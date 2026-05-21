حصاد الأسواق – إنفيديا وترامب يعززان معنويات السوق (21.05.2026)

🏢 سوق الأسهم والشركات

لا يزال الوضع في الأسواق الصينية متباينًا: انخفضت العقود الآجلة لمؤشر هانغ سنغ سي إي (

لا يزال الوضع في الأسواق الصينية متباينًا: انخفضت العقود الآجلة لمؤشر هانغ سنغ سي إي ( CHN.cash ) بنسبة 0.93%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الصين 50 ( CH50cash ) بنسبة 0.25%.

لا يزال الوضع في الأسواق الصينية متباينًا: انخفضت العقود الآجلة لمؤشر هانغ سنغ سي إي ( CHN.cash ) بنسبة 0.93%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الصين 50 ( CH50cash ) بنسبة 0.25%.

لا يزال الوضع في الأسواق الصينية متباينًا: انخفضت العقود الآجلة لمؤشر هانغ سنغ سي إي ( CHN.cash ) بنسبة 0.93%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الصين 50 ( CH50cash ) بنسبة 0.25%.

لا يزال الوضع في الأسواق الصينية متباينًا: انخفضت العقود الآجلة لمؤشر هانغ سنغ سي إي ( CHN.cash ) بنسبة 0.93%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الصين 50 ( CH50cash ) بنسبة 0.25%.

لا يزال الوضع في الأسواق الصينية متباينًا: انخفضت العقود الآجلة لمؤشر هانغ سنغ سي إي ( CHN.cash ) بنسبة 0.93%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الصين 50 ( CH50cash ) بنسبة 0.25%.

لم تؤثر التقارير الاقتصادية الكلية المتباينة من اليابان وأستراليا سلبًا على تقييمات المؤشرات المحلية: إذ ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة تقارب 1% لتصل إلى 61,840 نقطة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر

لم تؤثر التقارير الاقتصادية الكلية المتباينة من اليابان وأستراليا سلبًا على تقييمات المؤشرات المحلية: إذ ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة تقارب 1% لتصل إلى 61,840 نقطة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ASX 200 الأسترالي ( AU200 ) بنسبة 0.23%.

لم تؤثر التقارير الاقتصادية الكلية المتباينة من اليابان وأستراليا سلبًا على تقييمات المؤشرات المحلية: إذ ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة تقارب 1% لتصل إلى 61,840 نقطة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ASX 200 الأسترالي ( AU200 ) بنسبة 0.23%.

لم تؤثر التقارير الاقتصادية الكلية المتباينة من اليابان وأستراليا سلبًا على تقييمات المؤشرات المحلية: إذ ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة تقارب 1% لتصل إلى 61,840 نقطة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ASX 200 الأسترالي ( AU200 ) بنسبة 0.23%.

لم تؤثر التقارير الاقتصادية الكلية المتباينة من اليابان وأستراليا سلبًا على تقييمات المؤشرات المحلية: إذ ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة تقارب 1% لتصل إلى 61,840 نقطة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ASX 200 الأسترالي ( AU200 ) بنسبة 0.23%.

لم تؤثر التقارير الاقتصادية الكلية المتباينة من اليابان وأستراليا سلبًا على تقييمات المؤشرات المحلية: إذ ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة تقارب 1% لتصل إلى 61,840 نقطة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ASX 200 الأسترالي ( AU200 ) بنسبة 0.23%.

) حاليًا بنسبة 0.2% لتصل إلى 7,448 نقطة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ( US500 ) حاليًا بنسبة 0.2% لتصل إلى 7,448 نقطة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 ( US100 )، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بنسبة 0.35% لتصل إلى 29,384 نقطة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ( US500 ) حاليًا بنسبة 0.2% لتصل إلى 7,448 نقطة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 ( US100 )، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بنسبة 0.35% لتصل إلى 29,384 نقطة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ( US500 ) حاليًا بنسبة 0.2% لتصل إلى 7,448 نقطة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 ( US100 )، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بنسبة 0.35% لتصل إلى 29,384 نقطة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ( US500 ) حاليًا بنسبة 0.2% لتصل إلى 7,448 نقطة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 ( US100 )، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بنسبة 0.35% لتصل إلى 29,384 نقطة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ( US500 ) حاليًا بنسبة 0.2% لتصل إلى 7,448 نقطة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 ( US100 )، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بنسبة 0.35% لتصل إلى 29,384 نقطة.

