التهديدات التي تواجه النمو – هل تقتصر على أوروبا فقط؟

حذّرت روكسانا مينزاتو، المفوضة الأوروبية لشؤون العمل، في تصريحاتها من أن الصراع، في ظل الأزمة الممتدة في الشرق الأوسط، قد يُعرّض ما يصل إلى 1.3 مليون وظيفة في الاتحاد الأوروبي للخطر.

وتُشير التقديرات إلى وضعٍ قاتم:

قد يواجه قطاع السيارات أكبر عمليات تسريح للعمال، حيث يصل عددهم إلى 600 ألف شخص، وفقًا لتقديرات المفوضية الأوروبية.

وقد تفقد قطاعات البناء والمعادن والكيماويات والنقل 56 ألف وظيفة.

كما قد تتعرض حوالي 85 ألف وظيفة في مشاريع البطاريات و58,852 وظيفة في تصنيع الألواح الشمسية للخطر.

ومن المحتمل أيضًا فقدان 4,500 وظيفة أخرى في قطاع الصلب نتيجةً لإجراءات خفض الانبعاثات.

وقد تُنفق الأسر ذات الدخل المنخفض 1.4% إضافية من دخلها على وقود النقل.

ويُوظّف قطاع التصنيع في الاتحاد الأوروبي حوالي 30 مليون شخص، بينما تُوفّر الخدمات ما يقرب من 87 مليون وظيفة.

لا تكمن المشكلة الأكبر التي تواجه قطاع الأعمال في نقص الوقود أو النفط، ولا حتى في تكلفتهما.

بل يكمن التحدي الأكبر في تكاليف الطاقة، المرتفعة أصلاً في أوروبا، والتي ستزداد ارتفاعاً بسبب نقص الغاز من الشرق الأوسط. وقد يؤدي الضغط التضخمي إلى تفاقم دوامة الأجور، مما يزيد من معاناة الشركات ذات الهوامش الربحية المنخفضة.

ولمواجهة هذا التحدي المحتمل، يحاول الاتحاد الأوروبي التعامل مع النزاع الإيراني بطريقته الخاصة. فقد طرح الاتحاد الأوروبي مقترحاً بأن تضطلع مهمته البحرية "أسبيدس" بدور قيادي في تطهير مضيق هرمز من الألغام، "عندما تسمح الظروف بذلك"، وذلك ضمن مبادرة فرنسية بريطانية مشتركة.

تجدر الإشارة إلى أنه حتى في حالة وقف فوري ودائم للأعمال العدائية، قد تبقى الألغام البحرية تشكل تهديداً، وقد لا تكون قدرات الولايات المتحدة على إزالتها كافية.

ولكن هل الوضع فعلاً بالخطورة التي يوحي بها المفوض؟

لكن هل الوضع فعلاً بهذه الخطورة التي يصورها المفوض؟ كان تأثير أزمة الطاقة التي أعقبت تصاعد الحرب في أوكرانيا على سوق العمل خلال الفترة 2022-2024 محدودًا نسبيًا.

مع ذلك، كان هذا التأثير بمثابة نقل للتهديد لا تحييدًا له؛ فقد دفع العمال الصناعيون في أوروبا ثمن ذلك بانخفاض أجورهم الحقيقية مع احتفاظهم بوظائفهم.

في الوقت نفسه، تُعد أزمة الطاقة التي قد تُهدد أوروبا اليوم أقل حدة من أزمة 2022، وأوروبا أكثر استعدادًا لها مما كانت عليه آنذاك.

لكن تكمن المشكلة في أن سوق العمل في الاتحاد الأوروبي اليوم أكثر تنافسية، وقد تنعكس صعوبات الشركات بسرعة وبشكل كبير على نتائج سوق العمل.

إضافةً إلى ذلك، لم يكن تضخم عام 2022 ناتجًا عن اضطرابات سلاسل التوريد وحدها، فقد شهد السوق والاقتصاد ارتفاعًا حادًا بعد التحفيز المالي الذي أعقب جائحة كوفيد-19.

اليوم، بات لدى البنك المركزي الأوروبي هامش مناورة أقل، وستكون آثار تغييرات السياسة النقدية أشد وطأة على الاقتصاد.

آسيا

لن تقتصر مشكلة التضخم والطاقة على أوروبا وحدها، بل على العكس تمامًا. تعتمد الدول الآسيوية بالفعل على ترشيد استخدام احتياطياتها من المحروقات، وفرضت قيودًا على الصادرات.

حتى اليابان، باحتياطياتها الضخمة، استهلكت نحو 20% منها.

يبدو الوضع في الصين أفضل، مما يُسهم في كبح أسعار السلع الأساسية والتضخم، لكن من الصعب التنبؤ بمدة استمرار هذا الوضع.

الولايات المتحدة الأمريكية

بينما تُعدّ الولايات المتحدة من أكبر منتجي النفط والبنزين، فهي أيضًا أكبر مستهلكيهما.

علاوة على ذلك، فإن حساسية الاقتصاد الأمريكي لأسعار البنزين تبلغ ضعف مثيلتها في أوروبا تقريبًا.

كما تفتقر الولايات المتحدة إلى طاقة التكرير، فحتى مع وجود فائض نفطي، تُشكّل المصافي عنق زجاجة، مما يعني في نهاية المطاف ارتفاع تكاليف محطات الوقود.

ولا يُعدّ وضع الطاقة مثاليًا أيضًا؛ إذ يتعين على البنية التحتية المتقادمة والتي تعاني من نقص الاستثمار أن تتصدى ليس فقط لموجات الحر وارتفاع الأسعار، بل أيضًا للطلب الهائل على الطاقة من مراكز البيانات.

الوضع في قطاع الطاقة ليس مثاليًا أيضًا؛ فالبنية التحتية المتقادمة والتي تعاني من نقص الاستثمار لا تواجه فقط موجات الحر وارتفاع الأسعار، بل تواجه الآن أيضًا الطلب الهائل على الطاقة من مراكز البيانات.

وفي ضوء هذه الأخبار، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعات النمو العالمي من 3.4% إلى 2.8% - على الرغم من أنه في أسوأ السيناريوهات، ينخفض ​​النمو إلى حوالي 1.8%.