افتتاح السوق الأمريكي: أسهم سيسكو ترتفع؛ الأسواق تفتتح على ارتفاع ⏰

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.2%، بينما حققت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 0.8%، مع اقتراب مؤشر داو جونز من استعادة حاجز 50,000 نقطة النفسي. وتتمثل العوامل الرئيسية وراء هذه المكاسب في مزيج من النتائج المميزة لشركة سيسكو، والإقبال الكبير على أسهم شركة سيريبراس، المتخصصة في رقائق الذكاء الاصطناعي، في السوق، بالإضافة إلى المؤشرات الإيجابية التي صدرت في اليوم الأول من قمة ترامب-شي في بكين. وتشهد الأسواق الأوروبية أيضًا مكاسب، حيث ارتفع مؤشر داكس بنسبة 1.3%، على الرغم من إغلاق العديد من البورصات الأوروبية بمناسبة عطلة رسمية. ويُعدّ الحدث التاريخي، كما وصفه جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، والذي كان ضمن الوفد، العامل الرئيسي المؤثر على معنويات المستثمرين اليوم. وقد صرّح شي جين بينغ للرؤساء التنفيذيين المجتمعين، بمن فيهم إيلون ماسك وتيم كوك وجنسن هوانغ، بأن "باب الصين على العالم سيُفتح على مصراعيه". شهد السوق انفراجة كبيرة مع تقرير لوكالة رويترز يفيد بأن الولايات المتحدة ستعطي الضوء الأخضر لبيع رقائق H200 من إنفيديا إلى حوالي 10 شركات صينية. ورغم أن وزارة الخزانة الأمريكية نفت هذه المعلومات، إلا أن السوق استقبلها بحماس. كما اتفق البلدان على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحًا، وأبدت الصين اهتمامًا بشراء كميات أكبر من النفط الأمريكي، وهو ما يُعد إشارة هامة لسوق السلع.
على مستوى القطاعات، يهيمن قطاع التكنولوجيا بوضوح، لا سيما أشباه الموصلات، حيث تفوق مؤشر SOX بشكل ملحوظ على أداء السوق الأوسع منذ مايو 2025. وارتفعت أسهم إنفيديا بنسبة 2.4%، وTSMC بنسبة 1.0%، وبرودكوم بنسبة 1.3%، في حين يشهد النظام البيئي الكامل للذكاء الاصطناعي طلبًا متزايدًا. أما شركات الإعلام، فتُسجل أسوأ أداء (انخفضت أسهم جوجل/ألفابت بنسبة 0.9%)، بالإضافة إلى بعض شركات الرعاية الصحية مثل دوكسيميتي، التي تشهد انخفاضًا حادًا. انخفض سعر الفضة بنسبة 2.56%، مما أدى إلى تراجع قطاع المعادن الثمينة، بينما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.8% لتصل إلى 101.78 دولارًا - ولا تزال الطاقة تشكل جزءًا متقلبًا من لغز التضخم.
أخبار الشركات:
- تُعدّ شركة سيسكو (CSCO، +16-18%) نجمة اليوم بلا منازع، حيث حققت إيرادات قياسية بلغت 15.8 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من السنة المالية 2026 (+12% على أساس سنوي)، متجاوزةً بذلك التوقعات، بينما بلغ ربح السهم 1.06 دولار أمريكي مقابل توقعات بلغت 1.04 دولار أمريكي. ويُعزى هذا النمو الكبير إلى ارتفاع طلبات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بأكثر من 50%، حيث تتوقع سيسكو الآن طلبات بقيمة 9 مليارات دولار أمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي للسنة المالية 2026 بأكملها. وأعلنت الشركة عن برنامج لإعادة الهيكلة بقيمة مليار دولار أمريكي تقريبًا، ستستغني بموجبه عن حوالي 4000 موظف (حوالي 5% من القوى العاملة)، مع تركيز الموارد على مجالات البصريات والأمن والذكاء الاصطناعي. ويرى بنك باركليز أنه "من السابق لأوانه" بيع أسهم أشباه الموصلات، وتؤكد نتائج سيسكو استمرار دورة النمو الهائلة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
تشهد أسهم سيسكو ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، مسجلةً مستويات قياسية جديدة. المصدر: xStation
- كما تشهد أسهم إنفيديا (NVDA، +2.4%) ارتفاعًا ملحوظًا على خلفية تقارير رويترز التي تفيد بأن الولايات المتحدة قد سمحت ببيع رقائق H200 إلى الصين، وأن الرئيس التنفيذي جينسن هوانغ رافق الرئيس ترامب شخصيًا إلى بكين. ويرى السوق في ذلك إشارةً إلى فتح أحد أكبر الأسواق المحتملة للشركة. وتشير تقلبات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أن نتائج إنفيديا، المقرر إعلانها في 21 مايو، لا تزال تشكل أكبر عامل مؤثر في جدول أعمال المؤتمر، حيث يعتبرها السوق محفزًا أكثر أهمية من المؤتمر نفسه.
- ... دخلت شركة سيريبراس سيستمز (CBRS) بورصة ناسداك بعد جمعها 5.55 مليار دولار أمريكي في طرح عام أولي بسعر 185 دولارًا أمريكيًا للسهم، متجاوزةً النطاق السعري المحدد مسبقًا. ومع تجاوز الطلب للعرض بعشرين ضعفًا، يُعد هذا الطرح الأكبر في عام 2026. وتُصنّع الشركة رقائق الذكاء الاصطناعي، وتضم أمازون وأوبن إيه آي ضمن عملائها، وقد ساهم هذا الطرح في دعم القطاع بأكمله.
- شهدت شركة دوكسيميتي (DOCS، -21-23%) أحد أكبر الانخفاضات اليومية، حيث خيبت المنصة الرقمية للأطباء الآمال بتوقعاتها للربع الحالي والعام بأكمله، بينما بلغ ربح السهم في الربع الرابع 0.26 دولارًا أمريكيًا، وهو أقل من التوقعات البالغة 0.28 دولارًا أمريكيًا. وتُشكل الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي ضغطًا على هوامش الربح، وقد تلقت الشركة سلسلة من التخفيضات في تصنيفاتها من قبل بيرد، وويلز فارجو، وجيفريز، وكي بانك، جميعها إلى تصنيفات محايدة.
- شركة StubHub (STUB، +14-16%) تدخل السوق بنتائج قوية: بلغت إيرادات الربع الأول 446 مليون دولار مقابل 432 مليون دولار متوقعة، بينما تجاوزت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك البالغة 72.1 مليون دولار التقدير المتفق عليه البالغ 65.1 مليون دولار؛ كما أكدت الشركة توقعاتها للعام بأكمله.
