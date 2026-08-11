  
١٣:٤٨ · ١١ أغسطس ٢٠٢٦

فائض ميزانية الإمارات يبلغ 55 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026

Dorsaf Gaidi
·

Content Specialist

واصلت المالية الحكومية في دولة الإمارات أداءها القوي خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما سجلت الميزانية الموحدة للإمارات فائضاً قدره 55 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع الإيرادات مقارنة بالمصروفات.

وبحسب بيانات وزارة المالية الإماراتية، بلغت الإيرادات الحكومية المجمعة نحو 247 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، مقابل مصروفات وصلت إلى نحو 192 مليار درهم.

 

إجمالي الإيرادات الحكومية يصل 247 مليار درهم

أظهرت البيانات أن الضرائب استحوذت على النسبة الأكبر من إجمالي الإيرادات، بقيمة بلغت 146.8 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 59.4% من إجمالي الإيرادات.

وجاءت الإيرادات الأخرى في المرتبة الثانية بقيمة 92.3 مليار درهم، بينما بلغت المساهمات المجتمعية نحو 7.7 مليارات درهم.

وتعكس هذه الأرقام تنوع مصادر الإيرادات الحكومية، إلى جانب استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز الموارد المالية بعيداً عن الاعتماد على الإيرادات النفطية وحدها.

 

المصروفات الحكومية تبلغ 192 مليار درهم

بلغ إجمالي المصروفات الحكومية الموحدة خلال النصف الأول من 2026 نحو 192 مليار درهم.

واستحوذت تعويضات العاملين على الجزء الأكبر من الإنفاق الحكومي، بقيمة 57.7 مليار درهم، بما يعادل نحو 30% من إجمالي المصروفات.

وجاء الإنفاق على السلع والخدمات في المرتبة الثانية بقيمة 56.7 مليار درهم، تلاه الإنفاق على المنافع الاجتماعية، إضافة إلى الإعانات المالية والفوائد والمنح واستهلاك رأس المال الثابت.

 

فائض الميزانية في الربع الثاني

خلال الربع الثاني من عام 2026، بلغت الإيرادات الحكومية المجمعة نحو 131.2 مليار درهم، مقابل مصروفات بلغت 100.6 مليار درهم وبذلك سجلت الميزانية فائضاً قدره 30.6 مليار درهم خلال الربع الثاني وحده.

كما ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال الربع الثاني، ما يعكس استمرار قوة النشاط الاقتصادي ومتانة الإيرادات الحكومية.

 

قوة المالية العامة تدعم الاقتصاد الإماراتي

تعتمد وزارة المالية الإماراتية معايير دولية في إعداد الإحصاءات المالية الحكومية وإدارة الإنفاق، بما يساعد على تعزيز كفاءة استخدام الموارد المالية وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.

ويعكس استمرار تحقيق الفوائض المالية قوة الإدارة المالية في الدولة، إلى جانب نجاح السياسات الحكومية في تطوير مصادر متنوعة للإيرادات.

كما يدعم الأداء المالي القوي تنافسية الإمارات ويعزز قدرتها على مواصلة الاستثمار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

 

الاقتصاد غير النفطي الاماراتي يواصل دعم النمو

تستفيد الإمارات من قوة الطلب المحلي والنمو المتواصل في قطاعات رئيسية، من بينها السياحة والعقارات والإنشاءات والنقل والصناعات التحويلية.

وتشير التوقعات إلى استمرار مساهمة هذه القطاعات في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي، بما يعزز مسار التنويع الاقتصادي ويقلل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.

 

إحصاءات مالية الحكومة في الإمارات

تنشر وزارة المالية تقرير إحصاءات مالية الحكومة بصورة دورية ضمن سياسة البيانات الحكومية المفتوحة التي تتبعها دولة الإمارات.

وتستند هذه الإحصاءات إلى معايير دليل إحصاءات مالية الحكومة الصادر عن صندوق النقد الدولي، وتوفر صورة شاملة عن حجم العمليات الحكومية ومساهمة القطاع الحكومي في الاقتصاد وتوزيع الموارد العامة على مختلف القطاعات.

 

يعكس تسجيل فائض قدره 55 مليار درهم في ميزانية الإمارات خلال النصف الأول من 2026 قوة الوضع المالي للدولة. ومع ارتفاع الإيرادات إلى نحو 247 مليار درهم مقابل 192 مليار درهم من المصروفات، تواصل الإمارات تعزيز كفاءة الإنفاق وتنويع مصادر الإيرادات ودعم القطاعات غير النفطية.

 

 

 

 

Dorsaf Gaidi

Content Specialist

Dorsaf Gaidi is a Content Specialist at XTB UAE and an Economic Content Creator specializing in financial markets and macroeconomic developments across the MENA region. She holds a Master’s degree in Media and Communication Sciences and is certified by the Dubai Content Creators Program

With a background in broadcast journalism and digital media strategy, Dorsaf simplifies complex financial topics—such as cryptocurrencies, monetary policy, and global market trends—through clear, data-driven content. 

At XTB, she develops impactful financial materials and presents social media videos about the economy and markets, delivering engaging insights tailored to modern investors.

تغطية سوقية من الطراز الأول 
١٢ أغسطس ٢٠٢٦, ٢٢:٠٨

ملخص اليوم: انتعاش وول ستريت بعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك 📈 انخفاض سعر الذهب وسعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي
١٢ أغسطس ٢٠٢٦, ١٦:٣٣

عاجل: مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يتماشى مع التوقعات!
١٢ أغسطس ٢٠٢٦, ١٥:٥٧

هل سيقضي التضخم على فرص رفع سعر الفائدة في سبتمبر؟
١٢ أغسطس ٢٠٢٦, ١٥:٣٩

تراجع عوائد فنادق الإمارات في صيف 2026 وسط ضغوط الطلب والتوترات الإقليمية
التقارير الاقتصادية
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات