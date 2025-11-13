إفتتاح الأسواق الأمريكية : نهاية الإغلاق ولكن ليس نهاية الانحدار

يمكن للأمريكيين الاحتفال بإعادة فتح الحكومة، وانتهاء شلل اتخاذ القرارات، واستئناف تمويل البرامج الأساسية. مع ذلك، لا يبدو أن الأسواق في مزاج احتفالي. افتتحت جلسة وول ستريت بانخفاضات ملحوظة. انخفضت عقود مؤشر US100 بنحو 1%. أما مؤشرا S&P500 وRussell، فقد تحسن أداؤهما بشكل طفيف، حيث انخفضت عقودهما بنسبة 0.5% في بداية التداول.

يتجلى ضعف السوق الأمريكي في جلسة اليوم أيضًا في الانخفاض الكبير للدولار، الذي يتراجع مقابل معظم العملات الرئيسية. انخفض مؤشر الدولار نفسه بأكثر من 0.2%، ليصل إلى أدنى مستوى له في 3 أسابيع.

المصدر: Bloomberg Finance LP

كانت شركات التكنولوجيا وتجار التجزئة أبرز المتضررين من انخفاضات بداية الجلسة في الولايات المتحدة. بينما يشهد القطاع الصناعي انخفاضات طفيفة، في حين أن قطاع الرعاية الصحية هو الأبرز، حيث حقق مكاسب ملحوظة.

بيانات الاقتصاد الكلي:

في قسم نشر البيانات، ستقدم إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) اليوم بيانات عن التغيرات في مخزونات النفط والبنزين. كما سيتحدث ألبرتو موساليم من بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بيث إم. هاماك، عن السياسة النقدية.

مؤشر الدولار الأمريكي 100 (D1)

المصدر: xStation5

يشهد السعر على الرسم البياني انخفاضًا جديدًا، متوقفًا عند مستوى الدعم 25,300 دولار. فشل المشترون في الحفاظ على الاتجاه الصعودي السابق. سيكون الهدف التالي للطلب هو الدفاع عن المستوى الحالي مع التركيز على التوحيد والنمو. ومع ذلك، إذا تمكن البائعون من اختراق مستوى المقاومة عند 25,300 دولار، فقد يواجه السعر تصحيحًا أعمق نحو 24,640 دولار.

أخبار الشركة: