إفتتاح الأسواق الأمريكية : وول ستريت لا تخشى الإغلاق 📈💲

تشير المكاسب القوية في المعادن الثمينة والمؤشرات إلى أن السوق يتجه بشكل متزايد نحو ما يُسمى بتجارة التخفيض، وهي تجارة تُعرف بالهروب من الأصول الحقيقية والتكنولوجية.

التابعة لإيلون ماسك 20 مليار دولار لشراء واستئجار رقائق إنفيديا، وتُعد إنفيديا نفسها من بين المستثمرين، مما يُبرز الطلب المتزايد على قوة الحوسبة بالذكاء الاصطناعي.

يتصدر مؤشر ناسداك المكاسب، بينما يتخلف مؤشر راسل 2000 عن الركب، حيث لا تزال هيمنة قطاعي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الكبرى عند مستويات قياسية.

ترتفع وول ستريت رغم إغلاق الحكومة الأمريكية، حيث يتجاهل المستثمرون الجمود السياسي في واشنطن، ويركزون على بيانات التكنولوجيا والاقتصاد الكلي.

استهلت المؤشرات الأمريكية جلسة الأربعاء بمكاسب، على الرغم من أن أزمة الميزانية واستمرار إغلاق الحكومة الفيدرالية كانا موضوعًا ساخنًا بين المحللين والصحفيين. يبدو أن المستثمرين يتجاهلون الفوضى السياسية في واشنطن، ويركزون بدلًا من ذلك على أداء شركات التكنولوجيا، التي لا تزال تُحرك السوق.

عند الافتتاح، كان مؤشر ناسداك هو الأكثر ارتفاعًا، بينما تخلف مؤشر راسل 2000. هذا يُحافظ على هيمنة شركات قطاعي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، التي استحوذت على حصة متزايدة من رأس المال السوقي، مما أبعد الشركات الأصغر والأكثر تقليدية عن دائرة اهتمام المستثمرين.

المصدر: Bloomberg Finance Lp

مع افتتاح جلسة اليوم، حققت شركات قطاعي تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية أفضل أداء، بينما دفعت أسهم الطاقة والتمويل المؤشرات إلى الانخفاض.

قد تشير الارتفاعات الصاروخية في أسعار المعادن النفيسة، وخاصة الذهب والفضة، وكذلك البلاديوم اليوم، إلى جانب ارتفاع المؤشرات رغم التوترات السياسية، إلى أن المستثمرين يُقيّمون بشكل متزايد ما يُسمى بـ"صفقة تخفيض القيمة". يشير هذا إلى توجه نحو الأصول الملموسة والرقمية وسط مخاوف متزايدة بشأن الدين العام والقيمة الحقيقية للدولار.

وتستمر المكاسب على الرغم من تباطؤ المعنويات أمس عقب نتائج أوراكل. كشفت الشركة عن إنفاقها 100 مليون دولار لاستئجار رقائق إنفيديا، مما أثار بعض الشكوك حول فعالية هذه المشاريع من حيث التكلفة والشركة نفسها. والجدير بالذكر، في هذا السياق، أن شركة "xAI" الناشئة لإيلون ماسك قد جمعت بالفعل 20 مليار دولار لشراء واستئجار رقائق إنفيديا. ومن المثير للاهتمام أن إنفيديا نفسها من بين المستثمرين الذين يمولون المشروع.

ويبقى الوضع السياسي المتوتر في الخلفية. رفض مجلس الشيوخ أمس مشروع قانون ميزانية جمهوريًا آخر، ولا تزال الحكومة الفيدرالية مغلقة. لا توجد حاليًا أي احتمالات للتوصل إلى حل وسط. في ظل هذه الظروف، ينتظر المستثمرون بشكل رئيسي صدور محضر الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، والذي سيُنشر هذا المساء. ويأمل السوق أن يُلقي هذا المحضر مزيدًا من الضوء على كيفية تقييم البنك المركزي للوضع، وكيف يؤثر إغلاق الحكومة على عملية صنع القرار في الاحتياطي الفيدرالي.

US100 (D1)

المصدر: Xstation5

من الناحية الفنية، يتحرك السعر بثبات ضمن قناة صاعدة طويلة الأجل، وقد شكّل حدها السفلي دعمًا فعالًا لعدة أشهر. لا يزال هيكل الاتجاه سليمًا، وتشير ديناميكيات الحركة إلى أن المشترين ما زالوا يسيطرون على السوق. تبقى المقاومة المهمة الوحيدة حاليًا هي مستوى أعلى سعر على الإطلاق. ومع ذلك، في حال حدوث تصحيح هبوطي، فسيكون أول دعم مهم هو منطقة 24,640 دولارًا. هذه المنطقة تلتقي فيها القيم الدنيا المحلية، والمتوسط ​​المتحرك EMA25، ومستوى تصحيح فيبو 23.6%. يُعد الحفاظ على هذه المنطقة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الزخم الصعودي الحالي.

أخبار الشركة:

كونفلوينت (CFLT.US) - أعلنت شركة البرمجيات والبنية التحتية لقواعد البيانات أنها تبحث عن مشترٍ جديد. ارتفع سعر السهم بنسبة 10% عند الافتتاح.

روكيت لاب (RKLB.US) - تواصل الشركة المسؤولة عن تصميم وتصنيع الصواريخ اتجاهها الصعودي، حيث ارتفع سهمها بأكثر من 9% اليوم بعد إعلانها عن عقد مع شركة تشغيل أقمار صناعية يابانية. أنجلو جولد (AU.US) - ارتفعت أسهم شركة تعدين الذهب بأكثر من 2% وسط تفاؤل تجاه المعادن النفيسة.

فيديكس (FDX.US) - انخفضت أسهم شركة الخدمات اللوجستية بنحو 2% بعد أن خفض مورغان ستانلي توقعاتها.

كوانتوم سكيب (QS.US) - ارتفعت أسهم شركة تصنيع البطاريات بنسبة 5% بعد إعلانها عن تعاونها مع موراتا في مشروع جديد.