إفتتاح الأسواق الأمريكية : نهاية الإغلاق ولكن ليس نهاية الانحدار

- أنهت الولايات المتحدة الأمريكية أخيرًا إغلاقها الحكومي، لكن الأسواق لم تحقق نموًا رغم ذلك.
- واصلت وول ستريت انخفاضها الأخير.
- أخضعت جوجل للتحقيق من قبل الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي.
- فاجأت سيسكو المستثمرين بنتائج إيجابية.
- انتعاش الذهب يدعم شركات التعدين.
- استمر تراجع الحوسبة الكمومية.
- أنهت الولايات المتحدة الأمريكية أخيرًا إغلاقها الحكومي، لكن الأسواق لم تحقق نموًا رغم ذلك.
- واصلت وول ستريت انخفاضها الأخير.
- أخضعت جوجل للتحقيق من قبل الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي.
- فاجأت سيسكو المستثمرين بنتائج إيجابية.
- انتعاش الذهب يدعم شركات التعدين.
- استمر تراجع الحوسبة الكمومية.
يمكن للأمريكيين الاحتفال بإعادة فتح الحكومة، وانتهاء شلل اتخاذ القرارات، واستئناف تمويل البرامج الأساسية. مع ذلك، لا يبدو أن الأسواق في مزاج احتفالي. افتتحت جلسة وول ستريت بانخفاضات ملحوظة. انخفضت عقود مؤشر US100 بنحو 1%. أما مؤشرا S&P500 وRussell، فقد تحسن أداؤهما بشكل طفيف، حيث انخفضت عقودهما بنسبة 0.5% في بداية التداول.
يتجلى ضعف السوق الأمريكي في جلسة اليوم أيضًا في الانخفاض الكبير للدولار، الذي يتراجع مقابل معظم العملات الرئيسية. انخفض مؤشر الدولار نفسه بأكثر من 0.2%، ليصل إلى أدنى مستوى له في 3 أسابيع.
كانت شركات التكنولوجيا وتجار التجزئة أبرز المتضررين من انخفاضات بداية الجلسة في الولايات المتحدة. بينما يشهد القطاع الصناعي انخفاضات طفيفة، في حين أن قطاع الرعاية الصحية هو الأبرز، حيث حقق مكاسب ملحوظة.
يشهد السعر على الرسم البياني انخفاضًا جديدًا، متوقفًا عند مستوى الدعم 25,300 دولار. فشل المشترون في الحفاظ على الاتجاه الصعودي السابق. سيكون الهدف التالي للطلب هو الدفاع عن المستوى الحالي مع التركيز على التوحيد والنمو. ومع ذلك، إذا تمكن البائعون من اختراق مستوى المقاومة عند 25,300 دولار، فقد يواجه السعر تصحيحًا أعمق نحو 24,640 دولار.
- سيسكو (CSCO.US) - يشهد سهم شركة حلول الشبكات ارتفاعًا بعد مؤتمر الأرباح، حيث لم يكتفِ بتجاوز توقعات السوق بشأن الإيرادات، بل رفع أيضًا توقعاته المستقبلية لأرباح السهم بشكل كبير. يرتفع التقييم بنسبة تقارب 7% قبل افتتاح السوق.
- ألفابت (GOOGL.US) - تخضع شركة التكنولوجيا العملاقة لتدقيق من قبل الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي، التي تشتبه في ممارساتها غير العادلة تجاه العملاء. انخفض سهم الشركة بنسبة 1.5%. دولار تري (DLTR.US) - تخسر سلسلة متاجر التجزئة حوالي 3% بعد تلقيها توصية سلبية من بنك استثماري، مما أثار قلقها بشأن نقص فرص النمو المتاحة للشركة.
- نايكي (NKE.US) - ارتفعت أسهم شركة تصنيع الملابس بأكثر من 2% بعد تلقيها توصية إيجابية من شركة استثمارية. ووفقًا لمحللي ويلز فارجو، تستعد الشركة لزيادات كبيرة في قيمتها السوقية. وقد يدعم هذا الطرح موسم التسوق القادم والتكهنات المتعلقة بما يسمى بتوزيعات أرباح التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب.
- فاير فلاي (FLY.US) - تخطط شركة الفضاء لاستئناف استخدام "صاروخ ألفا"، ويتفاعل السوق بشكل إيجابي للغاية، حيث ارتفع تقييم الشركة بأكثر من 20%.
- أنجلو جولد (AU.US) - تستفيد شركات تعدين الذهب من موجة جديدة من زيادات تقييم المعادن النفيسة. وارتفع سهم أحد رواد هذا القطاع بنحو 3% قبل افتتاح السوق. علي بابا (BABA.US) - ارتفعت أسهم الشركة الصينية المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، والمدرجة في بورصة الأسهم الأمريكية، بنحو 5% بعد إعلانها عن إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، والذي من المقرر أن ينافس ChatGPT.
- ريجيتي كومبيوتنج (RGTI.US) - لا تزال الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الكم تُسجل خسائر مع تراجع المستثمرين عن هذا القطاع. انخفض سهم الشركة بأكثر من 3%.
ملخص يومي: وول ستريت تحاول وقف موجة البيع 📌الذهب ينخفض بنسبة 1.8%، والبيتكوين يخسر 4.5%
انخفاض أسعار القمح وسط تقرير WASDE الذي جاء أعلى من المتوقع
استمرار عمليات بيع أسهم علي بابا وسط مخاوف البيت الأبيض بشأن الأمن القومي📌
ملخص موسم أرباح الشركات الأمريكية 🗽ما تُظهره أحدث بيانات FactSet