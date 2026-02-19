مايكل بوري وشركة بالانتير: محلل معروف يوجه اتهامات خطيرة

على الرغم من النتائج القوية للغاية، واجهت شركة بالانتير مؤخرًا صعوبة في استعادة قيمتها السوقية إلى المستويات التي كانت تتداول عندها بانتظام في عام 2025.

استغل مايكل بوري، المحلل الشهير وأحد أبرز منتقدي بالانتير، هذا التراجع في قيمة السهم. وتُعدّ مزاعم بوري خطيرة.

الخلاف بين بوري وبالانتير ليس جديدًا. مع ذلك، قد يبدو أن المبادرة ظلت في صف الشركة، حتى وقت قريب من دنفر، والآن من فلوريدا. حافظت بالانتير على قيمتها السوقية مرتفعة رغم التراجعات الأخيرة، ولا تزال نتائجها الفصلية تُظهر نموًا هائلًا، يفوق التوقعات في الغالب.

سبق أن جادل بوري بأن نموذج بالانتير غير قابل للتوسع لأن كل عملية تكامل تُبنى "حسب الطلب"، وأن الشركة لا تمتلك حلول ذكاء اصطناعي خاصة بها، بل تعتمد بدلًا من ذلك على حلول جاهزة من شركات مثل OpenAI وجوجل. شركة بالانتير شركة شديدة الانغلاق، ولا يستطيع بوري إثبات مزاعمه بأدلة قاطعة؛ ومع ذلك، يصرّ على أنها في الواقع شركة استشارية تتظاهر بأنها شركة برمجيات كخدمة (SaaS)، والتي بدورها تتظاهر بأنها شركة ذكاء اصطناعي. قبل أيام، نشر بوري تحليلات إضافية يجادل فيها ليس فقط بأن نموذج العمل غير مثالي أو أن التقييم غير واقعي، بل بوجود تلاعب محاسبي صريح.

يُزعم أن بالانتير تستخدم ما يُسمى بتقنية "حشو القنوات"، أي تسجيل الإيرادات بطريقة "عدوانية" و"مبتكرة" تجعل الشركة تُعلن عن نتائج أعلى من حقيقتها. من "أعراض" هذه الممارسة نمو حسابات القبض بوتيرة أسرع من الإيرادات. في الواقع، في حالة بالانتير، نمت حسابات القبض بوتيرة أسرع من الإيرادات في 9 من أصل 12 ربعًا ماليًا. خلال الفترة المدروسة، زادت المستحقات عشرين ضعفًا، بينما لم ترتفع الإيرادات إلا ستة أضعاف، وزادت فترة تحصيل المبيعات من 20 إلى 67 يومًا.

مع ذلك، فإنه بالإضافة إلى التحليل المالي للشركة، ينبغي على المحلل أن يتبنى مبدأ "أوكام" ضمن أدواته. أظهر تحليل بوري فقط أن دورة الدفع تطول، وهو أمر سلبي في حد ذاته، ولكنه لا يشير بالضرورة إلى تدهور في وضع الشركة. تنمو شركة بالانتير بسرعة، وعقودها ضخمة ومعقدة. تشير كل الدلائل إلى أن الشركة ببساطة تنمو بوتيرة أسرع من قدرتها على دمج حلولها مع العملاء الجدد، مما يدل على وفرة في الموارد أكثر من كونه مؤشرًا على انهيار وشيك. قد يشبه هيكل التدفق النقدي لشركة بالانتير شركات المقاولات الدفاعية أكثر من شركات التكنولوجيا التقليدية.

في نهاية المطاف، قد تثبت صحة فرضية مايكل بوري، لكن الأدلة المقدمة حتى الآن غير كافية لتأكيدها.