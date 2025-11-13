سهم الأسبوع - شركة سي في إس هيلث (13.11.2025)

شركة CVS Health Corporation هي شركةٌ لطالما كانت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية لملايين الأمريكيين لسنوات. تنتشر صيدلياتها في كل مدينة تقريبًا، كما يتيح لها تأمينها الصحي وخدماتها الطبية العمل على جبهات متعددة في آنٍ واحد. على الرغم من اعتبارها شركةً دفاعيةً في كثير من الأحيان، إلا أن CVS لا تقف مكتوفة الأيدي. فالعدد المتزايد من العملاء المحتاجين للرعاية الصحية وقدرتها على الاستفادة من ديناميكيات السوق يجعلان الشركة تتمتع بحضورٍ مستقر في عالمٍ مليءٍ بالشكوك. ويمثل هذا للمستثمرين فرصةً للجمع بين السلامة والمشاركة في سوقٍ يواصل نموه جنبًا إلى جنب مع احتياجات المجتمع.

نبذة عن الشركة

تاريخيًا، كان قطاع الخدمات الصحية، الذي يشمل خدمات الرعاية الصحية وخدمات صيدليات التجزئة، المحرك الرئيسي لإيرادات CVS، وفي عام 2018، مثّل أكثر من نصف إجمالي إيرادات الشركة. ومع ذلك، انخفضت حصتها من الإيرادات تدريجيًا بمرور الوقت، بينما اكتسب قطاعا مزايا الرعاية الصحية والصيدليات ورعاية المستهلك أهميةً متزايدة. ومنذ عام 2019، شهد قطاع مزايا الرعاية الصحية، الذي يشمل التأمين الصحي العام والتجاري، نموًا ملحوظًا. ويأتي هذا النمو مدفوعًا بالطلب المتزايد على التأمين الخاص والحكومي، فضلاً عن دمج نماذج تقديم الرعاية الصحية الجديدة مثل Oak Street Health و Signify Health.

في الوقت نفسه، عزز قطاع الصيدلة ورفاهية المستهلك دوره بشكل مطرد من خلال الاستثمارات في تكنولوجيا خدمة العملاء، وتطبيق نماذج البيع بالتجزئة للعافية، ونمو مبيعات الأدوية الموصوفة، بما في ذلك العلاجات التخصصية، والاستحواذ على أصول من شبكة رايت إيد. يُظهر تحليل هيكل الإيرادات حسب النسبة المئوية أنه بحلول عام 2024، شكلت الخدمات الصحية ما يقرب من ثلث إجمالي الإيرادات، بينما ساهمت مزايا الرعاية الصحية والصيدلة ورفاهية المستهلك بالحصة المتبقية بنسب مماثلة. تشير التوقعات لعامي 2025 و2026 إلى أن القطاعات الثلاثة ستمثل حصصًا متساوية تقريبًا من الإيرادات، مما يعكس تنويعًا وتوازنًا تدريجيًا في مصادر دخل الشركة.

في حين لا تزال الخدمات الصحية محركًا مهمًا للإيرادات، فإن مزايا الرعاية الصحية والصيدلة ورفاهية المستهلك تلعب دورًا متزايد الأهمية. ويعود ذلك إلى الاتجاهات الديموغرافية، مثل شيخوخة السكان وارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية، واحتياجات السوق المتغيرة التي تتطلب حلول رعاية صحية مريحة ومتكاملة. يُظهر تحول نموذج أعمال CVS تحولاً من الصيدلية التقليدية إلى حلول شاملة للصحة والعافية، مما يُنوّع مصادر الإيرادات ويعزز المرونة في مواجهة تقلبات السوق.

التحليل المالي

تؤكد النتائج والتوقعات الفصلية الأخيرة لشركة CVS Health حتى نهاية عام 2025 أن الشركة تحافظ على أسس متينة ونموّ ثابت في الإيرادات على الرغم من التحديات المؤقتة. شهدت الإيرادات زيادةً ثابتةً تاريخياً، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع، مما يعكس مكانةً قويةً في السوق وطلباً مستداماً على خدمات الرعاية الصحية والصيدلية. التقلبات الدورية موسمية ولا تُؤثر على اتجاه النمو طويل الأجل.