كان رد فعل المستثمرين على التقرير المنشور متباينًا: حيث انخفضت أسعار الأسهم في البداية انخفاضًا طفيفًا، ثم ارتفعت بنسبة تقارب 1%، وهي حاليًا أقل بنسبة 0.5% من سعر إغلاق الأمس. أثّر هذا التراجع المؤقت في البداية على العقود الآجلة في وول ستريت، ولكن صباح يوم 21 مايو، نشهد استمرارًا ناجحًا للمكاسب.

كان رد فعل المستثمرين على التقرير المنشور متباينًا: حيث انخفضت أسعار الأسهم في البداية انخفاضًا طفيفًا، ثم ارتفعت بنسبة تقارب 1%، وهي حاليًا أقل بنسبة 0.5% من سعر إغلاق الأمس. أثّر هذا التراجع المؤقت في البداية على العقود الآجلة في وول ستريت، ولكن صباح يوم 21 مايو، نشهد استمرارًا ناجحًا للمكاسب.

كان رد فعل المستثمرين على التقرير المنشور متباينًا: حيث انخفضت أسعار الأسهم في البداية انخفاضًا طفيفًا، ثم ارتفعت بنسبة تقارب 1%، وهي حاليًا أقل بنسبة 0.5% من سعر إغلاق الأمس. أثّر هذا التراجع المؤقت في البداية على العقود الآجلة في وول ستريت، ولكن صباح يوم 21 مايو، نشهد استمرارًا ناجحًا للمكاسب.

كان رد فعل المستثمرين على التقرير المنشور متباينًا: حيث انخفضت أسعار الأسهم في البداية انخفاضًا طفيفًا، ثم ارتفعت بنسبة تقارب 1%، وهي حاليًا أقل بنسبة 0.5% من سعر إغلاق الأمس. أثّر هذا التراجع المؤقت في البداية على العقود الآجلة في وول ستريت، ولكن صباح يوم 21 مايو، نشهد استمرارًا ناجحًا للمكاسب.

كان رد فعل المستثمرين على التقرير المنشور متباينًا: حيث انخفضت أسعار الأسهم في البداية انخفاضًا طفيفًا، ثم ارتفعت بنسبة تقارب 1%، وهي حاليًا أقل بنسبة 0.5% من سعر إغلاق الأمس. أثّر هذا التراجع المؤقت في البداية على العقود الآجلة في وول ستريت، ولكن صباح يوم 21 مايو، نشهد استمرارًا ناجحًا للمكاسب.

كان رد فعل المستثمرين على التقرير المنشور متباينًا: حيث انخفضت أسعار الأسهم في البداية انخفاضًا طفيفًا، ثم ارتفعت بنسبة تقارب 1%، وهي حاليًا أقل بنسبة 0.5% من سعر إغلاق الأمس. أثّر هذا التراجع المؤقت في البداية على العقود الآجلة في وول ستريت، ولكن صباح يوم 21 مايو، نشهد استمرارًا ناجحًا للمكاسب.

قد رفع مجلس الإدارة توزيعات الأرباح الفصلية بشكل ملحوظ من 0.01 دولار أمريكي إلى 0.25 دولار أمريكي للسهم، وأعلن عن برنامج ضخم لإعادة شراء الأسهم بقيمة 80 مليار دولار أمريكي.

قد رفع مجلس الإدارة توزيعات الأرباح الفصلية بشكل ملحوظ من 0.01 دولار أمريكي إلى 0.25 دولار أمريكي للسهم، وأعلن عن برنامج ضخم لإعادة شراء الأسهم بقيمة 80 مليار دولار أمريكي.

قد رفع مجلس الإدارة توزيعات الأرباح الفصلية بشكل ملحوظ من 0.01 دولار أمريكي إلى 0.25 دولار أمريكي للسهم، وأعلن عن برنامج ضخم لإعادة شراء الأسهم بقيمة 80 مليار دولار أمريكي.

قد رفع مجلس الإدارة توزيعات الأرباح الفصلية بشكل ملحوظ من 0.01 دولار أمريكي إلى 0.25 دولار أمريكي للسهم، وأعلن عن برنامج ضخم لإعادة شراء الأسهم بقيمة 80 مليار دولار أمريكي.

قد رفع مجلس الإدارة توزيعات الأرباح الفصلية بشكل ملحوظ من 0.01 دولار أمريكي إلى 0.25 دولار أمريكي للسهم، وأعلن عن برنامج ضخم لإعادة شراء الأسهم بقيمة 80 مليار دولار أمريكي.

