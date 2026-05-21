تدعم حكومة الولايات المتحدة الثورة الكمومية

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية رسميًا عن تخصيص ما يصل إلى ملياري دولار أمريكي كمنح للشركات العاملة في مجال الحوسبة الكمومية. وخلال جلسة تداول يوم الخميس، ارتفعت قيمة أسهم الشركات في هذا القطاع بأكثر من 20%.

وتُعدّ هذه المنح جزءًا من مبادرة "الرقائق والعلوم"، التي أُقرت خلال فترة رئاسة جو بايدن. وتهدف المبادرة إلى تعزيز المزايا الرئيسية لقطاع التكنولوجيا المتقدمة في الولايات المتحدة. ومن الجدير بالذكر أن المبادرة تفترض أن الحكومة لن تكتفي بتوزيع المنح، بل ستستحوذ أيضًا على حصص في شركات الحوسبة الكمومية، مع العلم أن التفاصيل لم تُعلن بعد.

وتُعدّ شركة IBM أكبر شركة مُرشّحة لتلقّي التمويل، حيث من المتوقع أن تحصل على حوالي مليار دولار أمريكي كمنح، ما يُفترض أن يُساهم في تسريع تطوير رقائق متخصصة لأجهزة الكمبيوتر الكمومية. وقد ارتفعت أسهم الشركة بنحو 8% اليوم.

تحقق الشركات الأصغر حجماً، مثل غلوبال فاوندريز (GFS.US) ودي-ويف (QBTS.US) وريغيتي (RGTI.US) وإنفليكشن (INFQ.US) وكوانتوم (QMCO.US)، مكاسب أكبر. إذ تتجاوز الزيادة في أسهم هذه الشركات الصغيرة 20%.

كما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن البيت الأبيض يعمل على إصدار أمر تنفيذي يتعلق بالحوسبة الكمومية، إلا أن تفاصيله التشريعية لا تزال غير معروفة.