كان الانخفاض المؤقت في الربحية في الربع الثالث من عام 2025 نتيجةً لأحداث غير متكررة، وليس تدهورًا في الأداء التشغيلي. وكان التأثير الأكبر هو شطب قيمة الشهرة التجارية بما يقارب 5.7 مليار دولار أمريكي في قطاع تقديم الرعاية الصحية، والذي يشمل عيادات أوك ستريت هيلث وسيجنيفاي هيلث. وكانت إعادة تقييم الأصول وتقليص التوسع في هذا القطاع من الأعمال إجراءات محاسبية، مما أثر مؤقتًا على الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ولكنه لم يؤثر على الكفاءة التشغيلية الفعلية. وشملت البنود غير المتكررة الأصغر حجمًا إعادة هيكلة الاحتياطيات وبيع أومنيكير. وعلى الرغم من أن هذه الأحداث خفضت الربحية مؤقتًا، إلا أنها تدعم تحسين محفظة الأعمال وكفاءة المؤسسة على المدى الطويل.

يُظهر التحليل القطاعي أن التأثير السلبي تركز في الخدمات الصحية، بينما استقرت مزايا الرعاية الصحية والصيدليات ورعاية المستهلك، مسجلةً تحسنًا في الهوامش والإيرادات على أساس سنوي. وظلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) إيجابية لمعظم الفترة 2019-2025، مما يؤكد فعالية العمليات. أما الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) السلبية في الربع الثالث من عام 2025، فكانت نتيجةً لتخفيض قيمة الشهرة التجارية. في الوقت نفسه، انخفض عائد رأس المال المستثمر (ROIC) مؤقتًا إلى ما يقارب الصفر، بينما استقر متوسط ​​تكلفة رأس المال المرجح (WACC) عند 5-7%، مما يشير إلى أن تكلفة رأس المال لم ترتفع رغم الانخفاض المؤقت في الربحية.

لم يؤثر هذا الانخفاض المؤقت في النتائج سلبًا على توقعات السوق. فمنذ بداية عام 2025 وحتى نوفمبر، ارتفع سهم CVS بأكثر من 80%، متفوقًا بشكل واضح على مؤشري ناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500، بالإضافة إلى منافسته مجموعة يونايتد هيلث، التي انخفض سهمها بنحو النصف. ويؤكد هذا الارتفاع القوي أن المستثمرين أدركوا أن انخفاض الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك كان مؤقتًا ومدفوعًا بأسباب محاسبية، وليس انعكاسًا لتدهور جودة الأعمال.

لا تزال الأسس المالية لشركة CVS قوية. تحافظ الشركة على سيولة عالية، وتُنفذ بفعالية برنامج إعادة هيكلة يهدف إلى تحسين الكفاءة في قطاع الخدمات الصحية. تشير التوقعات إلى أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ستعود إلى مستويات إيجابية بحلول الربع الأخير من عام 2025، وأن العائد على رأس المال المستثمر سيتجاوز تكلفة رأس المال مجددًا، مما يُعيد تحقيق الربحية التشغيلية الكاملة. على المدى المتوسط، تدخل CVS مرحلة استقرار مع إمكانية تعافي أدائها المالي وتعزيز مكانتها كمزود رائد للرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

التوقعات

يدخل سوق الرعاية الصحية في الولايات المتحدة مرحلة تحول هيكلي ديناميكي. تجاوز عدد سكان الولايات المتحدة 335 مليون نسمة، ويستمر في النمو. في هذه البيئة، تظل CVS Health، بنموذج أعمالها المتكامل الذي يجمع بين الصيدليات والتأمين وخدمات الرعاية الصحية، أحد المستفيدين الرئيسيين من اتجاهات السوق. تتمتع الشركة ببنية تحتية فريدة تشمل شبكات البيع بالتجزئة والعيادات، بالإضافة إلى قنوات تأمين خاصة، مما يُمكّنها من الاستجابة بفعالية لاحتياجات السوق المتغيرة. تشير التوقعات المالية حتى عام 2030 إلى أن CVS تدخل مرحلة نمو جديدة، تجمع بين الاستقرار وإمكانية التوسع الإضافي.

