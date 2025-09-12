افتتاح الأسواق الأمريكية: تباطؤ السوق بعد أسبوع مزدحم

يسود وول ستريت اليوم جو من الترقب وقليل من القلق. أغلقت المؤشرات الرئيسية يوم الخميس عند مستويات قياسية جديدة، لكنها بدأت اليوم تتخلى عن بعض مكاسبها. لا يزال مؤشر US500 قريبًا من مستوى الافتتاح السابق. ارتفع مؤشر US100 بنسبة 0.2%، بينما انخفض مؤشر US2000 بنسبة 0.5%. يبدو أن المستثمرين يوازنون بين فرحة التقييمات القياسية وتزايد المخاوف بشأن سوق العمل.

تجاوز مؤشر داو جونز مستوى 46,000 نقطة لأول مرة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الحالة الجيدة للشركات وبيانات الاقتصاد الكلي التي جاءت أضعف من المتوقع، مما يزيد من احتمال خفض أسعار الفائدة. كما أنهى كل من مؤشر S&P500 وناسداك يوم الخميس عند مستويات تاريخية.

بيانات الاقتصاد الكلي:

على الرغم من أن المستثمرين لا يزالون يأملون في تباطؤ اقتصادي تدريجي، إلا أن المشاكل المحتملة المتعلقة بسوق العمل والاستهلاك تتزايد وضوحًا. يشير ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة وضعف بيانات الوظائف غير الزراعية إلى تباطؤ ملحوظ في التوظيف، مما قد يحد من إنفاق المستهلكين على المدى الطويل.

في الوقت نفسه، يُضعف ارتفاع ديون الأسر، مدفوعًا بارتفاع تكلفة القروض وأعباء بطاقات الائتمان القياسية، قدرة المستهلكين على مواجهة المزيد من التباطؤ.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مشكلة الدين العام، الذي وصل في الولايات المتحدة إلى مستويات تاريخية، يُشكل، إلى جانب ارتفاع تكاليف خدمته، تحديًا متزايدًا للميزانية الفيدرالية. ويزيد هذا الوضع من خطر صعوبة الحفاظ على النمو الاقتصادي في الأرباع القادمة حتى مع سياسة التيسير النقدي التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي.

أظهر مؤشر جامعة ميشيغان في أغسطس نتائج متباينة. كانت القراءة الرئيسية وتقييم الوضع الحالي قريبين من التوقعات، لكن توقعات المستهلكين انخفضت بشكل ملحوظ عن التوقعات، وارتفعت توقعات التضخم على المدى الطويل فوق التوقعات. وقد يشير هذا الإعداد إلى ضعف الطلب الاستهلاكي مع الحفاظ على ضغوط الأسعار، وهو ما يحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على تخفيف السياسة النقدية بسرعة.



US100 (D1)

المصدر: Xstation

يوضح الرسم البياني تشكّل نموذج قمة مزدوجة محتمل. في حال ارتد السعر من منطقة المقاومة عند مستوى 24,000، يُرجّح حدوث تصحيح في الاتجاه الصاعد، بدايةً نحو مستوى فيبو 23.6، ثم اختبار مستوى الدعم القوي جدًا عند 22,800 دولار، والذي يدعمه مستوى فيبو 50. في حال اختراق هذا المستوى، سيفتح ذلك المجال لمزيد من التصحيح مع أول مستوى مقاومة قوي عند مستوى 22,100، حيث نجد مستوى فيبو 78، ومنطقة أخرى عند 21,600، والتي تُمثّل بداية الموجة الصاعدة الحالية.



أخبار الشركة:

أدوبي (ADBE.US) - ارتفع سهم الشركة بنسبة تقارب 4% عقب نشر توقعات قوية لإيراداتها الفصلية؛ حيث تستفيد الشركة من زيادة تحقيق الربح من ميزات الذكاء الاصطناعي.

آر إتش (RH.US) - انخفض سهم الشركة بنسبة تقارب 10% بعد خفض توقعات مبيعاتها للعام بأكمله. وأشارت الشركة إلى التأثير السلبي للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة والتأخيرات.

سوبر مايكرو كمبيوتر (SMCI.US) - ارتفع سهمها بأكثر من 5% عند الافتتاح بعد إطلاق عمليات تسليم أنظمة إنفيديا بلاكويل ألترا.

وارنر برذرز ديسكفري (WBD.US) - يواصل عملاق الإعلام ارتفاعه عقب تقارير عن استحواذ مخطط له من قبل باراماونت سكاي دانس. وارتفع سهم الشركة بأكثر من 7% عند الافتتاح.

ستيلانتيس (STLA.US) - تُصحح شركة تصنيع المركبات مكاسبها السابقة. أعلن بنك يو بي إس أن نسبة المخاطرة/المكافأة على المدى القصير "غير جذابة". وانخفض سهم الشركة بأكثر من 2%. انخفضت أسهم شركة Array Technologies (ARRY.US) بنسبة 5% بعد أن أصدر بنك أوف أميركا توصية سلبية، مشيرًا إلى المخاطر المحتملة المتعلقة بالتعريفات الجمركية.