية التوسع لرقائق Ascend، بالإضافة إلى الدعم الحكومي للشركة الصينية المُصنّعة، بدأت تُغير ديناميكيات المنافسة. تكتسب هواوي شعبيةً بين شركات الحوسبة السحابية الكبرى في الصين، وتُزيد إنتاج رقائقها بشكل مُطرد، مما قد يُحدّ على المدى الطويل من هيمنة إنفيديا المُهيمنة سابقًا في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من استمرار هيمنة إنفيديا عالميًا، إلا أن الحفاظ على السوق الصينية أصبح أكثر صعوبة دون شركاء محليين أو تعديلات استراتيجية مناسبة. إن كفاءة رقائق أسيند وقابليتها للتوسع، إلى جانب الطلب المتزايد من العملاء المحليين، قد يؤدي عمليًا إلى فقدان إنفيديا جزءًا من حصتها السوقية في الصين، لا سيما في قطاعي الاستدلال والذكاء الاصطناعي السحابي. بالنسبة لنفيديا، يعني هذا مراقبة التطورات المحلية عن كثب، وتعديل استراتيجيات التسعير والتكنولوجيا، ومواجهة خطر فقدان ميزتها التنافسية في منطقة آسيوية رئيسية.

يبدو أن طفرة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي حاليًا عند مفترق طرق. فالأسواق حذرة بشأن تقييمات شركات التكنولوجيا، في حين أن وتيرة الابتكار السريعة والمنافسة المتزايدة في الصين تزيد من التقلبات. في هذا السياق، قد تضع هواوي معايير جديدة وتُسرّع من اعتماد الذكاء الاصطناعي محليًا، مما يُفاقم المنافسة من جهة، ويُبرز من جهة أخرى أن إنفيديا لم تعد قادرة على اعتبار السوق الصينية مساحة آمنة تمامًا لنموها.

عمليًا، لم يعد السؤال حول ما إذا كانت إنفيديا تخسر السوق الصينية مجرد نظرية. إن النفوذ المتزايد لشركة هواوي وغيرها من اللاعبين المحليين يثبت أن حتى القادة العالميين يجب أن يأخذوا في الاعتبار التحولات الإقليمية في القوة، حيث أصبحت سوق الذكاء الاصطناعي في الصين ساحة للمنافسة الشرسة على نحو متزايد.