في السيناريو الأساسي، من المتوقع أن تنمو إيرادات الشركة بثبات خلال السنوات القادمة، مما يعكس نموًا قويًا مقارنة بمستويات عام 2024. ويدعم هذا النمو قوة قطاعي مزايا الرعاية الصحية والصيدليات وعافية المستهلك، بالإضافة إلى آثار إعادة الهيكلة وتحسين التكاليف في الخدمات الصحية.

في السيناريو المتفائل، يكون نمو الإيرادات أعلى بفضل توسع خدمات التأمين، وتطوير شبكة العيادات، وتطبيق نماذج بيع بالتجزئة مبتكرة تركز على العافية. في هذا السيناريو، تعزز CVS مكانتها كشركة رائدة في خدمات الرعاية الصحية من الجيل التالي في الولايات المتحدة.

حتى في السيناريو المحافظ، مع ارتفاع ضغوط التكلفة وتباطؤ التوسع، تحافظ الشركة على نمو مستقر في الإيرادات. في قطاع يتميز بحواجز دخول عالية ومرونة طلب منخفضة، تظل هذه نتيجة قوية للغاية، مما يؤكد مرونة نموذج أعمال CVS وميزتها التنافسية.

بالنسبة للمستثمرين، يعني هذا أن CVS Health تتمتع بمسار نمو طويل الأجل قائم على أساسيات قوية، وطلب متزايد، وتنويع الإيرادات، وكفاءة تشغيلية عالية. تحافظ الشركة على نمو إيراداتها، وسيولتها العالية، وتُنفذ بفعالية برنامج إعادة الهيكلة الهادف إلى تحسين كفاءة الخدمات الصحية. وتشير التوقعات إلى أن هوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ستعود إلى مستوياتها السابقة في الأرباع القادمة، وأن الربحية ستتعافى تدريجيًا بفضل خفض التكاليف وزيادة الإيرادات في القطاعات الرئيسية. على المدى المتوسط، تدخل CVS مرحلة استقرار مع احتمال تعافي أدائها المالي، وتعزيز مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في سوق الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

التقييم

نقدم تقييمًا لشركة CVS Health Corp باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة. هذا لأغراض إعلامية فقط، ولا ينبغي اعتباره نصيحة استثمارية أو تقييمًا دقيقًا.

يستند التحليل إلى السيناريو الأساسي للتوقعات المالية، بافتراض استمرار نمو الإيرادات المستقر وتعافي هوامش التشغيل بعد الانخفاض المؤقت في الربع الثالث من عام 2025. ويفترض النموذج تكلفة رأس مال (WACC) بنسبة 6%، وهي نسبة مناسبة لقطاع الرعاية الصحية والأدوية، الذي يتميز بتدفقات نقدية مستقرة ونمط مخاطر دفاعي. قُدِّرت القيمة النهائية باستخدام معدل نمو معتدل بنسبة ٢٪. وحُسِبَ متوسط ​​المعايير المالية الأخرى بناءً على نتائج السنوات الخمس الماضية.

بناءً على هذا التحليل، تُقدر القيمة العادلة لسهم CVS Health بحوالي 117.72 دولارًا أمريكيًا، مقارنةً بسعر السوق الحالي البالغ 80.30 دولارًا أمريكيًا، مما يشير إلى إمكانية ارتفاع السهم بنسبة 47%. يعكس هذا قوة أساسيات التشغيل والتعافي المتوقع للهوامش على المدى المتوسط، مع الحفاظ على نمو مستقر في جميع قطاعات الأعمال الثلاثة.

عرض الرسم البياني

تشهد أسهم CVS Health حاليًا اتجاهًا صعوديًا قويًا للغاية. وقد تجاوز السهم بوضوح جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية واستقر فوق 80 دولارًا أمريكيًا. لا تزال الشركة تتمتع بإمكانيات كبيرة، حيث لا تزال هناك فجوة بينه وبين أعلى مستوياته التاريخية في عامي 2021 و2022، عندما كان سعر السهم يتراوح بين 105 و110 دولارات أمريكية. يشير هذا إلى أن مستويات الأسعار الحالية قد تمثل مرحلة من انتعاش القيمة بعد فترة من الضعف، وقد توفر الأرباع القادمة، إذا نفذت الشركة خطط إعادة هيكلة طموحة وحسّنت ربحيتها، المزيد من فرص الارتفاع للمستثمرين.

المصدر: xStation5