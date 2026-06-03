مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) يتجاوز التوقعات

) عند 54.5 نقطة، متجاوزًا التوقعات البالغة 53.7 نقطة والنتيجة السابقة البالغة 53.6 نقطة. يشير هذا إلى أن قطاع الخدمات الأمريكي لا يزال في مرحلة التوسع فحسب، بل من المرجح أن يشهد تسارعًا.

تسارع قطاع الخدمات: كان أهم مؤشر هو مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريد ( ISM ) عند 54.5 نقطة، متجاوزًا التوقعات البالغة 53.7 نقطة والنتيجة السابقة البالغة 53.6 نقطة. يشير هذا إلى أن قطاع الخدمات الأمريكي لا يزال في مرحلة التوسع فحسب، بل من المرجح أن يشهد تسارعًا.

تسارع قطاع الخدمات: كان أهم مؤشر هو مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريد ( ISM ) عند 54.5 نقطة، متجاوزًا التوقعات البالغة 53.7 نقطة والنتيجة السابقة البالغة 53.6 نقطة. يشير هذا إلى أن قطاع الخدمات الأمريكي لا يزال في مرحلة التوسع فحسب، بل من المرجح أن يشهد تسارعًا.

تسارع قطاع الخدمات: كان أهم مؤشر هو مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريد ( ISM ) عند 54.5 نقطة، متجاوزًا التوقعات البالغة 53.7 نقطة والنتيجة السابقة البالغة 53.6 نقطة. يشير هذا إلى أن قطاع الخدمات الأمريكي لا يزال في مرحلة التوسع فحسب، بل من المرجح أن يشهد تسارعًا.

تسارع قطاع الخدمات: كان أهم مؤشر هو مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريد ( ISM ) عند 54.5 نقطة، متجاوزًا التوقعات البالغة 53.7 نقطة والنتيجة السابقة البالغة 53.6 نقطة. يشير هذا إلى أن قطاع الخدمات الأمريكي لا يزال في مرحلة التوسع فحسب، بل من المرجح أن يشهد تسارعًا.

تسارع قطاع الخدمات: كان أهم مؤشر هو مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريد ( ISM ) عند 54.5 نقطة، متجاوزًا التوقعات البالغة 53.7 نقطة والنتيجة السابقة البالغة 53.6 نقطة. يشير هذا إلى أن قطاع الخدمات الأمريكي لا يزال في مرحلة التوسع فحسب، بل من المرجح أن يشهد تسارعًا.