قد رفع مجلس الإدارة توزيعات الأرباح الفصلية بشكل ملحوظ من 0.01 دولار أمريكي إلى 0.25 دولار أمريكي للسهم، وأعلن عن برنامج ضخم لإعادة شراء الأسهم بقيمة 80 مليار دولار أمريكي.

حققت شركة إنفيديا نتائج مالية قوية للغاية للربع الأول من السنة المالية 2027: حيث بلغ ربح السهم 1.87 دولار أمريكي مقابل التوقعات البالغة 1.77 دولار أمريكي، بينما وصلت إيرادات الشركة إلى 81.62 مليار دولار أمريكي مقابل توقعات السوق البالغة 79.19 مليار دولار أمريكي.

حققت شركة إنفيديا نتائج مالية قوية للغاية للربع الأول من السنة المالية 2027: حيث بلغ ربح السهم 1.87 دولار أمريكي مقابل التوقعات البالغة 1.77 دولار أمريكي، بينما وصلت إيرادات الشركة إلى 81.62 مليار دولار أمريكي مقابل توقعات السوق البالغة 79.19 مليار دولار أمريكي.

حققت شركة إنفيديا نتائج مالية قوية للغاية للربع الأول من السنة المالية 2027: حيث بلغ ربح السهم 1.87 دولار أمريكي مقابل التوقعات البالغة 1.77 دولار أمريكي، بينما وصلت إيرادات الشركة إلى 81.62 مليار دولار أمريكي مقابل توقعات السوق البالغة 79.19 مليار دولار أمريكي.

حققت شركة إنفيديا نتائج مالية قوية للغاية للربع الأول من السنة المالية 2027: حيث بلغ ربح السهم 1.87 دولار أمريكي مقابل التوقعات البالغة 1.77 دولار أمريكي، بينما وصلت إيرادات الشركة إلى 81.62 مليار دولار أمريكي مقابل توقعات السوق البالغة 79.19 مليار دولار أمريكي.

حققت شركة إنفيديا نتائج مالية قوية للغاية للربع الأول من السنة المالية 2027: حيث بلغ ربح السهم 1.87 دولار أمريكي مقابل التوقعات البالغة 1.77 دولار أمريكي، بينما وصلت إيرادات الشركة إلى 81.62 مليار دولار أمريكي مقابل توقعات السوق البالغة 79.19 مليار دولار أمريكي.

حققت شركة إنفيديا نتائج مالية قوية للغاية للربع الأول من السنة المالية 2027: حيث بلغ ربح السهم 1.87 دولار أمريكي مقابل التوقعات البالغة 1.77 دولار أمريكي، بينما وصلت إيرادات الشركة إلى 81.62 مليار دولار أمريكي مقابل توقعات السوق البالغة 79.19 مليار دولار أمريكي.

📊 الاقتصاد الكلي

ارتفع معدل البطالة في أستراليا بشكل غير متوقع إلى 4.5% من 4.3% في الفترة السابقة. وانخفضت الوظائف بمقدار 18,600 وظيفة، على الرغم من توقعات السوق بزيادة قدرها 17,500 وظيفة. تشير هذه البيانات الضعيفة إلى أن رفع البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة ليس مؤكدًا بنسبة 100%.

انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأسترالي إلى 47.8 نقطة، وهو ما يرتبط ارتباطًا مباشرًا بانخفاض قياسي في المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة منذ عام 2021.

وفقًا للقراءة الأولية، انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الياباني إلى 51.1 نقطة من 52.2 نقطة في الفترة السابقة، مسجلًا أدنى مستوى له في خمسة أشهر. كان السبب الرئيسي لتراجع المعنويات هو انخفاض مؤشر الخدمات إلى عتبة الخمسين نقطة.

في المقابل، نُشرت بيانات قوية للغاية للتجارة الخارجية اليابانية: فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 14.8% على أساس سنوي (مقابل توقعات بنسبة 9.3% على أساس سنوي)، بينما زادت الواردات بنسبة 9.7% على أساس سنوي (مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 8.3% على أساس سنوي). ونتيجة لذلك، أغلق الميزان التجاري بفائض قدره 302 مليار ين ياباني، بينما توقع السوق عجزًا يقارب 30 مليار ين ياباني.

أفادت أربعة مصادر مستقلة مطلعة على البنك المركزي الأوروبي أن رفع سعر الفائدة في يونيو بات شبه محسوم، لكن القرار اللاحق في يوليو لا يزال غير محسوم. ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على مصداقية المؤسسة في مكافحة التضخم، الذي ظل باستمرار فوق مستوى 3%.