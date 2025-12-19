إفتتاح الأسواق الأمريكية : وول ستريت تختتم الأسبوع بقوة

يشهد افتتاح آخر جمعة قبل العطلات أجواءً إيجابية للغاية، حيث سجلت مؤشرات وول ستريت الرئيسية مكاسب واضحة. ويحوم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حول 6800 نقطة، مرتفعًا بنحو 0.7%، بينما يرتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1%، مما يعكس عودة تدريجية لشهية المخاطرة بعد تقلبات السوق الأخيرة. وتتسم هذه المكاسب باتساع نطاقها، دون أي مؤشرات على الذعر أو انعكاسات حادة، مما يوحي بأن المستثمرين يتقبلون بشكل متزايد الوضع الجديد لأسعار الفائدة والتضخم في مرحلة ما بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي، ويتأقلمون تدريجيًا مع تقلبات السوق الحالية.

وقد بدأت الأمور تستقر بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير وسلسلة من البيانات الاقتصادية الكلية، بما في ذلك قراءة التضخم التي جاءت أقل من المتوقع. وقد عززت هذه التطورات التوقعات بإمكانية خفض أسعار الفائدة في عام 2026، ويتحول تركيز السوق الآن من السياسة النقدية إلى أساسيات الشركات وآفاق أرباحها. في الوقت نفسه، لا تزال التقلبات المتعلقة بتواريخ انتهاء صلاحية المشتقات القياسية اليوم تحت السيطرة، مما يدعم بشكل أكبر جلسة مستقرة ومنظمة ويعزز شعور المستثمرين بالأمان قبل عطلة الأعياد.

المصدر: xStation5

تشهد العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) ارتفاعًا حادًا عقب اختراق قوي بعد عدة أيام من التذبذب وتصحيح سابق، مما يشير إلى عودة المشترين إلى السوق. وقد تجاوزت الأسعار المتوسطات المتحركة الأسية لفترات 25 و50 و100، والتي بدأت بالارتفاع، مما يوفر دعمًا قويًا للحركة الصعودية الحالية ويعزز تفوق المشترين. ويتجه مؤشر القوة النسبية (RSI) نحو مستويات أعلى مع بقائه دون منطقة ذروة الشراء التقليدية، مما يوحي بأن السوق لا يزال لديه مجال لمزيد من المكاسب دون فرط في النشاط. وبعد سلسلة من القيعان المحلية، يشكل السوق قيعانًا أعلى تدريجيًا، ويفتح الاختراق فوق القمم المحلية الأخيرة الطريق لاختبار مستويات مقاومة إضافية حول أعلى مستويات هذا الأسبوع.

المصدر: xStation5

أخبار الشركات

ارتفعت أسهم شركة CoreWeave (CRWV.US) بأكثر من 10% خلال جلسة التداول اليوم بعد أن استأنفت سيتي توصيتها بالشراء، مشيرةً إلى المخاطر العالية ولكنها أكدت على الطلب القوي ووضوح سعة الحوسبة المتاحة. ورغم أن البنك خفّض السعر المستهدف إلى 135 دولارًا من أكثر من 190 دولارًا سابقًا، إلا أنه أكد أن السعة قد بيعت بالكامل حتى عام 2026، مع استمرار المفاوضات مع العملاء حتى عام 2027. ويرى المحللون أن التأخيرات قصيرة الأجل لا تُغيّر النظرة الإيجابية، ومن المتوقع أن يتسارع نمو الشركة في عام 2026.

في المقابل، تشهد أسهم شركة Palo Alto Networks (PANW.US) ارتفاعًا بعد إعلان الشركة عن شراكة موسعة مع Google Cloud استجابةً لتزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف أنظمة الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية. ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن Palo Alto، فقد تعرضت جميع الشركات التي شملها الاستطلاع تقريبًا لهجوم واحد على الأقل على بيئات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها خلال العام الماضي، وأبلغت أكثر من أربع من كل عشر مؤسسات عن زيادة ملحوظة في التهديدات التي تستهدف واجهات برمجة التطبيقات (APIs). تهدف الشراكة الجديدة إلى توفير أمان شامل لحلول الذكاء الاصطناعي في جميع مراحلها، بدءًا من تطوير البرمجيات وصولًا إلى تشغيلها على منصة جوجل كلاود.

انخفضت أسهم شركة نايكي (NKE.US) بنحو 10% خلال جلسة التداول اليوم، على الرغم من تجاوزها توقعات السوق للإيرادات والأرباح في الربع الثاني من السنة المالية. ويُظهر رد فعل المستثمرين أن تجاوز الأرباح المتوقعة على المدى القصير يفقد أهميته، بينما تتركز المخاوف الرئيسية على انخفاض هوامش الربح، وضعف الأداء في الصين، وغياب خطة واضحة للتعافي. وقد حافظت الشركة على مبيعاتها بشكل رئيسي من خلال العودة إلى قنوات البيع بالجملة، ولكن ذلك جاء على حساب الربحية. وانخفض هامش الربح الإجمالي بشكل حاد إلى 40.6%، متأثرًا بالتعريفات الجمركية والحملات الترويجية المكثفة التي تهدف إلى تقليل المخزون. وكان أداء السوق الصينية ضعيفًا بشكل خاص، حيث شهدت انخفاضًا في المبيعات بنسبة تتجاوز 10%، مع استمرار الضغط على الأرباح.

ارتفعت أسهم شركة نانو للطاقة النووية (NNE.US) بنحو 2% اليوم بعد الإعلان عن نتائجها وخطة لتسريع العمل على مفاعل كرونوس MMR. وتتمتع الشركة بوضع نقدي قوي، وتعتزم الإدارة تقديم طلب للحصول على تصريح بناء قريبًا، مع مواصلة إجراءات الترخيص.