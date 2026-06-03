مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) يتجاوز التوقعات

بيانات معهد إدارة التوريد الأمريكي وطلبات المصانع (أبريل/مايو)
بيانات معهد إدارة التوريد (مايو)
- أسعار القطاعات غير الصناعية وفقًا لمؤشر معهد إدارة التوريد: ٧١.٣ (السابق: ٧٠.٧)
- مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير الصناعية وفقًا لمؤشر معهد إدارة التوريد: ٥٤.٥ (المتوقع: ٥٣.٧؛ السابق: ٥٣.٦)
- العمالة في القطاعات غير الصناعية وفقًا لمؤشر معهد إدارة التوريد: ٤٧.٩ (السابق: ٤٨.٠)
- نشاط الأعمال في القطاعات غير الصناعية وفقًا لمؤشر معهد إدارة التوريد: ٥٧.٧ (السابق: ٥٥.٩)
- الطلبات الجديدة في القطاعات غير الصناعية وفقًا لمؤشر معهد إدارة التوريد: ٥٧.٣ (السابق: ٥٣.٥)
طلبات المصانع (أبريل)
- طلبات المصانع: ٤.٨٪ (المتوقع: ٤.٦٪؛ السابق: ١.٨٪)
- طلبات المصانع باستثناء النقل: ١.٣٪ (السابق: ١.٨٪)
- طلبات السلع المعمرة باستثناء قطاع النقل: 1.1% (السابق: 1.1%)
- طلبات السلع المعمرة باستثناء قطاع الدفاع: 8.1% (السابق: 8.1%)
تعليق السوق
جاءت البيانات إيجابيةً بالنسبة للصورة العامة للنشاط الاقتصادي الأمريكي، ولكنها في الوقت نفسه غير مواتية من منظور التضخم وتوقعات خفض أسعار الفائدة السريع.
النقاط الرئيسية:
- تسارع قطاع الخدمات: كان أهم مؤشر هو مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) عند 54.5 نقطة، متجاوزًا التوقعات البالغة 53.7 نقطة والنتيجة السابقة البالغة 53.6 نقطة. يشير هذا إلى أن قطاع الخدمات الأمريكي لا يزال في مرحلة التوسع فحسب، بل من المرجح أن يشهد تسارعًا.
- ضغوط تضخمية مستمرة: من ناحية أخرى، يُعد مؤشر أسعار الخدمات غير التصنيعية الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) العنصر الأكثر إشكالية، حيث بلغ 71.3 نقطة، مرتفعًا من 70.7 نقطة في التقرير السابق. هذا مستوى مرتفع للغاية، وهو مؤشر على استمرار ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات. يُعدّ هذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، إذ عادةً ما يكون تضخم الخدمات أكثر استقرارًا من تضخم السلع.
- مؤشرات الطلب القوية: بالنظر إلى تقرير معهد إدارة التوريد (ISM)، تبدو مؤشرات الطلب قوية. فقد ارتفع النشاط التجاري إلى 57.7 نقطة من 55.9 نقطة، وزادت الطلبات الجديدة إلى 57.3 نقطة من 53.5 نقطة. وهذا مؤشر هام لأنه يُظهر أن نمو قطاع الخدمات مدفوع بالطلب الحقيقي، وليس فقط بارتفاع الأسعار.
- نقطة ضعف في التوظيف: لا تزال نقطة الضعف في التوظيف بقطاع الخدمات عند 47.9 نقطة، أي أقل بقليل من 48.0 نقطة المسجلة سابقًا.
- طلبات المصانع القوية: بيانات الطلبات الصناعية قوية أيضًا. فقد نمت طلبات المصانع بنسبة 4.8% على أساس شهري، متجاوزة التوقعات البالغة 4.6% والنتيجة السابقة البالغة 1.8%. والجدير بالذكر أن الطلبات باستثناء النقل نمت بنسبة 1.3% فقط مقارنةً بنسبة 1.8% السابقة. ورغم أن هذا يُمثل نموًا، إلا أنه أقل قوةً بعد استبعاد الفئة الأكثر تقلبًا.
على الرغم من هذه المفاجآت الكبيرة، إلا أن رد فعل السوق لا يزال معتدلًا. يتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي ضمن نطاق سعري ضيق.
زوج اليورو/الدولار الأمريكي (M1)
المصدر: xStation5, 03.06.2026
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