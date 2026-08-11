تراجع أسعار النفط بعد مكاسب قوية 🚩 الأسواق تقيّم حالة الجمود في مضيق هرمز

لا تزال أسعار النفط شديدة التأثر بالتطورات في الشرق الأوسط، حيث وصلت المفاوضات الرامية إلى تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز إلى طريق مسدود. ومع ذلك، يظل السوق متفاعلاً مع أي أخبار تشير إلى احتمال التوصل إلى "اتفاق" وتخفيف القيود المفروضة على حركة ناقلات النفط عبر المضيق. ويتراجع خام برنت تدريجياً عن جزء من ارتفاعه الأخير، ويتداول حالياً قرب 87 دولاراً للبرميل، بينما يبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط حوالي 81 دولاراً، بعد الارتفاع الحاد الذي شهده سابقاً، وتشير أحدث التقارير الإعلامية إلى أن عُمان وإيران قد تكونان على وشك إنهاء المفاوضات، ما يُعدّ المحفز الرئيسي. ومع ذلك، يبقى السوق في حالة من "الغموض": فالنفط لا يزال يتدفق عبر المضيق، لكن خطر التعطيل المستمر يُبقي على ارتفاع قيمة السعر الجيوسياسي. في رأينا، يبقى استمرار الوضع الراهن في مضيق هرمز هو السيناريو الأرجح للأسابيع المقبلة، على الرغم من أن خطر التصعيد من جانب الولايات المتحدة من المرجح أن يتراجع مع اقتراب الدورة السياسية من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الخريف.

آمال التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز تُخفّض أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط أمس، حيث اقترب سعر خام برنت من 87.50 دولارًا للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة تقارب 5%، وسط تزايد قلق الأسواق إزاء الجمود المطوّل بشأن مضيق هرمز. إلا أن الوضع بدأ يتغير بسرعة، عقب ورود تقارير تفيد بأن المحادثات بين عُمان وإيران قد دخلت "مرحلة متقدمة"، وأن احتمالات التوصل إلى حل سلمي بين الولايات المتحدة وإيران آخذة في التحسن. وبناءً على ذلك، بدأت الأسواق في استيعاب خفض التصعيد، مما قلل من بعض التداعيات الجيوسياسية التي كانت مُضمنة سابقًا في أسعار النفط الخام.

انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 81 دولارًا للبرميل استجابةً لتقارير التقدم المُحرز في المفاوضات.

من شأن اتفاق مُحتمل أن يُقلل من مخاطر اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز، فضلًا عن مخاطر الهجمات على ناقلات النفط والبنية التحتية للطاقة.

مع ذلك، لا يزال الوضع مُتقلبًا للغاية، فبدون اتفاق نهائي، لا يزال خطر تجدد ارتفاع التداعيات الجيوسياسية قائمًا.

وبالتالي، فإن السوق يتحول من سيناريو "لا حرب ولا سلام" إلى تسعير فرص أكبر لخفض التصعيد، الأمر الذي يضغط حالياً على أسعار النفط نحو الانخفاض.

انخفاض احتياطيات النفط الاستراتيجية الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ 40 عامًا

لا تُعدّ الجغرافيا السياسية العامل الوحيد الذي قد يُبقي على تقلبات سوق النفط مرتفعة. فقد انخفض مخزون النفط الاستراتيجي الأمريكي (SPR) إلى ما دون 300 مليون برميل للمرة الأولى منذ عام 1983، مما يترك الولايات المتحدة باحتياطي طوارئ أصغر بكثير مما كان عليه في العقود السابقة. ويكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في ظل استمرار تعرض السوق لاحتمالية انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط.

انخفض مخزون النفط الاستراتيجي بمقدار 6.1 مليون برميل أخرى الأسبوع الماضي.

تراجع إجمالي الاحتياطيات إلى ما يقل قليلاً عن 299 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من 40 عامًا.

يُقلّل انخفاض مستوى مخزون النفط الاستراتيجي من إمكانية استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية في حال حدوث انقطاع مفاجئ في إمدادات النفط العالمية.

يُؤثر التقدم المُحرز في مفاوضات هرمز حاليًا على أسعار النفط، إلا أن استنزاف الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية لا يزال يُشكّل عامل خطر هامًا في حال تجدد التصعيد.

يُؤثر التقدم المُحرز في مفاوضات هرمز حاليًا على أسعار النفط، لكن استنزاف الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية لا يزال يُمثل عامل خطر هام في حال تجدد التصعيد. ارتفاع أسعار النفط يُعقّد توقعات الاحتياطي الفيدرالي قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية

أعاد الارتفاع الأخير في أسعار النفط تسليط الضوء على مخاطر التضخم في الولايات المتحدة. وقد زادت الأسواق من توقعاتها برفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر، بينما ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.727%. إلا أن التهدئة الأخيرة في الشرق الأوسط وانخفاض أسعار الطاقة قد يُخففان بعضًا من هذا الضغط.

قد يُصعّب ارتفاع أسعار الطاقة من خفض التضخم بشكل أكبر، وبالتالي يُحدّ من هامش تبنّي الاحتياطي الفيدرالي لسياسة نقدية أكثر تيسيرًا.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى حوالي 4.73% وسط مخاوف متزايدة من استمرار ضغوط الأسعار المرتفعة.

قد يكون لانخفاض أسعار النفط، مدفوعًا بالتقدم المُحرز في المفاوضات، أثر معاكس، إذ يُقلّل من خطر تسارع التضخم مجددًا.

يظل صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الأربعاء الحدث الرئيسي، وقد يُحدّد ما إذا كانت الأسواق ستُحافظ على توقعاتها المُتزايدة برفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر.

مخطط العقود الآجلة للنفط (OIL)

تراجعت أسعار النفط نحو المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 50 يومًا (EMA50) على الإطار الزمني اليومي، حيث تتداول حاليًا قرب 87.60 دولارًا. قد يشير أي تحرك دون هذا المستوى إلى تحول نحو زخم هبوطي، مما قد يفتح المجال لتراجع محتمل نحو 82 دولارًا، وهو المستوى الذي شهدته تحركات الأسعار السابقة. أما على الجانب الصعودي، فتبقى المنطقة المحيطة بـ 90 دولارًا مستوى مقاومة نفسيًا هامًا.

المصدر: xStation5