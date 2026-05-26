تتحدى شركة إنفيديا شركتي إنتل وإيه إم دي في سوق المعالجات المركزية

تُرسل شركة إنفيديا، الرائدة بلا منازع في ثورة الذكاء الاصطناعي في قطاع وحدات معالجة الرسومات (GPU)، إحدى أقوى إشاراتها الاستراتيجية منذ بداية طفرة الذكاء الاصطناعي. إذ يُصبح سوق وحدات المعالجة المركزية (CPU) جبهة التوسع التالية للشركة. ولا يُعدّ التوقع بأن تصل قيمة سوق وحدات المعالجة المركزية العالمية إلى 200 مليار دولار مجرد تقدير طموح، بل هو إعلان واضح عن نية إنفيديا دخول قطاع لطالما هيمنت عليه إنتل وإيه إم دي، والاستحواذ على جزء من سوق البنية التحتية لمراكز البيانات من الجيل التالي.

لا يزال تطوير رقائق داخلية الصنع تعتمد على معمارية ARM، بما في ذلك سلسلة Grace، ركيزة أساسية لهذه الاستراتيجية. وتعمل Nvidia بشكل متزايد على بناء رؤية شاملة لنظام بيئي متكامل للذكاء الاصطناعي، يشمل وحدات معالجة الرسومات (GPUs) ووحدات المعالجة المركزية (CPUs) وبنية خوادم متكاملة لمراكز البيانات الضخمة التي تُشغّل نماذج الذكاء الاصطناعي.

لكن المفاجأة الأكبر للسوق هي إدراج Nvidia للصين صراحةً ضمن توقعاتها لسوق وحدات المعالجة المركزية (CPUs) البالغة 200 مليار دولار. تُعدّ هذه إشارة بالغة الأهمية للمستثمرين، إذ تُظهر أن الشركة لا تنوي التخلي عن أحد أكبر أسواق التكنولوجيا في العالم، على الرغم من القيود التصديرية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

من منظور السوق، يُشكّل هذا الأمر ما يُعرف بـ"مفارقة الصين". فمن جهة، يتلقى المستثمرون إشارةً إلى أن Nvidia تعتقد أنها قادرة على مواصلة تحقيق الربح من الطلب الصيني. وقد تُتيح معمارية ARM وتطوير منصات وحدات المعالجة المركزية مرونة تنظيمية أكبر من رقائق معالجة الرسومات الأكثر تطورًا الخاضعة لضوابط التصدير الأمريكية. وهذا يُعزز فكرة أن طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية لا تزال في مراحلها الأولى، وأن Nvidia لا تزال تواجه سوقًا ضخمة قابلة للاستهداف.

من جهة أخرى، يظل إدراج الصين في التوقعات طويلة الأجل عرضةً لمخاطر جيوسياسية جسيمة. فأي تصعيد في التوترات السياسية بين الولايات المتحدة والصين قد يُقيّد وصول شركة إنفيديا إلى السوق الصينية ويُجبرها على مراجعة توقعات الإيرادات. ونتيجةً لذلك، يُقبل المستثمرون على الاستثمار في أسهم الشركة التي تُبشّر بنمو قوي في مجال الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة تقلبات التقييم المرتفعة الناجمة عن عدم الاستقرار الجيوسياسي.

استراتيجياً، يُمثّل هذا تحولاً جذرياً لقطاع أشباه الموصلات بأكمله. فلم تعد إنفيديا تُنظر إليها كمُصنّع لوحدات معالجة الرسومات فحسب، بل تُعزّز مكانتها كمُزوّد ​​رئيسي للبنية التحتية المتكاملة للذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات الحديثة. ويُمثّل هذا تحدياً مباشراً لشركتي إنتل وإيه إم دي.

إذا بدأت كبرى شركات الحوسبة السحابية، مثل أمازون ومايكروسوفت وجوجل، في تبني حلول معالجات إنفيديا على نطاق أوسع، فقد يؤدي ذلك إلى تحول جذري في ديناميكيات القطاع. حينها، سيبدأ السوق في تقييم ليس فقط هيمنة إنفيديا على مُسرّعات الذكاء الاصطناعي، بل أيضاً قدرتها على الاستحواذ على حصة كبيرة من سوق المعالجات الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات.

بالنسبة لمساهمي إنفيديا، تبقى الرسالة إيجابية للغاية. تُوسّع إنفيديا نطاق سوقها المستهدف، ما يفتح آفاقاً جديدة لإيرادات طويلة الأجل. حتى النجاح المحدود في قطاع المعالجات قد يُترجم إلى عشرات المليارات من الدولارات كإيرادات سنوية إضافية.