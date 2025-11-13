انخفاض مؤشر US100 بأكثر من 1.4٪ 🚨📉

على الرغم من إعادة فتح الحكومة، لا تُظهر الأسواق تفاؤلاً في جلسة اليوم. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة تصل إلى 1.4%.

يُعزى الانخفاض الرئيسي في وول ستريت إلى تغير التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي. فقد انخفض احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر إلى 50%، بعد أن كان أكثر من 70% قبل بضعة أسابيع فقط. والأهم من ذلك، أن هذا يحدث بالتزامن مع ضعف الدولار.

ومن العوامل الثانوية التي تُضعف معنويات المستثمرين التحقيق الذي يجريه الاتحاد الأوروبي في قضية جوجل. حيث يخسر عملاق التكنولوجيا ما يصل إلى 3% من قيمته، وهو ما يكفي للضغط على المؤشر هبوطاً.

مؤشر US100 (النصف الأول)

المصدر: xStation5