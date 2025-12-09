إفتتاح الأسواق الأمريكية : مؤشر US100 يخسر 0.3% في بداية التداول 🗽ارتفعت أسهم Nvidia وسط قرار ترامب بشأن تصدير شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين

انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) بشكل طفيف يوم الثلاثاء، حيث يتجنب المستثمرون اتخاذ مراكز كبيرة قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة هذا الأسبوع. انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3%، لكن سهم إنفيديا ارتفع في فترة ما قبل الافتتاح بعد أن سمح الرئيس دونالد ترامب للشركة بتصدير شريحة الذكاء الاصطناعي H200 إلى الصين مقابل زيادة بنسبة 25%. تنتظر الأسواق الآن بيانات JOLTS المقرر صدورها الساعة 3 مساءً بتوقيت غرينتش.

أشار مؤشر ADP NER Pulse إلى أن أصحاب العمل في القطاع الخاص أضافوا 4750 وظيفة أسبوعيًا.

يقول شارف، الرئيس التنفيذي لبنك ويلز فارجو: "ارتفع إنفاق العطلات في الولايات المتحدة قليلاً على أساس سنوي في الأسابيع الأولى. ولا تزال مستويات إنفاق المستهلكين قوية".

وفقًا لبيانات FactSet اعتبارًا من 4 ديسمبر، تجاوزت 83% من شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 توقعات الأرباح للربع الثالث؛ وكان أسرع القطاعات نموًا من بين القطاعات الأحد عشر في المؤشر هو قطاع تكنولوجيا المعلومات (بزيادة قدرها 29% على أساس سنوي).

تشير FactSet أيضًا إلى أن الربع الثالث قد حقق نموًا في الأرباح بنسبة 13.4% على أساس سنوي، بينما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 13.1% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها؛ مما يمثل ربعًا متتاليًا آخر من زخم النمو المزدوج الرقم في الولايات المتحدة.

سجل مؤشر تفاؤل الأعمال الأمريكي الصادر عن NFIB 99 نقطة، مقابل 98.3 نقطة متوقعة و98.2 نقطة سابقًا.

يُعد مؤشر NFIB أحد المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الأمريكي، حيث توظف الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة ما يقرب من 50% من إجمالي القوى العاملة. ويعود هذا التحسن في المعنويات بشكل كبير إلى تخفيضات أسعار الفائدة وتوقعات انخفاضها في عام 2026. وتتداول العقود الآجلة على مؤشر Russell 2000 (US2000)، الذي يضم الشركات الأمريكية الصغيرة (وإن كانت لا تزال كبيرة جدًا بحيث لا يمكن الإبلاغ عنها إلى NFIB)، بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية.

مؤشر US100 (الفاصل الزمني اليومي)

المصدر: xStation5

أخبار الشركة

انخفضت أسهم شركة ألمنتي إندستريز بنسبة 18% بعد تسعير 18 مليون سهم بسعر 6.25 دولار أمريكي في طرح أسهم مُعزَّز بقيمة 112.5 مليون دولار أمريكي ( ALM.US ).

قفز سهم آريس مانجمنت بنسبة 7.7% بعد أن أعلنت مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز أن السهم سيحل محل كيلانوفا في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في 11 ديسمبر ( ARES.US ).

ارتفع سهم سي في إس هيلث بنسبة 3.1% بعد رفع توقعاتها للأرباح والإيرادات المعدلة لعام 2025 ووضع أهداف نمو حتى عام 2028 ( CVS.US ).

انخفض سهم إف إم سي كورب بنسبة 1.2% بعد أن خفض باركليز تصنيفه للسهم من وزن متساوٍ إلى وزن منخفض، مشيرًا إلى ضغوط الهامش المتوقعة في عام 2026 ( FMC.US ).

ارتفع سهم جالاكسي ديجيتال بنسبة 1.7% بعد أن بدأت سيتيزنز تغطيتها بتصنيف أداء متفوق في السوق وسعر مستهدف مرتفع للسهم عند 60 دولارًا أمريكيًا ( GLXY.US ).

انخفض سهم جيوبارك بنسبة 12% بعد أن أنهت شركة باريكس ريسورسز مناقشاتها حول استحواذ محتمل ( GPRK.US ).

انخفض سهم جرافيك باكيدجينج بنسبة 5.6% بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ( EBITDA ) للعام بأكمله، حيث هبطت نقطة المنتصف دون توقعات المحللين ( GPK.US ).

ارتفع سهم بيبسيكو بنسبة 0.1% بعد إبرامه اتفاقية مع شركة إليوت لإدارة الاستثمارات، المستثمر النشط، تتضمن خفضًا بنسبة 20% في تشكيلة منتجاتها الأمريكية وتركيزًا أكبر على القدرة على تحمل التكاليف ( PEP.US ).

ارتفع سهم آر بي إم إنترناشونال بنسبة 0.7% بعد أن رفعت آر بي سي كابيتال ماركتس تصنيف السهم ليتفوق على أداء القطاع، مما يشير إلى تحسن في الاتجاهات المستقبلية ( RPM.US ).

انخفض سهم تول براذرز بنسبة 5.5% بعد أن أصدرت شركة بناء المنازل الفاخرة توقعات تسليمات لعام 2026 جاءت دون التوقعات ( TOL.US ).

ارتفع سهم فايكينج هولدينجز بنسبة 2.2% بعد أن رفعت جولدمان ساكس توصيتها لشركة تشغيل الرحلات البحرية إلى محايد ( VIK.US ).

قفزت أسهم شركة "ويف لايف ساينسز" بنسبة 8%، موسعةً بذلك ارتفاعها الملحوظ الذي بلغ 147% يوم الاثنين، بعد أن رفعت "آر بي سي كابيتال ماركتس" تصنيفها للشركة لتتفوق على أدائها السابق، وذلك بعد بيانات سريرية "مثيرة للإعجاب" تتعلق بالسمنة ( WVE.US ).

إنفيديا (NVDA.US، فاصل زمني لليوم الأول):

تقترب أسهم إنفيديا من المتوسط ​​المتحرك الأسي 50 (الخط البرتقالي)، وقد يكون إعلان ترامب الخطوة المهمة، مما يدعم المعنويات السائدة حول السهم.

المصدر: xStation5