إفتتاح الأسواق الأمريكية: وول ستريت تنتظر نهاية الإغلاق

تتواصل جلسة تداولات يوم الأربعاء في وول ستريت في جو من التفاؤل الحذر. ولا يزال المستثمرون يتفاعلون مع التقارير التي تشير إلى احتمال إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر، والذي ترك بالفعل أثرًا واضحًا على السوق وبيانات الاقتصاد الكلي. وتُعدّ الآمال في التوصل إلى اتفاق سياسي في واشنطن أحد العوامل الرئيسية وراء تحسن المعنويات اليوم، إذ سيسمح إنهاء الشلل الإداري باستئناف التقارير الاقتصادية الرئيسية واستعادة شفافية أكبر في تقييم حالة الاقتصاد الأمريكي.

في الوقت نفسه، يراقب السوق عن كثب إشارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وقد عززت بيانات سوق العمل الضعيفة الأخيرة، بما في ذلك تقرير ADP المخيب للآمال، التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة في ديسمبر. ويُنظر إلى هذا السيناريو على أنه مؤشر واضح على دعم الاقتصاد بعد فترة من التشديد النقدي. ومع ذلك، هناك خلافات واضحة داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه بشأن مسار العمل المستقبلي، حيث يدعو بعض الأعضاء إلى توخي الحذر، خوفًا من أن يؤدي التيسير السريع للغاية إلى إعادة إشعال الضغوط التضخمية.

من منظور الاقتصاد الكلي، يواصل الاقتصاد الأمريكي إظهار مرونة مفاجئة رغم الجمود السياسي المستمر. ولا يزال النمو الاقتصادي معتدلاً، على الرغم من ظهور علامات تباطؤ واضحة بالفعل في بعض القطاعات، لا سيما في قطاعي التصنيع والتجارة الخارجية. إضافةً إلى ذلك، تُمثل حالة عدم اليقين بشأن سلاسل التوريد العالمية وضعف البيانات الصينية عوامل خطر قد تُضعف شهية المستثمرين للمخاطرة.

حالياً، يُوازن السوق بين الأمل في حل سياسي لأزمة الميزانية والتوقعات بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي. يُعزز هذا المزيج تفاؤلاً معتدلاً، ولكنه يُبرز أيضاً هشاشة التوازن الحالي. إذا انتهى الإغلاق الحكومي بالفعل واعتمد الاحتياطي الفيدرالي موقفاً أكثر اعتدالاً في ديسمبر، فقد يُنهي سوق الأسهم الأمريكية العام بتحسن ملحوظ في المعنويات. مع ذلك، لا يزال المستثمرون حذرين في الوقت الحالي، مُدركين أن أي بيان جديد من واشنطن أو الاحتياطي الفيدرالي قد يُغير مزاج السوق بسرعة.

US500 (الفاصل الزمني H1)

تشهد عقود مؤشر US500 ارتفاعًا حاليًا، على الرغم من ظهور تصحيح طفيف بعد الذروة الأخيرة. لا يزال السوق فوق المتوسطات المتحركة الأسية الرئيسية (EMA 25 و50 و100)، مما يشير فنيًا إلى سيطرة الاتجاه الصعودي واستمرار الاتجاه الصعودي. مؤشر القوة النسبية (RSI) في منطقة محايدة، وإن كانت متفائلة بعض الشيء، مما يشير إلى وجود مجال لمزيد من الارتفاع. مع ذلك، لا تزال الأسواق حذرة بعض الشيء في انتظار حل الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر، والذي لا يزال يؤثر على المعنويات وحالة عدم اليقين. لا يزال الدعم حول المتوسطات المتحركة قويًا، لكن البيانات الاقتصادية الكلية القادمة والتطورات السياسية ستكون حاسمة لتحركات المؤشر التالية.

المصدر: xStation5

أخبار الشركة:

ارتفعت أسهم AMD (AMD.US) بأكثر من 8% في بداية جلسة التداول اليوم، متأثرةً بالتوقعات المتفائلة لسوق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، والذي تُقدّر الرئيسة التنفيذية ليزا سو أنه قد يصل إلى تريليون دولار بحلول عام 2030. وتتوقع الشركة نموًا سريعًا في إيرادات مراكز البيانات لتصل إلى عشرات المليارات من الدولارات بحلول عام 2027، مدعومةً برقائق وحدات معالجة الرسومات الجديدة وأنظمة Helios. كما تفاعل المستثمرون بإيجابية مع النتائج القوية لشركة AMD للربع الثالث من عام 2025، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 36% لتصل إلى 9.25 مليار دولار أمريكي، وبلغت أرباح السهم الواحد 1.20 دولار أمريكي، متجاوزةً توقعات المحللين. وقد حقق السهم مكاسب تجاوزت 90% منذ بداية العام، بينما تتوسع AMD أيضًا في قطاعات الطيران والدفاع والاتصالات، مما يدعم إمكانات نموها على المدى الطويل .

حقق سهم IBM (IBM.US) مكاسب بنحو 2.5% خلال جلسة التداول اليوم. ارتفعت أسهم الشركة على خلفية أنباء إيجابية حول التطورات في تكنولوجيا الكم، بما في ذلك إطلاق معالج Quantum Nighthawk الجديد، القادر على معالجة دوائر أكثر تعقيدًا بنسبة 30 %.

انخفضت أسهم شركة Circle Internet Group (CRCL.US) بأكثر من 7% اليوم بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض في معدل عائد الاحتياطي في الربع الثالث. على الرغم من أن الشركة تجاوزت توقعات المحللين في الربع الثالث، وتتوقع أن يكون هامش إيراداتها للعام بأكمله بعد تكاليف التوزيع عند الحد الأعلى من التوقعات السابقة، إلا أن المستثمرين لا يزالون حذرين. كما أشارت شركة Circle Internet ، المتخصصة في تكنولوجيا العملات المستقرة، إلى أن نفقات التشغيل قد ترتفع مقارنةً بالتوقعات السابقة، مما يفسر انخفاض سعر السهم .

ارتفعت أسهم OKLO (OKLO.US) بنحو 11% خلال جلسة اليوم، مدفوعةً بتقارير عن زيادة السيولة النقدية وما يعادلها في الربع الثالث، وتركيز استراتيجي جديد على الحصول على موافقة وزارة الطاقة الأمريكية. يعكس تفاؤل المستثمرين ثقة متزايدة في آفاق الشركة في قطاع التكنولوجيا النووية وإمكانات مفاعلات الجيل التالي. يُعدّ هذا الارتفاع ملحوظًا، لا سيما بالنظر إلى تقلبات الأسعار السابقة وديناميكيات السوق .