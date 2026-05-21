الولايات المتحدة: أخبار قطاع التكنولوجيا وإيران تُحرك السوق

بدأت جلسة الخميس وسط سيل من المعلومات الهامة، سواء من الأسواق المالية أو من الساحة السياسية. وتشير العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية الرئيسية قبل الافتتاح إلى حالة من عدم اليقين، ولكنها تعكس أيضاً تفاؤلاً معتدلاً. ويحقق مؤشر US2000 أعلى مكاسب، بنسبة تقارب 0.4%.

على الرغم من سلسلة التحديثات الهامة في السوق، لا يزال الصراع والمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران محط الأنظار. ويتغير الوضع ساعة بساعة. ورغم التوصل إلى عدد من التسويات، لا يزال وضع القضايا الرئيسية - مخزونات اليورانيوم المخصب والسيطرة على مضيق هرمز - غامضاً. وتشير التقارير إلى أن "المرشد الأعلى" الإيراني منع شخصياً أي محاولات لتسليم المواد الانشطارية المتراكمة.

أصدرت شركة سبيس إكس نشرة الاكتتاب العام الأولي التي طال انتظارها. ويبدي المستثمرون حماساً، لكن تبرز العديد من التساؤلات حول الأرقام والبيانات الواردة في الوثيقة.

وتدفع الرسائل الدبلوماسية من إيران وسلسلة من الضربات الجديدة على مصافي النفط في روسيا أسعار النفط إلى الارتفاع. ويتجاوز سعر خام برنت 108 دولارات للبرميل.

البيانات الاقتصادية الكلية:

انخفض مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا بشكل حاد، مسجلاً -0.4 نقطة مقابل توقعات بلغت 18.2 نقطة، مما يشير إلى ضعف شديد في معنويات قطاع الأعمال في إحدى أهم الولايات الأمريكية.

ارتفعت تراخيص البناء فوق التوقعات، لتصل إلى 1.44 مليون ترخيص، وهو ما قد يدل على تحسن المعنويات في قطاع البناء وزيادة الاستثمار على مستوى البلاد.

جاءت طلبات إعانة البطالة أقل بقليل من التوقعات البالغة 210 ألف طلب، مسجلةً 209 آلاف طلب.

أظهرت مؤشرات مديري المشتريات زخماً قوياً بشكل مفاجئ في قطاع التصنيع الأمريكي، حيث تجاوزت قراءتها 55 نقطة. أما قطاع الخدمات، فقد كان أداؤه أضعف من المتوقع، إذ انخفض المؤشر إلى 50.9 نقطة.

US100 (D1)

يحاول المشترون استعادة زمام المبادرة، متراجعين عن الانخفاضات الأخيرة، ساعين للعودة إلى مستوى الذروة الأخيرة. تحافظ المتوسطات المتحركة الأسية على زخم صعودي قوي، بينما انخفض مؤشر القوة النسبية بشكل ملحوظ ولكنه لا يزال قريبًا من مستويات "التشبع الشرائي". مع ذلك، يُرسل مؤشر MACD إشارة هبوطية. في حال سيطرة البائعين على اتجاه المؤشر، سيكون الهدف الأول هو مستوى فيبوناتشي 61.8% (28,445). المصدر: xStation5

أخبار الشركات: