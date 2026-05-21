حصاد الأسواق – إنفيديا وترامب يعززان معنويات السوق (21.05.2026)

- نتائج إنفيديا المذهلة للربع الأول: تجاوزت عملاقة التكنولوجيا توقعات السوق، ورفعت توزيعات أرباحها الفصلية بشكل كبير إلى 0.25 دولار، وأطلقت برنامجًا ضخمًا لإعادة شراء الأسهم بقيمة 80 مليار دولار، مما أدى في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار العقود الآجلة في وول ستريت.
- ترامب يُشعل انهيار أسعار النفط: انخفض سعر خام برنت بأكثر من 5% بعد إعلان دونالد ترامب أن محادثات السلام الأمريكية الإيرانية في مراحلها النهائية، مما طغى على أزمة نقص الإمدادات الحادة وانخفاض المخزونات العالمية في مضيق هرمز.
- تغييرات البنوك المركزية: تشير التقارير إلى أن رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة في يونيو بات أمرًا محسومًا لمكافحة التضخم المستمر، في حين أن ضعف بيانات التوظيف ومؤشر مديري المشتريات في أستراليا قد أثار الشكوك حول إمكانية رفع أسعار الفائدة محليًا.
🏢 سوق الأسهم والشركات
- حققت شركة إنفيديا نتائج مالية قوية للغاية للربع الأول من السنة المالية 2027: حيث بلغ ربح السهم 1.87 دولار أمريكي مقابل التوقعات البالغة 1.77 دولار أمريكي، بينما وصلت إيرادات الشركة إلى 81.62 مليار دولار أمريكي مقابل توقعات السوق البالغة 79.19 مليار دولار أمريكي.
- كما قدمت الشركة توقعات متفائلة للربع القادم، حيث قدرت الإيرادات بمتوسط 91 مليار دولار أمريكي (ضمن هامش خطأ ±2%)، متجاوزة بذلك توقعات السوق البالغة 87.36 مليار دولار أمريكي.
- قد رفع مجلس الإدارة توزيعات الأرباح الفصلية بشكل ملحوظ من 0.01 دولار أمريكي إلى 0.25 دولار أمريكي للسهم، وأعلن عن برنامج ضخم لإعادة شراء الأسهم بقيمة 80 مليار دولار أمريكي.
- كان رد فعل المستثمرين على التقرير المنشور متباينًا: حيث انخفضت أسعار الأسهم في البداية انخفاضًا طفيفًا، ثم ارتفعت بنسبة تقارب 1%، وهي حاليًا أقل بنسبة 0.5% من سعر إغلاق الأمس. أثّر هذا التراجع المؤقت في البداية على العقود الآجلة في وول ستريت، ولكن صباح يوم 21 مايو، نشهد استمرارًا ناجحًا للمكاسب.
- ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) حاليًا بنسبة 0.2% لتصل إلى 7,448 نقطة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100)، الذي يضم شركات التكنولوجيا بشكل رئيسي، بنسبة 0.35% لتصل إلى 29,384 نقطة.
- لم تؤثر التقارير الاقتصادية الكلية المتباينة من اليابان وأستراليا سلبًا على تقييمات المؤشرات المحلية: إذ ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة تقارب 1% لتصل إلى 61,840 نقطة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ASX 200 الأسترالي (AU200) بنسبة 0.23%.
- لا يزال الوضع في الأسواق الصينية متباينًا: انخفضت العقود الآجلة لمؤشر هانغ سنغ سي إي (CHN.cash) بنسبة 0.93%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الصين 50 (CH50cash) بنسبة 0.25%.
📊 الاقتصاد الكلي
- ارتفع معدل البطالة في أستراليا بشكل غير متوقع إلى 4.5% من 4.3% في الفترة السابقة. وانخفضت الوظائف بمقدار 18,600 وظيفة، على الرغم من توقعات السوق بزيادة قدرها 17,500 وظيفة. تشير هذه البيانات الضعيفة إلى أن رفع البنك المركزي الأسترالي لأسعار الفائدة ليس مؤكدًا بنسبة 100%.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأسترالي إلى 47.8 نقطة، وهو ما يرتبط ارتباطًا مباشرًا بانخفاض قياسي في المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة منذ عام 2021.
- وفقًا للقراءة الأولية، انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الياباني إلى 51.1 نقطة من 52.2 نقطة في الفترة السابقة، مسجلًا أدنى مستوى له في خمسة أشهر. كان السبب الرئيسي لتراجع المعنويات هو انخفاض مؤشر الخدمات إلى عتبة الخمسين نقطة.
- في المقابل، نُشرت بيانات قوية للغاية للتجارة الخارجية اليابانية: فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 14.8% على أساس سنوي (مقابل توقعات بنسبة 9.3% على أساس سنوي)، بينما زادت الواردات بنسبة 9.7% على أساس سنوي (مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 8.3% على أساس سنوي). ونتيجة لذلك، أغلق الميزان التجاري بفائض قدره 302 مليار ين ياباني، بينما توقع السوق عجزًا يقارب 30 مليار ين ياباني.
- أفادت أربعة مصادر مستقلة مطلعة على البنك المركزي الأوروبي أن رفع سعر الفائدة في يونيو بات شبه محسوم، لكن القرار اللاحق في يوليو لا يزال غير محسوم. ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على مصداقية المؤسسة في مكافحة التضخم، الذي ظل باستمرار فوق مستوى 3%.
- أفادت أربعة مصادر مستقلة مطلعة على البنك المركزي الأوروبي أن رفع سعر الفائدة في يونيو بات شبه مؤكد، لكن القرار اللاحق في يوليو لا يزال غير محسوم. يتوقع محللو دويتشه بنك أن تتم أول زيادة في سعر الفائدة على الودائع في يونيو، تليها زيادة أخرى في سبتمبر، ليصل سعر الفائدة في البنك المركزي الأوروبي في نهاية المطاف إلى 2.5%.
🛢️ السلع الأساسية والجيوسياسة
- شهدت أسعار خام برنت انخفاضًا حادًا بأكثر من 5% أمس، كرد فعل مباشر على منشور لدونالد ترامب على منصة "تروث سوشيال". أشار ترامب إلى أن مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران قد دخلت مرحلتها النهائية، بينما تؤكد التقارير الواردة من طهران أن إيران تدرس حاليًا المقترحات الأمريكية.
- ومع ذلك، لا تزال التوترات الإقليمية متصاعدة بسبب إعلان إيران من جانب واحد منطقة سيطرة في مضيق هرمز، والتي تشمل أيضًا المياه الإقليمية الخاضعة لولاية سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.
- وتحذر غولدمان ساكس من أن مخزونات النفط الخام والوقود العالمية تتقلص بوتيرة قياسية، نظرًا لأن التدفق الحالي لهذه السلعة عبر مضيق هرمز لا يتجاوز 5% من حجمه المعتاد. ووفقًا لتقديرات غولدمان ساكس، تتراجع المخزونات بمقدار 8.7 مليون برميل يوميًا، وهي وتيرة أسرع بكثير مما أبلغت عنه وكالة الطاقة الدولية في مارس وأبريل، مع العلم أن ثلثي هذا الانخفاض مرتبط بنضوب سعة التخزين العائمة (على سطح الماء).
💱 العملات
- لم يكن لنشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير أمس تأثير كبير على قيمة الدولار الأمريكي.
- سجل زوج العملات الرئيسي، اليورو مقابل الدولار الأمريكي، مكاسب ملحوظة عند افتتاح جلسة وول ستريت، مدعومًا بتصريحات ترامب المتفائلة بشأن تقدم المفاوضات مع إيران. ويستقر سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي حاليًا عند 1.1620.
